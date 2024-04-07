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    Stellantis'in CEO'su: 10 yıl içinde batarya ağırlığını yarıya düşüreceğiz

    Stellantis'in CEO'su Carlos Tavares, elektrikli araçların daha çevre dostu hale gelmesi ve lityum kıtlığı yaşanmaması için batarya paketlerinin ağırlığının azaltılması gerektiğini söyledi.
    Stellantis'in CEO'su: Batarya ağırlığını yarıya düşüreceğiz Tam Boyutta Gör
    Stellantis'in CEO'su Carlos Tavares, elektrikli araçların daha çevre dostu hale gelmesi ve lityum kıtlığı yaşanmaması için batarya paketlerinin ağırlığının önemli ölçüde azaltılması gerektiğini söyledi.

    Geçtiğimiz günlerde Stellantis'in Freedom of Mobility Forum'unda konuşan Tavares, ortalama 400 km menzile sahip günümüz elektrikli araçların, içten yanmalı geleneceksel otomobillere göre 500 kg ilave hammadde kullandığını belirtti.

    Tavares, "Çevre açısından bakıldığında bu kadar ağır batarya paketlerine sahip olmanın mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Önümüzdeki on yılda pil paketinin ağırlığını %50 oranında azaltabileceğimizi, dolayısıyla geleneksel bir araca kıyasla ek hammadde kullanımını %50 azaltabileceğimizi düşünüyorum." sözlerini sarfetti.

    10 yıl içinde 75'ten fazla elektrikli araç piyasaya sürecek

    Tavares, Stellantis'in bunu nasıl başaracağını belirtmese de, şirket elektrikli araç yatırımlarını arttırıyor. Firma, 10 sene içerisinde Avrupa'daki satışlarının tamamını elektrikli, ABD'deki satışlarının ise yarısının elektrikli olacağını belirtiyor. Stellantis, 2030 yılına kadar 5 milyon elektrikli araç satış hedefi koymuş durumda. Ayrıca 10 yılın sonuna kadar 75'ten fazla elektrikli araç piyasaya sürecek.

    Stellantis'in CEO'su: Batarya ağırlığını yarıya düşüreceğiz Tam Boyutta Gör
    Şirketin bataryalı elektrikli araçları, STLA Small, Medium, Large ve Frame olarak adlandırılan 4 platformdan oluşacak. Sonuncu platform çerçeve üzerinde gövde tasarımını benimseyecek. Araçlar, 500 km ile 800 km arası menzil seçeneklerine sahip olacak.


     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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