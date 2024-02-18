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    Anlık Bildirim

    Stellantis, 2023 yılında rekor gelir elde etti, net kârı 18.6 milyar euroya yükseldi

    Küresel otomobil devlerinden Stellantis, 2023 yılında gelirini %6 arttırarak 189,5 milyar euroluk rekor seviyeye çıkardı. Şirketin net kârı ise %11 artarak 18.6 milyar euroya yükseldi.
    Stellantis, 2023 yılında rekor gelir elde etti Tam Boyutta Gör
    Küresel otomobil devlerinden Stellantis, 2023 yılında gelirini %6 arttırarak 189,5 milyar euroluk rekor seviyeye çıkardı. Şirketin net kârı ise %11 artarak 18.6 milyar euroya yükseldi.

    Stellantis'in küresel tam elektrikli (BEV) araç satışları bir önceki yıla göre %21 artarken, düşük emisyonlu araç (LEV) satışları %27 artış gösterdi. Şirket şarj edilebilir hibrit araçlar satışlarında ABD'de lider durumda olduğunu belirtti.

    Konuya ilişkin açıklama yapan Stellantis CEO'su Carlos Tavares, "Elde ettiğimiz rekor seviyedeki mali sonuçlar, sektörümüzde yeni bir küresel lider haline geldiğimizin ve 2024'te de güçlü kalacağımızın kanıtı" ifadelerini kullandı.

    Şirket, Kuzey Amerika’daki genel pazar büyümesini ve elektrikliye geçiş hamlesini desteklemek üzere 2024 yılında 18 ek BEV model pazara sunacak ve 2024 yılı sonuna kadar toplam 48 modele ulaşacak.

    Hollanda merkezli Stellantis, 2021 yılında Fiat Chrysler (FCA) grubu ile Peugeot Citroen (PSA) grubunun birleşmesiyle oluşan ve bünyesinde 14 markayı bulunduran dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden birisi konumunda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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