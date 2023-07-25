Roketsan, IDEF 23'te sergileyeceği ürünleri tanıttı

Tam Boyutta Gör

Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci'nin katıldığı toplantıda, çeşitli ürünler tanıtıldı. Bu ürünler arasında, mobil hava savunma sistemi Burç, Türkiye'nin silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) ateşlenen ilk havadan karaya balistik süpersonik füzesi İHA-230, uzun menzilli tanksavar füze sistemi UMTAS-GM Blok-1, Kızılötesi Görüntüleyici Arayıcı (IIR) ve Yarı Aktif Lazer (YAL) başlık konfigürasyonları, UMTAS-GM-Blok-2, KMC-U Silah Sistemi ile MAM-L IIR ve MAM-T IIR yer aldı.

Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit, yaptığı konuşmada, şirketin belli seviyelere ulaştıktan sonra ürünlerini sergilediğini ve hâlihazırda yaklaşık 40 ürününün hâlâ açıklanmadığını belirtti. Roketsan'ın son yıllarda kapasitesini önemli ölçüde artırdığını ve 2024 yılında 35 yıllık kapasitesini en az iki katına çıkaracağını açıkladı. Ayrıca, şu anda cirosunun yüzde 32'sini ihracatla gerçekleştirdiğini ve hedeflerinin önümüzdeki yıl bu oranı yüzde 50'lere çıkarmak olduğunu ifade etti.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ise 2023'ü ihracat ve yatırım yılı olarak gördüklerini ve ihracatlarını artırmak için büyük bir çaba sarf ettiklerini dile getirdi. Şirketin kendi içinde yaklaşık 40 AR-GE projesi yürüttüğünü ve bu projelerin henüz kamuoyuna açıklanmadığını belirten İkinci, projelerin ilk üretim aşamasına geçmeden önceki prototiplerin başarılı olduğunda paylaşıldığını vurguladı.

Roketsan Burç

Tam Boyutta Gör

Roketsan tarafından geliştirilen mobil hava savunma sistemi Burç, muharebe sahasında ve geri bölgedeki hareketli/sabit birlik ve tesislerin hava savunmasında kullanılmak üzere tasarlandı. Ana silah olarak 8 adet Sungur hava savunma füzesini, yardımcı silah olarak da 20 mm 3 namlulu top mühimmatını kullanıyor.

Sistem, 4 adet AESA Yarı Küre Savunma Radarı sayesinde 360 derece dönme kabiliyeti ile tam çevresel güvenlik sağlıyor. JREAP-C protokolü ile veri haberleşmesini sağlayabiliyor ve Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol Sistemi [HERİKKS-6] arayüzü ile entegre çalışabiliyor. Ayrıca, harici erken ikaz ağına bağlı veya kendi sensörleriyle bağımsız olarak kullanılabiliyor.

ASELSAN, VOLKAN Atış Kontrol Sistemi’ni tanıtacak 4 gün önce eklendi

Sungur ile birlikte kullanıldığında, sistem hedeflere azami 8 kilometre, asgari 500 metre etkili menzile ve 4 kilometre irtifaya kadar ulaşabiliyor. Yüksek mobiliteye sahip olan Burç, birden fazla hedefi 360 derece açıyla tespit ve takip edebilme kabiliyetine sahip, bu da günümüz harp sahasındaki birçok ihtiyacı karşılamada etkili.

Roketsan, prototip üretimini tamamladığı Burç sistemiyle seri üretime hazır durumda. Yerli ve milli olması ve maliyet-etkinliği sayesinde hem yurt içinde hem de dost ve müttefik ülkelerin envanterinde yer alacak.

Roketsan İHA-230

Tam Boyutta Gör

Roketsan, dünya pazarlarında geniş bir müşteri kitlesine ulaştırmayı hedeflediği İHA-230'u tanıttı. Bu sistem, uzak menzilden ve ses hızının üzerinde hedefe ulaşarak hava savunma sistemlerinin karşı tedbir alamamasıyla öne çıkıyor.

