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    Steve Jobs’ın Apple’ı kurarken giydiği terlikler rekor fiyata satıldı

    Apple’ın kurucusu Steve Jobs’ın dev şirketi garajda kurarken giydiği terlikleri açık artırmada satıldı. Jobs’un Birkenstock marka terlikleri rekor fiyata alıcı buldu.
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    Steve Jobs’ın “Apple kuran” terlikleri çılgın fiyata satıldı Tam Boyutta Gör
    Steve Jobs, Apple'ı kurarak şüphesiz teknoloji endüstrisini sonsuza dek değiştirdi. İlk iPhone tanıtımıyla başka bir devrimi daha başlatan Jobs, şüphesiz teknoloji dünyasının en ikonik isimleri arasında. Ancak bunu yaparken giydiği Birkenstock terliklerin almak için birkaç yüz bin dolar öder miydiniz? Görünen o ki bu soruya olumlu yaklaşan var.

    Jobs’ın terlikleri 200 bin dolara satıldı

    Jobs'ın emlak müdürü Mark Sheff, 2016'da Jobs'un birkaç kişisel eşyasının müzayedeye çıkarıldığı sırada ona ait çok az eşyanın saklandığını ifade etmişti. Jobs’un Seiko saati 42.000 dolara, siyah deri ceketi 22.400 dolara ve çok sevdiği Birkenstocks terlikleri ise o zamanlarda sadece 2.000 dolara satılmıştı. O zamandan beri terlikler dünya genelindeki pek çok sergiyi dolaştı ve fiyatı haliyle yükseldi.

    Steve Jobs’ın “Apple kuran” terlikleri çılgın fiyata satıldı Tam Boyutta Gör
    Son olarak 12 Kasım tarihinde özel müzayede evi Julien's Auctions tarafından düzenlenen Icons and Idols: Rock N Roll müzayedesinde bu terlikler şaşırtıcı bir şekilde 218.750 dolara satıldı. Müzayedeyi düzenleyenler bu terliklerin yaklaşık olarak 60.000 dolara satılmasını beklediklerini ifade ediyor. Terliklerin fiyatını artıran detaylar ise aşınmış ve yıpranmış olmalarıymış.

    Julien'in web sitesindeki açıklama sayfasına göre, Birkenstocks "iyi kullanılmış, ancak yine de sağlam görünüyor." Sayfa ayrıca, terliklerin tabanının "Steve Jobs'un yıllarca kullanımdan sonra şekillenen ayaklarının izini" koruduğunu ve kauçuk tabanların "kullanımdan kaynaklanan ağır aşınma gösterdiğini" belirtti.

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    steve jobs, Teknoloji Haberleri ve Popüler Bilim
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