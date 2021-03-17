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    Stranger Things'in 4. sezonundan yeni görseller paylaşıldı

    Netflix’in en çok bilinen dizilerinden biri olan Stranger Things’in dördüncü sezon çekimlerinden yeni fotoğraflar paylaşıldı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    17 Mart 2021, 14:30 (6 sa.)
    4,9b
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    2
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Stranger Things'in 4. sezonundan yeni görseller paylaşıldı
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    İlk sezonu 2016 yılında yayınlanan ve şu anda Netflix’in bu kadar popüler olmasında şüphesiz büyük bir paya sahip olan Stranger Things’in yeni sezon çekimlerinden yeni görseller paylaşıldı.

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    Paylaşılan set görsellerine baktığımızda Upside Down'ın etrafı ele geçirdiğini görebiliyoruz. Trailer Park yavaş yavaş Upside Down tarafından istila ediliyor gibi duruyor. 

    Belli ki Stranger Things'in dördüncü sezonunda da ilk sezonlarda olduğu gibi Upside Down ile uğraşılacak. Dizinin bazı oyuncuları bu sezonun senaryosunun üzerinde çok uğraşıldığını ve çok daha iyi olacağını söylemişti. Dizinin başrollerinden Finn Wolfhard ise dördüncü sezonun en karanlık sezon olacağını söylemişti.

    Her ne kadar ilk sezonuyla büyük övgüleri alsa da sezonlar ilerlerdikçe izleyicilerin tepkisini çekmişti Stranger Things. Ne yazık ki hala dizinin yayın tarihi belli değil. Bu yılın başlarında yayınlanması bekleniyordu ancak salgın sebebiyle çekimler aksadı. Yeni sezonun bu yıl içerisinde yayınlanması bekleniyor. Yayınlanan tüm sezonları şu anda Netflix’te bulabilirsiniz.



    https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-9365895/Stranger-Things-reveals-new-set-photos-tendrils-Upside-engulfing-trailer-park.html
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    gun 5 saat önce

    çok güzel keşke ucuz olsada yaygınlaşsa belki uzun vadede bardak fiyatını çıkarır ama bakımı arızası filan olmaması gerek

    A
    ahmet1905_47 2 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 2 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 2 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 2 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    U UmutYil (Umut ) 34 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bu dizinin artık final vermesi gerek. Baymaya başladı artık. Umarım bu sezon son sezon olur ve düzgün bir şekilde bitirirler.
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    cceviz (cenk cenk) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu dizi arka sokaklara bağlayacak gibi duruyor.
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