STM'den insansız su altı otonom araç hamlesi

Tam Boyutta Gör MİLGEM projesindeki milli fırkateynlerin ana yükleniciliğini yürüten STM şimdi de insansız deniz araçlarına yöneliyor. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF’23’te STM’nin insansız su altı otonom araç hamlesi duyuruldu.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, şirketin ilk insansız su altı otonom aracının 2024 yılında yüzebilir hale geleceğini duyurdu. Tamamen otonom olarak görev icra edecek aracın, envanterdeki diğer gemilerle birlikte çalışabilmesi hedefleniyor. STM, 2024’teki ilk adımın ardından su altı otonom araçlar konusunda yeni bir ürün ailesi oluşturmayı hedefliyor.

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Milli denizaltı STM500’ün lansmanı yakında

STM tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk küçük boyutlu insanlı denizaltı projesi STM500’ün maketi sergileniyor. STM 500 hakkında açıklamalarda bulunan Güleryüz, şunları söyledi:

“STM500'ün mukavim tekne test üretimlerine başlamıştık. Blok birleşimleri yakında başlıyor ve devam ediyor olacak. Belli bir aşamaya geldikten sonra lansman yapma planımız da var. STM500, şu ana kadar STM'nin kendi öz kaynaklarıyla devam eden bir proje. İnşallah onu projelendirme konusunda da gerek bu fuarda olsun gerek dışarda çok yoğun şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Öyle olursa süreç çok daha hızlanacaktır. Elimizden geldiği kadar STM500'ü ete kemiğe büründürme için çok yoğun şekilde çalışıyoruz."

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