Stellantis'in CEO'su: 10 yıl içinde batarya ağırlığını yarıya düşüreceğiz

Tam Boyutta Gör Stellantis'in CEO'su Carlos Tavares, elektrikli araçların daha çevre dostu hale gelmesi ve lityum kıtlığı yaşanmaması için batarya paketlerinin ağırlığının önemli ölçüde azaltılması gerektiğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Stellantis'in Freedom of Mobility Forum'unda konuşan Tavares, ortalama 400 km menzile sahip günümüz elektrikli araçların, içten yanmalı geleneceksel otomobillere göre 500 kg ilave hammadde kullandığını belirtti.

Tavares, "Çevre açısından bakıldığında bu kadar ağır batarya paketlerine sahip olmanın mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Önümüzdeki on yılda pil paketinin ağırlığını %50 oranında azaltabileceğimizi, dolayısıyla geleneksel bir araca kıyasla ek hammadde kullanımını %50 azaltabileceğimizi düşünüyorum." sözlerini sarfetti.

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10 yıl içinde 75'ten fazla elektrikli araç piyasaya sürecek

Tavares, Stellantis'in bunu nasıl başaracağını belirtmese de, şirket elektrikli araç yatırımlarını arttırıyor. Firma, 10 sene içerisinde Avrupa'daki satışlarının tamamını elektrikli, ABD'deki satışlarının ise yarısının elektrikli olacağını belirtiyor. Stellantis, 2030 yılına kadar 5 milyon elektrikli araç satış hedefi koymuş durumda. Ayrıca 10 yılın sonuna kadar 75'ten fazla elektrikli araç piyasaya sürecek.

Tam Boyutta Gör Şirketin bataryalı elektrikli araçları, STLA Small, Medium, Large ve Frame olarak adlandırılan 4 platformdan oluşacak. Sonuncu platform çerçeve üzerinde gövde tasarımını benimseyecek. Araçlar, 500 km ile 800 km arası menzil seçeneklerine sahip olacak.





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