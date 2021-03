Stranger Things yaratıcıları ve Spielberg, Netflix için Stephen King'in kitabından uyarlama bir dizi hazırlıyor

Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük video akış platformu olan Netflix'in en popüler içeriklerinden biri olan Stranger Things'in yaratıcıları, Netflix'e hazırlayacakları yeni dizi için harekete geçmiş durumda.

Stranger Things dizisinin yaratıcıları The Duffer Brothers, birçok başarılı filme imza atan usta yönetmen Steven Spielberg'ün yapım şirketi Amblin Television ve Paramount Television Studios, Stephen King'in sevilen romanı The Talisman ya da Türkçesi ile Tılsım'ı diziye uyarlıyor.

Dizinin senaristliğini ve baş sorumluluğunu da Curtis Gwinn üstlenecek. Ne yazık ki şu an için daha fazla detay bilinmiyor. Tılsım isimli kitap, Stephen King'in Peter Straub ile birlikte 1984 yılında yayınladığı bir gerilim romanı. Dizi, Netflix'in özel içeriklerinden birisi olacak.

Kitabın konusu şöyle: Jack Sawyer on iki yaşında mutlu bir çocukken yaşamı, babasının ani ölümü, ardından da annesinin ölümcül bir hastalığa yakalanmasıyla tepetaklak olur. Annesi, Jack’i alarak ülkenin diğer ucundaki bir otele götürür. Aslında amacı onu babasının iş ortağı Morgan Sloat’tan uzaklaştırmaktır. Sloat ne kadar güvenilmezse Jack’in en yakın arkadaşı olan ve bu yolculukta onu yalnız bırakmayan oğlu Richard da o kadar dürüsttür. Jack orada tanıdığı lunaparkın yaşlı görevlisi Hızlı Parker’dan, Diyar diye anılan başka bir evrenden getireceği bir Tılsım ile annesini iyileştirebileceğini öğrenir. Hızlı ona kolaylıklar sağlayacak sihirli bir gitar penası ve evrenler arası gidiş gelişi için acı bir iksir verir. Diyar, hem bir cennet hem de çok zorlu, ölümcül tehlikeler taşıyan insanüstü yaratıkların tuzaklarıyla dolu bir cehennemdir.

