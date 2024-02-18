Stellantis, 2023 yılında rekor gelir elde etti, net kârı 18.6 milyar euroya yükseldi

Tam Boyutta Gör Küresel otomobil devlerinden Stellantis, 2023 yılında gelirini %6 arttırarak 189,5 milyar euroluk rekor seviyeye çıkardı. Şirketin net kârı ise %11 artarak 18.6 milyar euroya yükseldi.

Stellantis'in küresel tam elektrikli (BEV) araç satışları bir önceki yıla göre %21 artarken, düşük emisyonlu araç (LEV) satışları %27 artış gösterdi. Şirket şarj edilebilir hibrit araçlar satışlarında ABD'de lider durumda olduğunu belirtti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Stellantis CEO'su Carlos Tavares, "Elde ettiğimiz rekor seviyedeki mali sonuçlar, sektörümüzde yeni bir küresel lider haline geldiğimizin ve 2024'te de güçlü kalacağımızın kanıtı" ifadelerini kullandı.

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Şirket, Kuzey Amerika’daki genel pazar büyümesini ve elektrikliye geçiş hamlesini desteklemek üzere 2024 yılında 18 ek BEV model pazara sunacak ve 2024 yılı sonuna kadar toplam 48 modele ulaşacak.

Hollanda merkezli Stellantis, 2021 yılında Fiat Chrysler (FCA) grubu ile Peugeot Citroen (PSA) grubunun birleşmesiyle oluşan ve bünyesinde 14 markayı bulunduran dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden birisi konumunda.

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Stellantis, 2023 yılında rekor gelir elde etti