Sundar Pichai, Google I/O 2020'nin hangi tarihlerde yapılacağını açıkladı

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Teknoloji devi Google'ın her yıl geleneksel olarak düzenlediği, geliştiricilere yönelik Google I/O konferansının tarihi resmi ağızdan doğrulandı.

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Ana tema Android 11 olacak

Google CEO'su Sundar Pichai, kişisel Twitter hesabından, bir sonraki geliştirici konferansı Google I/O 2020'nin 12-14 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Etkinlik geleneksel olarak Kaliforniya'nın Mountain View şehrindeki Shoreline Amfitiyatrosu adlı mekanda gerçekleştirilecek.



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Google I/O 2020 konferansının ana temasıişletim sisteminin yeni versiyonu olacak.ile ilgili olarak ne yazık ki henüz bir ayrıntı mevcut değil. Bilinen tek şey, yeni mobil işletim sisteminincihazlarda test ediliyor olması. Tüm bunlara ek olarakşirketin orta segment akıllı telefon modellerive'nin tanıtılabileceği de söylentiler arasında.