Tam Boyutta Gör Valve, Steam Remote Play’e beklenen özelliği sonunda getirdi. Steam uzaktan oynatma hizmeti artık 4K oynamayı destekliyor. Güncelleme, ilk olarak betadaki kullanıcılara sunuldu.

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4K oynama desteği

Steam Remote Play, betada 4K desteği sunuyor ve oyuncular için mükemmel yüksek çözünürlüklü ayarları bulmalarını olanak tanıyan bir dizi ön ayar sunuyor. Bu güncellemeden önce de uzaktan oynarken 4K mümkündü ancak uzun ayarlama gerekiyordu ve her zaman olduğu gibi çalışmıyordu. Bu sorun düzeltilmiş oldu.

Yeni Steam Client beta güncellemesi, Remote Play için 4K oynama desteği dışında başka yenilikler de getirdi. Oyuncular artık ayarlar penceresini boyutlandırabiliyor, geri butonu olması gerektiği çalışıyor, tam ekran kapatıldığında tam ekrandan pencere moduna geçiş düzeltilmiş, donma sorunu düzeltmiş.

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Steam, Remote Play'de çözünürlüğü yükseltti