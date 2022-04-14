SteelSeries dünyanın en hafif çoklu kablosuz faresini duyurdu

Tam Boyutta Gör

Son dönemde hafifliğe odaklanan oyuncu fareleri popüler olmaya başladı. Özellikle gövdede delikli yapılar bırakarak ağırlığını atan bu fareler özellikle uzun oyun seanslarında bileğinizi yorulmasını kısmen de olsa önlemeye çalışıyor. SteelSeries Aerox 5 Wireless dünyanın en hafif çoklu kablosuz faresi olma iddiasında.

SteelSeries Aerox 5 Wireless özellikleri ve fiyatı

SteelSeries Aerox 5 Wireless oyuncu faresi sadece 74 gram ağırlığında. Bluetooth ve 2.4GHz bir arada barındıran ürünler arasında en hafifi. TrueMove Air sensör 18000 CPI, 400 IPS ve 40G hızlanma değerleri sunuyor.

SteelSeries yeni Aerox 3 oyuncu farelerini tanıttı 1 yıl önce eklendi

Golden Micro IP54 tuşlar hassas bir deneyim sunarken 80 milyon basış ömrüne sahip. 3 RGB bölgesi sahnelerle uyumlu hareket edebiliyor. Quantum 2.0 Wireless teknolojisi ile gecikmesiz bağlantılar amaçlanırken Bluetooth 5.0 bağlantısı da oldukça hızlı.

Tek şarjla 180 saate kadar kullanılabilen fare modeli 15 dakikalık şarj ile de 40 saatten fazla kullanım süresi kazanıyor. 9 programlanabilir tuş bulunan SteelSeries Aerox 5 Wireless için 140$ fiyat etiketi belirlenmiş.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Çevre Birimleri Haberleri

SteelSeries Aerox 5 Wireless tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyat