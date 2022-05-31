En iyi süperbilgisayar unvanı yeniden ABD’nin

En iyi süperbilgisayarlar listesine yerleşerek iki yıldır birinciliği kimseye kaptırmayan Japon Fugaku bilgisayarı yerini ABD’ye devrediyor. HPE tarafından geliştirilen The Frontier rakibini ikiye katlıyor.

The Frontier süperbilgisayarı

Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı tarafından sipariş edilen The Frontier süper bilgisayarı AMD EPYC işlemciler barındırıyor. HPE’nin Cray EX platformunu temel alan bilgisayar 1.1 exaflops pik seviyeye ulaşıyor. Fugaku ise 442 PFLOPS pik değerine ulaşabiliyordu.

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AMD’nin burada güzel bir reklamı da oluyor zira The Frontier en verimli süperbilgisayar unvanına da sahip. Watt başına 52.23 gflops olan değer Japon MN-3 sistemini geride bırakarak Yeşil 500 listesinin bir numarasına yerleşti.

Listede diğer Cray EX tabanlı EuroHPC bilgisayarı 151.9 PLFLOPS ile, IBM Summit 148.8 PFLOPS ile, daha küçük versiyonu Sierra ise 94.6 PFLOPS ile yer alıyor. Çin ise Sunway ve Tianhe-2A ile iki pozisyona sahip. Yakın dönemde Oceanlite ve Tianhe-3 sistemleri de listeye girecek.

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