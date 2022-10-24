Steam anlık kullanıcı sayısı 30 milyonu geçti

Tam Boyutta Gör Pandemi dönemi ile birlikte popülerlik açısından sıçramalar yaşayan Steam mağazası momentumu bozmadan devam ediyor. Bu hafta platformun en yüksek kullanıcı sayısı rekoru tazelendi.

Steam’den yeni rekor

Güncellenen veri tabanına göre Steam platformu dün itibariyle pik kullanıcı sayısı olarak 30 milyonu geride bıraktı. Özellikle pandeminin ilan edilmesi ile birlikte başlayan panik döneminde 20 milyon kullanıcı sayısına gerileyen platform sonrasında hızlı toparlandı ve rekorları kırmaya başladı. Önceki rekor 29.9 milyon kullanıcı sayısı idi. Anlık olarak platformda 21.2 milyon kullanıcı bulunuyor.

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Oyun tarafında ise 8.5 milyon oyuncu yer alıyor ancak bu yeni bir rekor değil. Şubat ayında 9.3 milyon oyuncu ile rekor halen geçmişe ait. Kalan kısım ise mağazasının farklı bölümlerini ziyaret eden kullanıcılardan oluşuyor.

Valve ilk etapta kendi oyunlarını satmak için faaliyete geçirdiği Steam mağazasını üçüncü taraf geliştiricilere de açınca oyun dünyasında yeni bir dönem başlamıştı. Steam sonrasında Epic Games başta olmak üzere Ubisoft Connect, Origin gibi pek çok benzer konsept ortaya çıkmıştı.

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Steam kullanıcı sayısı rekor kırdı