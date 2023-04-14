Suicide Squad: Kill The Justice League 2024'e ertelendi

Kill the Justice League bir kez daha ertelendi
Popüler Batman serisiyle aynı evrende geçeceği söylenen Suicide Squad: Kill the Justice League için ilk çıkış tarihi aslında 2022 olarak planlanmıştı. Sonrasında oyunun 2023 bahar döneminde geleceği söylenmiş ve çıkış tarihi 26 Mayıs 2023 olarak açıklanmıştı. Şimdi ise çıkışına bir ay kala oyun 2 Şubat 2024 yılına ertelendi. Yapılan açıklamada "Oyunun en kaliteli deneyimi sunması için gereken zamanı ayırmak gibi zor ama gerekli bir karar aldık" deniyor ve önümüzdeki aylarda daha fazla detayın paylaşılacağı belirtiliyor.
Şubat ayında PlayStation canlı yayınında yapılan 15 dakikalık gösterimde yapım, oyuncular tarafından bir “servis oyunu” olarak algılanmış ve eleştirilmişti. Karakterlerin genel yapısına uygun olmayan oynanış biçimleri de eleştiri oklarının hedeflerinden birisi olmuştu. Öte yandan ertelemenin arkasındaki neden ise açıklanmadı. Oyun dünyasının önemli isimlerinden Jason Schreier’a göre bu erteleme, oyundaki bug ve hataları gidermeye odaklanacak olan detaylı bir cilalama için yapıldı ve oyunun genel yapısında herhangi bir değişiklik olmayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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