İHA-230, geniş menzil aralığına sahip ve maliyet etkin bir ürün olarak ön plana çıkıyor. Yüksek hızla, kısa sürede ve yüksek irtifadan hedefe ulaşabilen bu sistem, gece ve gündüz operasyon yapabilme özelliği ile sabit kara, deniz hedefleri, hava savunma radar ve haberleşme sistemleri, hafif zırhlı kara veya deniz araçları, komuta merkezleri, personele ve fırsat hedeflerine karşı etkin bir güç oluşturuyor.

İHA-230, operasyonel kullanım alanını, füzenin bırakıldığı hız ve irtifaya bağlı olarak azami 150 kilometre olarak belirliyor. Bu menzile ulaşan başka bir SİHA sistemi olmaması, onu dünya rakiplerinden farklı kılıyor. Parçacık etkili harp başlığına ek olarak, farklı hedef tiplerine karşı termobarik, yarı delici ve çok maksatlı harp başlıklarının da eklenmesi planlanıyor. Ayrıca, lazer arayıcı başlık entegre etme çalışmaları da devam ediyor.

İHA-230, SİHA'dan ayrılmadan önce ateşleme hazırlık işlemlerini gerçekleştirerek göreve hazırlanıyor. Havada serbest düşüş yaparak katı yakıt motorunu otomatik olarak ateşliyor ve GNSS destekli ataletsel güdüm yeteneği sayesinde hedefe hassas şekilde yönlenebiliyor. "At-Unut" özelliği sayesinde düşman mevzilerinin derinlerine girmeden kritik görevlerde kullanıcıya kullanım imkanı sunuyor. Geliştirme test atışları yapılan sistem, doğrulama ve kalifikasyon çalışmaları devam ediyor ve Roketsan, bu sistemi 2024 yılında envantere kazandırmayı planlıyor.

Roketsan UMTAS-GM Blok-1 ve UMTAS-GM-Blok-2

Tam Boyutta Gör

0.3-0.7 Mach uçuş hızına ulaşabilen ve gece/gündüz atılabilme özelliğine sahip olan UMTAS-GM Blok-1, IIR ve YAL olmak üzere iki farklı arayıcı başlık tipiyle öne çıkıyor. Kara araçlarından atıldığında 1 ila 16 km, helikopterlerden atıldığında ise 1 ila 20+ km menzile ulaşabilen bu sisteme Tandem Anti Tank, Yüksek İnfilaklı Parçacık Etkili, Termobarik harp başlıkları takılabiliyor. Sistem, böylece ana muharebe tankı, zırhlı personel taşıyıcı, kamyon, arazi aracı, hafif korugan, siper, bina, alçak irtifada uçan helikopterlere karşı kullanılabiliyor.

UMTAS-GM Blok-1, sahip olduğu süzülme kabiliyetini kullanarak güvenlik güçlerine sütre gerisinden atış kabiliyeti sunuyor. Bu sayede düşman unsurların atış menziline girmeden emniyetli mesafelerden hedef imha edilebiliyor. Kızılötesi görüntüleyici arayacı başlık konfigürasyonu sahip olduğu çift yönlü RF veribağı sayesinde atış boyunca kullanıcının UMTAS-GM'yi yönlendirmesine imkan tanırken, yarı aktif lazer arayıcı başlık konfigürasyonu otonom ve harici işaretleme kabiliyetleri dahilinde kullanılabiliyor.

UMTAS-GM Blok-2 ise kara araçlarından atıldığında 1 ila 32+ km, helikopterlerden atıldığında ise 1 ila 50+ km menzile ulaşabiliyor. Gece/gündüz atılabilme özelliğine sahip olan sistem, Hibrit Arayıcı Başlık ile kullanıcıya farklı dalga boylarında yüksek çözünürlüklü harp alanı görüntüsü sunabiliyor. UMTAS-GM-Blok-2, sahip olduğu harp başlığı tipine göre ana muharebe tankı, zırhlı personel taşıyıcı, kamyon, arazi aracı, hafif korugan, siper, bina, alçak irtifada uçan helikopterlere karşı kullanılabiliyor.

