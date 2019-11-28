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    Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Steve Jobs imzalı Macintosh disketinin tahmini değeri 7500 dolar

    Apple'ın kurucusu Steve Jobs tarafından imzalanmış olan Macintosh araç disketi, internet üzerinden açık artırmaya sunuldu. İmzalı eşyaların nadir oluşu sebebiyle biçilen değer bir hayli yüksek.
    34 dk.
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    Zamazingo
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Steve Jobs imzalı Macintosh disketinin tahmini değeri 7500 dolar
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    Artık kimsenin kullanmadığını dikkate aldığımızda disketler pek büyük bir maddi değere sahip değil. Fakat, bu disketin üzerinde klasik Apple logosu olduğunda ve bir de Steve Jobs’ın ta kendisi bu disketi imzaladığında değer bir anda yükseliyor. 

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    RR Auction üzerinden açık artırmaya çıkarılan disket, tahminen 7500 dolara alıcısını bulacak. Şimdilik en yüksek teklif 4600 dolar seviyesinde ve toplam teklif sayısı 7. Bu zamanlarda yeni bir MacBook’un (karşılaştırma yapmak pek doğru olmasa da) fiyatı daha yüksek olabildiği için açık artırmada bu özel ürüne daha fazla teklif gelecektir.

    Steve Jobs imzalı Macintosh disketinin tahmini değeri 7500 dolar
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    Diskin içinde açıklamaya göre Macintosh Sistem Araçları Versiyon 6.0 bulunuyor ve imza, siyah bir kalemle atılmış durumda. RR Auction tarafından yazılana göre bizzat Jobs tarafından imzalanan eşyalar bir hayli nadir.



    https://www.businessinsider.com/steve-jobs-signed-floppy-disk-auction-2019-11 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Bay Robot 26 dk.
    rte imzalı olsa milyon milyar dolares edebilirdi...
    1 Yanıt Yanıtla
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    gun 24 dk. Bay Robot
    Bu tür şeyler insanlar artık olmadığında değerlenir. Ressamlar mesela vefat edince tabloları bir anda değerlenir zira aynısından bir daha asla yapılamayacaktır. Steve Jobs yaşasa bu kadar etmez çünkü hemen bir tane daha imzalar vs.
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