Netflix'in popüler dizisi Stranger Things'in 4. sezonundan ilk fragman geldi

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Netflix'in popülerliğinde büyük payı olan ve şu anda da en popüler dizilerden birisi olan Stranger Things'in dördüncü sezonundan ilk fragman geldi.

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Stranger Things'in 4. sezonu iki kısımdan oluşacak. Dizinin ilk kısmı 27 Mayıs'ta yayınlanacak. İkinci kısmı ise 1 Temmuz'da yayına girecek. İki kısım halinde yayınlanmasının sebebi ise üçüncü sezona göre dördüncü sezonun iki kat uzunlukta olması. Ayrıca dizinin beşinci sezonu da final sezonu olacak. Dizinin bahsi geçen fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

Stranger Things 4. Sezon 1. Kısım Fragman

Hawkins'e dehşet saçan ve büyük yıkıma sebep olan Starcourt Savaşı'ndan bu yana altı ay geçmiştir. Savaşın getirdiği sonuçlarla boğuşan arkadaş grubumuz, ilk kez birbirinden ayrı düşer. Bir yandan da lise hayatının getirdiği karmaşaya göğüs geren arkadaşlar için işler hepten zorlaşmıştır. En savunmasız oldukları böylesi bir anda korkunç, doğaüstü bir tehdit ortaya çıkar. Bu tehdit, çözülmesi durumunda Baş Aşağı Dünya'nın etrafa saldığı dehşete son verebilecek tüyler ürperten bir sırrı da beraberinde getirir.

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