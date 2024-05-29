Steam sonunda oyun içi video kayıt özelliğine kavuşuyor

Steam’in yeni özelliği oyuncuların Microsoft’un Game Bar ya da NVIDIA veya AMD’nin ekran kayıt seçeneğini kullanmadan kısa oynanış görüntüleri almasını sağlayacak. Kullanıcılar şu anda F12 tuşuna basarak ekran görüntüsü alabiliyor ve doğrudan Steam topluluğuyla veya sosyal medya platformlarında paylaşabiliyor. Her Steam hesabı için 1GB bulut depolama alanı veriliyor.
Steam, iki şekilde kayıt sunacak. Birincisi; arka planda kayıt. Bu seçenek, oyuncunun her seferinde kayıt tuşuna basmadan sürekli kayıt almasını sağlayacak. İkincisi; zaman çizelgesi işaretleme işlevi. Belirli oyunlarda desteklenecek bu özellik, kayıt arayüzünde görsel bir zaman çizelgesi sağlayarak oyuncunun belirli anları paylaşmasına olanak tanıyacak.
Yeni oyun içi video kayıt özelliği tüm Steam kullanıcılarına ne zaman sunulacak belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.