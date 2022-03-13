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    Subaru, WRX STI modelini emekliye ayırıyor

    Dev otomobil üreticisi Subaru, performans tepe modeli WRX STI'nın yeni nesil bir versiyonun üretilmeyeceğini açıkladı. Şirket elektrifikasyona olan yatırımlarını arttıracak.
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    Subaru WRX STI'yı emekliye ayırıyor: İşte detaylar
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    Günümüzde elektrikli araç kullanımının artması ile birlikte büyük otomobil üreticileri, içten yanmalı motorlara sahip popüler araçlarını emekliye ayırmaya başladı. Cuma günü gerçekleştirilen bir basın açıklamasında Subaru, yeni nesil bir WRX STI modeli üretme planları olmadığını söyledi.

    Elektrikli olarak tekrar üretilebilir

    Şirketin ilk elektrikli aracı Solterra modelinin 71,4 kWh pil ve hem ön hem de dört çekişli versiyonları ile birlikte bu yıl içerisinde satışa sunulması beklenirken, performans aracı WRX STI modeli de elektrikli olarak tekrar karşımıza çıkabilir.

    Üretimi durdurma kararının ''sera gazları (GHG), sıfır emisyonlu araçlar (ZEV), Kurumsal Ortalama Yakıt Ekonomisi (CAFÉ)'' standartlarını karşılamak amacıyla alındığı bildiren Subaru, "Subaru Corporation, elektrifikasyon da dahil olmak üzere yeni nesil Subaru WRX STI için fırsatları araştırıyor" açıklamasında bulundu.

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