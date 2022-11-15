Steve Jobs’ın Apple’ı kurarken giydiği terlikler rekor fiyata satıldı

Tam Boyutta Gör Steve Jobs, Apple'ı kurarak şüphesiz teknoloji endüstrisini sonsuza dek değiştirdi. İlk iPhone tanıtımıyla başka bir devrimi daha başlatan Jobs, şüphesiz teknoloji dünyasının en ikonik isimleri arasında. Ancak bunu yaparken giydiği Birkenstock terliklerin almak için birkaç yüz bin dolar öder miydiniz? Görünen o ki bu soruya olumlu yaklaşan var.

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Jobs’ın terlikleri 200 bin dolara satıldı

Jobs'ın emlak müdürü Mark Sheff, 2016'da Jobs'un birkaç kişisel eşyasının müzayedeye çıkarıldığı sırada ona ait çok az eşyanın saklandığını ifade etmişti. Jobs’un Seiko saati 42.000 dolara, siyah deri ceketi 22.400 dolara ve çok sevdiği Birkenstocks terlikleri ise o zamanlarda sadece 2.000 dolara satılmıştı. O zamandan beri terlikler dünya genelindeki pek çok sergiyi dolaştı ve fiyatı haliyle yükseldi.

Tam Boyutta Gör Son olarak 12 Kasım tarihinde özel müzayede evi Julien's Auctions tarafından düzenlenen Icons and Idols: Rock N Roll müzayedesinde bu terlikler şaşırtıcı bir şekilde 218.750 dolara satıldı. Müzayedeyi düzenleyenler bu terliklerin yaklaşık olarak 60.000 dolara satılmasını beklediklerini ifade ediyor. Terliklerin fiyatını artıran detaylar ise aşınmış ve yıpranmış olmalarıymış.

Julien'in web sitesindeki açıklama sayfasına göre, Birkenstocks "iyi kullanılmış, ancak yine de sağlam görünüyor." Sayfa ayrıca, terliklerin tabanının "Steve Jobs'un yıllarca kullanımdan sonra şekillenen ayaklarının izini" koruduğunu ve kauçuk tabanların "kullanımdan kaynaklanan ağır aşınma gösterdiğini" belirtti.

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