Steam, rekorlarla dolu 2020 yılına ait istatistikleri paylaştı

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PC oyunculuğunun adeta merkezi olan Steam, pandemi döneminden en iyi şekilde yararlanan platformlardan oldu. Bugün 2020 yılına ait bazı istatistikler yayınlayan Valve, Steam'in geride bıraktığımız yılda hemen her alanda yeni rekorlar kırdığını duyurdu.

Valve'nin yayınladığı verilere Steam 2020 yılında 120 milyon aylık aktif oyuncu rakamlarını gördü. Günlük aktif oyuncu sayısı ise 62,6 milyona ulaştı. Oyun satışları tarafında da bir önceki yıla göre tam %21,4'lük önemli bir artış görüldü. Son olarak toplam oyun saatinde de %50,7'lik müthiş bir artış dikkat çekti.

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Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Valve,"Geçtiğimiz sene meydana gelen ve hâlâ devam eden, birçok insanın hayatını altüst eden küresel salgın birçok zorluğu beraberinde getirdi. Steam, 2020'de COVID-19 kısıtlamaları başlamadan önce oldukça büyük bir büyüme kaydetti fakat kısıtlamalarla birlikte evde kalıp oyun oynayanların sayısı arttıkça oyun oynama süreleri oldukça yükseldi ve oyun satın alan ve oynamaya başlayan müşteri sayısında kayda değer bir artış gözlendi. Umarız oyunlar 2020'nin bedbahtlığını bir nebze de olsa gidermenize yardımcı olmuştur." ifadelerini kullandı.

Valve'nin paylaştığı görsel:

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2020 yılında Steam ayrıca VR oyun satışlarında da rekor kırmış. Yapılan açıklamaya göre bir önceki yıla oranla %39 oranında daha fazla VR oyunu satılmış. Bu rakama Half-Life: Alyx dahil edilmediğinde artış oranın %32 olduğu belirtildi.

Steam son olarak indirim dönemlerindeki oyun satışlarına da değinerek 2020 Kış İndirimleri'nde 100 bin dolardan fazla gelir eden oyun sayısının bir önceki yılın kış indirimlerine göre tam %36 arttığını duyurdu.

https://store.steampowered.com/news/group/4145017/view/2961646623386540826

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