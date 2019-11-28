Steve Jobs imzalı Macintosh disketinin tahmini değeri 7500 dolar

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Artık kimsenin kullanmadığını dikkate aldığımızda disketler pek büyük bir maddi değere sahip değil. Fakat, bu disketin üzerinde klasik Apple logosu olduğunda ve bir de Steve Jobs’ın ta kendisi bu disketi imzaladığında değer bir anda yükseliyor.

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RR Auction üzerinden açık artırmaya çıkarılan disket, tahminen 7500 dolara alıcısını bulacak. Şimdilik en yüksek teklif 4600 dolar seviyesinde ve toplam teklif sayısı 7. Bu zamanlarda yeni bir MacBook’un (karşılaştırma yapmak pek doğru olmasa da) fiyatı daha yüksek olabildiği için açık artırmada bu özel ürüne daha fazla teklif gelecektir.

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Diskin içinde açıklamaya göre Macintosh Sistem Araçları Versiyon 6.0 bulunuyor ve imza, siyah bir kalemle atılmış durumda. RR Auction tarafından yazılana göre bizzat Jobs tarafından imzalanan eşyalar bir hayli nadir.

https://www.businessinsider.com/steve-jobs-signed-floppy-disk-auction-2019-11