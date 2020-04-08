Netflix’e ebeveyn denetimi geldi: PIN kodu dönemi başladı

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Netflix gibi dijital yayın platformlarını denetliyor. RTÜK bu platformlara yayın lisansı vermek için ebeveyn denetimi özelliği şart koşmuştu. Netflix, yönetmeliğe uyum için platforma ebeveyn denetimi özelliğini ekledi. Sadece Türkiye’de değil tüm dünyada kullanılabiliyor.

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Ebeveyn denetimi özelliği sayesinde Netflix profillerine giriş PIN kodu koyabiliyor ve hangi profilin hangi içerikleri izleyebileceğini ayarlayabiliyorsunuz. Bu ayarları etkinleştirmek için web tarayıcınız üzerinden Netflix hesap ayarları sayfasını ziyaret etmeniz gerekiyor.

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Profillere 4 haneli PIN kodu koyuluyor. PIN kodu özelliği webde düzgün çalışıyor ancak mobil uygulamada kullanabilmek için uygulamayı güncellemeniz gerek. Profilime PIN koyduğum halde uygulamayı güncellemediğim için PIN kodu istemeden direkt giriş yapıyor.

Hesap ayarları kısmından “İzleme Kısıtlamaları” isimli sayfaya girerek profillerin yetişkinlik düzeyine göre içerik kısıtlaması yapılabiliyor. Örneğin Yusuf isimli hesabın 16+ içerikleri görüntülemesi engelleyebiliyorsunuz. Dilerseniz yaş kısıtı filtresinin yanı sıra belirli içerikleri gizleyebilirsiniz. Dizi ve film adlarını listeye ekleyerek bu içerikleri gizleyebiliyorsunuz.

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