SteelSeries Apex 3 ve 5 oyuncu klavyeleri duyuruldu

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Bu haftayı uygun fiyatlı oyuncu donanımlarına ayıran SteelSeries markası; Rival 3 oyuncu faresinin ardından Apex ve Apex 5 adındaki yeni oyuncu klavyelerini görücüye çıkardı.

SteelSeries Apex 3 özellikleri ve fiyatı

Apex 3 oyuncu klavyesi tasarım olarak Apex Pro modelini temel alıyor. Sessizliğe odaklı düşük sürtünmeye sahip yeni tuşlar klavyenin ana unsuru. IP32 sertifikası ile klavye su dökülmelerine karşı dayanıklı. Tuşlar 20 milyon basışa kadar kullanım süresi sunuyor.

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10 bölgeli RGB aydınlatmaya sahip olan klavyenin manyetik bir bilek koyma aparatı da var. Medya oynatma için atanmış tuşların yanında üst seviyede her tuşu algılayabilme özelliği mevcut. Metal tekerlek ise farklı kısayollar için kullanılabiliyor. SteelSeries Apex 3 oyuncu klavyesi 50$ fiyat etiketine sahip.

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SteelSeries Apex 5 özellikleri ve fiyatı

SteelSeries Apex 5 modeli yine Apex 7 modelinin tasarım anlamında benzeri diyebiliriz. Mekanik mavi tuş ile zar tuşlarını bir araya getiren melez tuş çözümü akıcılık ve hissiyat anlamında oldukça başarılı.

Gövde uçaklarda kullanılan alüminyum alaşımdan imal edilmiş. RGB aydınlatma, medya ve tekerlek tuşu Apex 3 ile aynı. Farklı olarak OLED ekranda destekleyen oyunlardan, müzik platformlarından ve sohbet uygulamalarından bilgiler görebiliyorsunuz. SteelSeries Apex 5 için 100$ fiyat etiketi belirlenmiş.

https://steelseries.app.box.com/v/Rival3Apex3-5MediaKit

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