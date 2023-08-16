Steam minimum fiyat sınırı getirdi: Türkiye’de çok ucuza oyun alma devri bitiyor

Tam Boyutta Gör Steam, bugün yayınladığı bir güncellemeyle birlikte oyunların minimum fiyat sınırlarında değişiklikler yaptığını duyurdu. Yapılan güncellemeler adından da anlaşılacağı üzere oldukça uygun fiyatlara satılan oyunları etkiliyor. Değişikliklere uymayan oyunların ilgili para cinsi özelinden satışının durdurulabileceği de Steam tarafından belirtiliyor.

Steam oyunlara minimum fiyat sınırı getirdi

Steam tarafından alınan karara göre dolar dışındaki bazı para birimlerinde izin verilen minimum fiyat, ekim ayında yapılan Steam kur fiyatı değişikliğiyle uyumlu olacak şekilde değiştirildi. Değişiklikle birlikte oyunlara minimum 0,99 dolar veya 11 TL minimum fiyat sınırı getirildi. Bu değişikliğin bir sonucu olarak, Türkiye gibi bazı bölgelerde bu sınırdan daha düşük bir fiyatlandırmaya sahip oyunlar veya DLC'lerin satışı durdurulabilir veya indirim oranları eskisi kadar yüksek olmayabilir.

Stratera Games‘in kurucusu Dora Özsoy’un da belirttiği gibi Steam’e eklenecek olan yeni bir ürünün fiyatı Türkiye için artık en az 11 TL (0,99 dolar), indirimli fiyat ise en az 5,50 TL (0,49 dolar) olacak. Bu oranlar Steam’in kur önerileriyle birlikte de güncellenecek. Halihazırda Steam’in Türkiye dolar kuru 10 TL seviyesinde. Eğer bu, mevcut dolar kuru olan 27 TL’ye yükseltilirse Steam’deki minimum oyun fiyatları ve indirimli fiyatlar da yükselecek veya etkilenen oyunlar yayından kalkacak.

Bu değişiklikler halihazırda devreye girmiş durumda. Yaptığımız incelemeler sonucunda indirimli fiyatı 5,50 TL altında olan oyunlar listelense bile satın alım sayfasında bu fiyatlar görünmüyor. Örneğin Ultimate Fishing Simulator’un normal fiyat 31,00 TL ancak yüzde 85 indirimle an itibariyle 4,65 TL’ye satılıyor. Ancak bu fiyat bilgisi listelerde gözükse bile satın almak mümkün değil. Benzer şekilde Stratera Games’in fiyatı çok düşük olan eski oyunları da Türkiye'de satın alıma kapatıldı. Bundan etkilenen geliştiriciler ürünlerinin fiyatını değiştirmek zorunda.

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Steam minimum fiyat sınırı getirdi: Çok ucuza oyun alınamayacak