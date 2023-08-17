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    Steam, Remote Play'de çözünürlüğü yükseltti

    Valve, beta programındaki oyuncular için Steam istemcisini güncelledi. Steam Remote Play artık 4K kalitede oynamayı destekliyor.                                 
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    steam remote play 4k oynama Tam Boyutta Gör
    Valve, Steam Remote Play’e beklenen özelliği sonunda getirdi. Steam uzaktan oynatma hizmeti artık 4K oynamayı destekliyor. Güncelleme, ilk olarak betadaki kullanıcılara sunuldu.

    4K oynama desteği

    Steam Remote Play, betada 4K desteği sunuyor ve oyuncular için mükemmel yüksek çözünürlüklü ayarları bulmalarını olanak tanıyan bir dizi ön ayar sunuyor. Bu güncellemeden önce de uzaktan oynarken 4K mümkündü ancak uzun ayarlama gerekiyordu ve her zaman olduğu gibi çalışmıyordu. Bu sorun düzeltilmiş oldu.

    Yeni Steam Client beta güncellemesi, Remote Play için 4K oynama desteği dışında başka yenilikler de getirdi. Oyuncular artık ayarlar penceresini boyutlandırabiliyor, geri butonu olması gerektiği çalışıyor, tam ekran kapatıldığında tam ekrandan pencere moduna geçiş düzeltilmiş, donma sorunu düzeltmiş.

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    Rhodope Thrax 2 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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