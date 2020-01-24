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    Sundar Pichai, Google I/O 2020'nin hangi tarihlerde yapılacağını açıkladı

    Google CEO'su Sundar Pichai, kişisel Twitter hesabında, şirketin bir sonraki geliştirici konferansı olan Google I/O 2020'nin hangi tarihler arasında yapılacağını duyurdu.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Sundar Pichai, Google I/O 2020'nin hangi tarihlerde yapılacağını açıkladı
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    Teknoloji devi Google'ın her yıl geleneksel olarak düzenlediği, geliştiricilere yönelik Google I/O konferansının tarihi resmi ağızdan doğrulandı.

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    Ana tema Android 11 olacak

    Google CEO'su Sundar Pichai, kişisel Twitter hesabından, bir sonraki geliştirici konferansı Google I/O 2020'nin 12-14 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Etkinlik geleneksel olarak Kaliforniya'nın Mountain View şehrindeki Shoreline Amfitiyatrosu adlı mekanda gerçekleştirilecek.


    Google I/O 2020 konferansının ana teması Android işletim sisteminin yeni versiyonu olacak. Android 11 (Android R) ile ilgili olarak ne yazık ki henüz bir ayrıntı mevcut değil. Bilinen tek şey, yeni mobil işletim sisteminin Google Pixel 4 cihazlarda test ediliyor olması. Tüm bunlara ek olarak konferansta şirketin orta segment akıllı telefon modelleri Pixel 4a ve Pixel 4a XL'nin tanıtılabileceği de söylentiler arasında.



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