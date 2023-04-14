Suicide Squad: Kill The Justice League 2024'e ertelendi

Tam Boyutta Gör Rocksteady, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Suicide Squad: Kill the Justice League’in neredeyse bir yıl erteleneceğini açıkladı. Şubat ayında gerçekleştirilen State of Play etkinliğinde oyundan bir oynanış videosu yayınlanmıştı ancak video sonrasında oyuncular büyük tepki göstermişti.

Kill the Justice League bir kez daha ertelendi

Popüler Batman serisiyle aynı evrende geçeceği söylenen Suicide Squad: Kill the Justice League için ilk çıkış tarihi aslında 2022 olarak planlanmıştı. Sonrasında oyunun 2023 bahar döneminde geleceği söylenmiş ve çıkış tarihi 26 Mayıs 2023 olarak açıklanmıştı. Şimdi ise çıkışına bir ay kala oyun 2 Şubat 2024 yılına ertelendi. Yapılan açıklamada "Oyunun en kaliteli deneyimi sunması için gereken zamanı ayırmak gibi zor ama gerekli bir karar aldık" deniyor ve önümüzdeki aylarda daha fazla detayın paylaşılacağı belirtiliyor.

Küresel oyun kitlesi 3,7 milyara ulaştı 16 sa. önce eklendi

Şubat ayında PlayStation canlı yayınında yapılan 15 dakikalık gösterimde yapım, oyuncular tarafından bir “servis oyunu” olarak algılanmış ve eleştirilmişti. Karakterlerin genel yapısına uygun olmayan oynanış biçimleri de eleştiri oklarının hedeflerinden birisi olmuştu. Öte yandan ertelemenin arkasındaki neden ise açıklanmadı. Oyun dünyasının önemli isimlerinden Jason Schreier’a göre bu erteleme, oyundaki bug ve hataları gidermeye odaklanacak olan detaylı bir cilalama için yapıldı ve oyunun genel yapısında herhangi bir değişiklik olmayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.