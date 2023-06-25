Steam Yaz İndirimleri 2023 tarihi ve indirime girecek oyunlar açıklandı

- Steam Yaz İndirimleri 2023 ne zaman?
- Steam Yaz İndirimleri'nde hangi oyunlar indirime girecek?
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Steam Yaz İndirimleri 2023 ne zaman?
Steam'den yapılan açıklamaya göre Yaz İndirimleri 2023, 29 Haziran saat 20.00 ile 13 Temmuz saat 20.00 arasında gerçekleşecek.
Steam Yaz İndirimleri'nde hangi oyunlar indirime girecek?
İndirime girecek tüm oyunları 29 Haziran'da göreceğiz ancak öncesinde Steam, önemli miktarda indirime girecek 14 oyunu duyurdu. İndirim miktarı bilinmemekle birlikte şu oyunlarda önemli oranlarda indirimler olacak:
- Anno 1800
- Smalland: Survive the Wilds
- The Mageseeker: A League of Legends Story
- Pharaoh: A New Era
- Rust
- Vertigo 2
- Dead Cells
- Terra Nil
- Sid Meier’s Civilization VI
- Sifu
- Stardew Valley
- Boundary
- Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Edition
- Total War: WARHAMMER III
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D