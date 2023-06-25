Steam Yaz İndirimleri 2023 tarihi ve indirime girecek oyunlar açıklandı

Tam Boyutta Gör Steam, önümüzdeki günlerde başlayacak Yaz İndirimleri 2023 için bir tanıtım videosu yayınladı. İndirim tarihleri ve hangi oyunların büyük miktarda indirime gireceği açıklandı.

Steam Yaz İndirimleri 2023 ne zaman?

Steam'den yapılan açıklamaya göre Yaz İndirimleri 2023, 29 Haziran saat 20.00 ile 13 Temmuz saat 20.00 arasında gerçekleşecek.

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Steam Yaz İndirimleri'nde hangi oyunlar indirime girecek?

İndirime girecek tüm oyunları 29 Haziran'da göreceğiz ancak öncesinde Steam, önemli miktarda indirime girecek 14 oyunu duyurdu. İndirim miktarı bilinmemekle birlikte şu oyunlarda önemli oranlarda indirimler olacak:

Anno 1800

Smalland: Survive the Wilds

The Mageseeker: A League of Legends Story

Pharaoh: A New Era

Rust

Vertigo 2

Dead Cells

Terra Nil

Sid Meier’s Civilization VI

Sifu

Stardew Valley

Boundary

Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Edition

Total War: WARHAMMER III

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Steam Yaz İndirimleri 2023 ne zaman