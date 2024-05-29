2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Steam, halihazırda konsollarda mevcut olan oyunların video kaydını alma özelliği kazanacak. Yeni özellik, oyuncuların oynanış videolarını daha kolay kaydetmelerini, düzenlemelerini ve doğrudan Steam topluluğuyla paylaşmasını sağlayacak.

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Steam’in yeni özelliği oyuncuların Microsoft’un Game Bar ya da NVIDIA veya AMD’nin ekran kayıt seçeneğini kullanmadan kısa oynanış görüntüleri almasını sağlayacak. Kullanıcılar şu anda F12 tuşuna basarak ekran görüntüsü alabiliyor ve doğrudan Steam topluluğuyla veya sosyal medya platformlarında paylaşabiliyor. Her Steam hesabı için 1GB bulut depolama alanı veriliyor.

Steam, iki şekilde kayıt sunacak. Birincisi; arka planda kayıt. Bu seçenek, oyuncunun her seferinde kayıt tuşuna basmadan sürekli kayıt almasını sağlayacak. İkincisi; zaman çizelgesi işaretleme işlevi. Belirli oyunlarda desteklenecek bu özellik, kayıt arayüzünde görsel bir zaman çizelgesi sağlayarak oyuncunun belirli anları paylaşmasına olanak tanıyacak.

Yeni oyun içi video kayıt özelliği tüm Steam kullanıcılarına ne zaman sunulacak belli değil.

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Steam sonunda oyun içi video kayıt özelliğine kavuşuyor