Stranger Things'in 4. sezonundan yeni görseller paylaşıldı

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İlk sezonu 2016 yılında yayınlanan ve şu anda Netflix’in bu kadar popüler olmasında şüphesiz büyük bir paya sahip olan Stranger Things’in yeni sezon çekimlerinden yeni görseller paylaşıldı.

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Paylaşılan set görsellerine baktığımızda Upside Down'ın etrafı ele geçirdiğini görebiliyoruz. Trailer Park yavaş yavaş Upside Down tarafından istila ediliyor gibi duruyor.

Belli ki Stranger Things'in dördüncü sezonunda da ilk sezonlarda olduğu gibi Upside Down ile uğraşılacak. Dizinin bazı oyuncuları bu sezonun senaryosunun üzerinde çok uğraşıldığını ve çok daha iyi olacağını söylemişti. Dizinin başrollerinden Finn Wolfhard ise dördüncü sezonun en karanlık sezon olacağını söylemişti.

Her ne kadar ilk sezonuyla büyük övgüleri alsa da sezonlar ilerlerdikçe izleyicilerin tepkisini çekmişti Stranger Things. Ne yazık ki hala dizinin yayın tarihi belli değil. Bu yılın başlarında yayınlanması bekleniyordu ancak salgın sebebiyle çekimler aksadı. Yeni sezonun bu yıl içerisinde yayınlanması bekleniyor. Yayınlanan tüm sezonları şu anda Netflix’te bulabilirsiniz.

https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-9365895/Stranger-Things-reveals-new-set-photos-tendrils-Upside-engulfing-trailer-park.html

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