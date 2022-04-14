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    SteelSeries dünyanın en hafif çoklu kablosuz faresini duyurdu

    SteelSeries Aerox 5 Wireless oyuncu faresi çoklu bağlantı göz önüne alındığında dünyanın en hafif faresi olarak dikkat çekiyor. Ayrıca oldukça da dayanıklı.     
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    SteelSeries Aerox 5 Wireless özellikleri ve fiyatı
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    Son dönemde hafifliğe odaklanan oyuncu fareleri popüler olmaya başladı. Özellikle gövdede delikli yapılar bırakarak ağırlığını atan bu fareler özellikle uzun oyun seanslarında bileğinizi yorulmasını kısmen de olsa önlemeye çalışıyor. SteelSeries Aerox 5 Wireless dünyanın en hafif çoklu kablosuz faresi olma iddiasında. 

    SteelSeries Aerox 5 Wireless özellikleri ve fiyatı

    SteelSeries Aerox 5 Wireless oyuncu faresi sadece 74 gram ağırlığında. Bluetooth ve 2.4GHz bir arada barındıran ürünler arasında en hafifi. TrueMove Air sensör 18000 CPI, 400 IPS ve 40G hızlanma değerleri sunuyor. 

    Golden Micro IP54 tuşlar hassas bir deneyim sunarken 80 milyon basış ömrüne sahip. 3 RGB bölgesi sahnelerle uyumlu hareket edebiliyor. Quantum 2.0 Wireless teknolojisi ile gecikmesiz bağlantılar amaçlanırken Bluetooth 5.0 bağlantısı da oldukça hızlı. 

    Tek şarjla 180 saate kadar kullanılabilen fare modeli 15 dakikalık şarj ile de 40 saatten fazla kullanım süresi kazanıyor. 9 programlanabilir tuş bulunan SteelSeries Aerox 5 Wireless için 140$ fiyat etiketi belirlenmiş. 
     

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    orcnd 6 saat önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 13 saat önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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