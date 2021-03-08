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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Stranger Things yaratıcıları ve Spielberg, Netflix için Stephen King'in kitabından uyarlama bir dizi hazırlıyor

    Sinema sektörünün usta yönetmenlerinden Steven Spielberg ve Stranger Things dizisinin yaratıcıları, Stephen King'in The Talisman isimli kitabını diziye uyarlıyor.
    08 Mart 2021, 22:30 (17 sa.)
    1,3b
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    3
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Stranger Things yaratıcıları ve Spielberg, Netflix için Stephen King'in kitabından uyarlama bir dizi hazırlıyor
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    Dünyanın en büyük video akış platformu olan Netflix'in en popüler içeriklerinden biri olan Stranger Things'in yaratıcıları, Netflix'e hazırlayacakları yeni dizi için harekete geçmiş durumda.

    İlginizi Çekebilir Avatar Netflix’in popüler dizisi Stranger Things’in 4. sezonu, en karanlık sezon olacak

    Ayrıca Bkz. "II. Dünya Savaşı temalı Operation Mincemeat filminin yayın haklarını Netflix satın aldı"

    Stranger Things dizisinin yaratıcıları The Duffer Brothers, birçok başarılı filme imza atan usta yönetmen Steven Spielberg'ün yapım şirketi Amblin Television ve Paramount Television Studios, Stephen King'in sevilen romanı The Talisman ya da Türkçesi ile Tılsım'ı diziye uyarlıyor.

    Dizinin senaristliğini ve baş sorumluluğunu da Curtis Gwinn üstlenecek. Ne yazık ki şu an için daha fazla detay bilinmiyor. Tılsım isimli kitap, Stephen King'in Peter Straub ile birlikte 1984 yılında yayınladığı bir gerilim romanı. Dizi, Netflix'in özel içeriklerinden birisi olacak.

    Kitabın konusu şöyle: Jack Sawyer on iki yaşında mutlu bir çocukken yaşamı, babasının ani ölümü, ardından da annesinin ölümcül bir hastalığa yakalanmasıyla tepetaklak olur. Annesi, Jack’i alarak ülkenin diğer ucundaki bir otele götürür. Aslında amacı onu babasının iş ortağı Morgan Sloat’tan uzaklaştırmaktır. Sloat ne kadar güvenilmezse Jack’in en yakın arkadaşı olan ve bu yolculukta onu yalnız bırakmayan oğlu Richard da o kadar dürüsttür. Jack orada tanıdığı lunaparkın yaşlı görevlisi Hızlı Parker’dan, Diyar diye anılan başka bir evrenden getireceği bir Tılsım ile annesini iyileştirebileceğini öğrenir. Hızlı ona kolaylıklar sağlayacak sihirli bir gitar penası ve evrenler arası gidiş gelişi için acı bir iksir verir. Diyar, hem bir cennet hem de çok zorlu, ölümcül tehlikeler taşıyan insanüstü yaratıkların tuzaklarıyla dolu bir cehennemdir.



    https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/steven-spielberg-duffer-bros-team-to-tackle-stephen-kings-talisman-exclusive
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 2 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 2 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    DinoCrocetti (Baturalp Çakır) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    bankoların bankosu jack'in iki ebeveyni de erkek olur
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    koskoca_BK (barış keskin) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Başlığı okuyan juri üyeleri altın küresini, emmy'sini ve IMDB 8.8'ini şimdiden ayırdılar sanırım dizinin.
    SJW üzerinden espri kasanlar gelmeden yazayım, sabırsızlıkla bekliyorum.
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    SLOWDIVE 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Harika bir kitap. Devamında Kara Evide görürsek süper olur.
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