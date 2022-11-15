Steve Jobs’ın Apple’ı kurarken giydiği terlikler rekor fiyata satıldı

Jobs’ın terlikleri 200 bin dolara satıldı
Jobs'ın emlak müdürü Mark Sheff, 2016'da Jobs'un birkaç kişisel eşyasının müzayedeye çıkarıldığı sırada ona ait çok az eşyanın saklandığını ifade etmişti. Jobs’un Seiko saati 42.000 dolara, siyah deri ceketi 22.400 dolara ve çok sevdiği Birkenstocks terlikleri ise o zamanlarda sadece 2.000 dolara satılmıştı. O zamandan beri terlikler dünya genelindeki pek çok sergiyi dolaştı ve fiyatı haliyle yükseldi.
Julien'in web sitesindeki açıklama sayfasına göre, Birkenstocks "iyi kullanılmış, ancak yine de sağlam görünüyor." Sayfa ayrıca, terliklerin tabanının "Steve Jobs'un yıllarca kullanımdan sonra şekillenen ayaklarının izini" koruduğunu ve kauçuk tabanların "kullanımdan kaynaklanan ağır aşınma gösterdiğini" belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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