Stellantis, 2023 yılında rekor gelir elde etti, net kârı 18.6 milyar euroya yükseldi

Stellantis'in küresel tam elektrikli (BEV) araç satışları bir önceki yıla göre %21 artarken, düşük emisyonlu araç (LEV) satışları %27 artış gösterdi. Şirket şarj edilebilir hibrit araçlar satışlarında ABD'de lider durumda olduğunu belirtti.
Konuya ilişkin açıklama yapan Stellantis CEO'su Carlos Tavares, "Elde ettiğimiz rekor seviyedeki mali sonuçlar, sektörümüzde yeni bir küresel lider haline geldiğimizin ve 2024'te de güçlü kalacağımızın kanıtı" ifadelerini kullandı.
Şirket, Kuzey Amerika’daki genel pazar büyümesini ve elektrikliye geçiş hamlesini desteklemek üzere 2024 yılında 18 ek BEV model pazara sunacak ve 2024 yılı sonuna kadar toplam 48 modele ulaşacak.
Hollanda merkezli Stellantis, 2021 yılında Fiat Chrysler (FCA) grubu ile Peugeot Citroen (PSA) grubunun birleşmesiyle oluşan ve bünyesinde 14 markayı bulunduran dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden birisi konumunda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.