Roketsan, UMTAS-GM Blok-1 YAL'ın 2024 yılının ilk çeyreğinde ve UMTAS-GM Blok-1 IIR'ın ise 2024 yılının son çeyreğinde envantere girmesini hedefliyor. UMTAS-GM-Blok-2 ise henüz tasarım aşamasında ve 2025 yılında testlerine başlanması planlanıyor.

Roketsan KMC-U silah sistemi

Tam Boyutta Gör

Roketsan'ın hassas güdümlü füzeler sınıfında geliştirdiği KMC-U Silah Sistemi, üç farklı türde füze atabilme özelliğine sahip dünyadaki tek silah sistemi olarak öne çıkıyor. Bu sistem, CİRİT Lazer Güdümlü Füze, UMTAS Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi ve L-UMTAS Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi'ni kullanabiliyor. Ayrıca, 7.62mm Makineli Tüfek ile de yakın koruma sağlayabiliyor.

KMC-U, yüksek atış gücü ve hassas vuruş kabiliyeti sayesinde hem ana muharebe tankları gibi zırhlı araçlara hem de personel gibi zırhsız hedeflere karşı etkili olarak kullanılabiliyor. Çeşitli hava ve ortam koşullarına uyumlu olan sistem, gece-gündüz keşif ve gözetleme kabiliyetiyle de önemli bir özellik sunuyor.

2014 yılında Roketsan'ın öz kaynaklarıyla temelleri atılan KMC-U Silah Sistemi, kısa sürede son kullanıcının ilgisini çekti. Deneme üretimlerinin başlamasıyla birlikte yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin takdirini kazandı. 15 Ağustos 2022'de seri üretim için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile sözleşme imzalandı. Gelecek süreçte, sisteme farklı füze entegrasyonları yapılması ve ilk ihracatın gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Roketsan MAM-L IIR ve MAM-T IIR

Tam Boyutta Gör

Roketsan, MAM ürün ailesini MAM-L IIR ve MAM-T IIR olarak geliştiriyor. Bu yeni özellikler sayesinde operasyonel SİHA konseptine uygun olarak görev yapabilecekler ve artırılmış menzilleriyle kritik hedeflere yönelik düşük maliyetli bir çözüm sunacaklar.

MAM-L ve MAM-T, entegre edilen 2 yönlü RF Veribağı sayesinde "man-in-the-loop" çalışma prensibine sahip oluyor. Bu şekilde operatör, uçuş boyunca mühimmatın arayıcı görüntüsü üzerinden kontrol sağlayabilecek. Ayrıca, atış öncesi/sonrası kilitleme, hava içinde hedef güncelleme, hedef ve çevre koşullarına göre mühimmat yörüngesi seçebilme, tüm çevre koşullarına rağmen aktif kullanım gibi özelliklerle rakiplerinden daha üstün yetenekler sunuyorlar.

MAM-L, lazer işaretleyici başlığı ile 15 km menzile, IIR başlık ile 25+ km menzile ulaşabilirken. MAM-T ise SİHA'lar için 30+ km menzile, yeni başlığı ile 50+ km menzile kadar etkili vuruş yapabiliyor. MAM-T'nin menzili daha hızlı hava araçları ile kullanılması için açılır kanat eklentisi sayesinde artırılabiliyor. Ayrıca, MAM-T IIR mühimmatının yeteneklerini daha da çeşitlendirmek için 2024 yılında DUAL SEEKER (IIR+TV özellikli Arayıcı Başlık) ile ilk uçuşlu testlerin başlatılması planlanıyor. Roketsan MAM-L IIR ile MAM-T IIR'nin 2024'te envantere girmesini hedefliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.