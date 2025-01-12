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    İddia: Indiana Jones, Hellblade II ve daha fazlası PS5'e geliyor

    Microsoft, üçüncü parti stratejisi kapsamında birden fazla oyunu daha fazla platformda sunabilir. Indiana Jones, Hellblade II ve daha fazlası için PS5 ve Nintendo Switch 2 iddiaları ortaya çıktı.
    İddia: Indiana Jones, Hellblade II ve daha fazlası PS5'e geliyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, geçtiğimiz yıl başlattığı çoklu platform stratejisi doğrultusunda Xbox oyunlarını PlayStation platformuna taşımaya devam ediyor. Şimdi de birden fazla Xbox oyunu için PlayStation iddiaları gündeme geldi. Bunlar arasında Xbox'ın en ikonik serilerinden biri de yer alıyor.

    Microsoft oyunları PS5'e geliyor

    Bugün erken saatlerde, sektörün tanınmış isimlerinden Nate the Hate, Microsoft’un bazı oyunlarını PlayStation 5 ve hatta Nintendo Switch 2 platformlarına getirme planları hakkında bilgiler paylaştı. Buna göre Microsoft Flight Simulator 2024 ve Halo: The Master Chief Collection sürümünün bu yıl diğer konsollara gelmesi bekleniyor. 

    Üstelik bu söylentiler, Windows Central’dan Jez Corden tarafından doğrulandı ve Corden, bu listeye Senua’s Saga: Hellblade II, Age of Mythology Retold ve hatta Gears of War 1 Ultimate Edition gibi yapımların da ekleneceğini belirtti. Özellikle Gears of War'ın PS5’e gelmesi, Xbox’ın en ikonik serilerinden birinin Sony’nin platformunda yer alması açısından ilginç bir gelişme olacak.

    Bu oyun her ne kadar 2015’te yayınlanan bir remaster olsa da, serinin geri kalan oyunlarının da port edilme ihtimalini gündeme getiriyor. Diğer iki oyunun PS5’e taşınması ise Xbox hayranları için daha kabul edilebilir. Keza Senua’s Saga: Hellblade II, her ne kadar önceki oyuna oldukça benzer yapısıyla eleştirilse de, niş bir oyun olarak daha geniş bir satış kitlesine ulaşma şansı yakalayabilir.

    Eğer bu söylentiler doğruysa, Microsoft’un rekabetçi yapısını farklı bir boyuta taşıdığı ve platformlar arası erişimi güçlendirdiği bir döneme giriyoruz. Ayrıca bu sızıntılar sonucunda Nintendo Switch 2'nin bir kez daha doğrulandığını söyleyelim.

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