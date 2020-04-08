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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix’e ebeveyn denetimi geldi: PIN kodu dönemi başladı

    RTÜK istedi Netflix'e PIN kodu özelliği geldi. Bugün itibariyle Netflix profillerine PIN kodu koyabilir, kimin hangi içeriği izleyebileceğini belirleyebilirsiniz.
    10 sa. (Son Güncelleme: 8 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Netflix’e ebeveyn denetimi geldi: PIN kodu dönemi başladı
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    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Netflix gibi dijital yayın platformlarını denetliyor. RTÜK bu platformlara yayın lisansı vermek için ebeveyn denetimi özelliği şart koşmuştu. Netflix, yönetmeliğe uyum için platforma ebeveyn denetimi özelliğini ekledi. Sadece Türkiye’de değil tüm dünyada kullanılabiliyor.

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    Ebeveyn denetimi özelliği sayesinde Netflix profillerine giriş PIN kodu koyabiliyor ve hangi profilin hangi içerikleri izleyebileceğini ayarlayabiliyorsunuz. Bu ayarları etkinleştirmek için web tarayıcınız üzerinden Netflix hesap ayarları sayfasını ziyaret etmeniz gerekiyor.

    Netflix’e ebeveyn denetimi geldi: PIN kodu dönemi başladı
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    Profillere 4 haneli PIN kodu koyuluyor. PIN kodu özelliği webde düzgün çalışıyor ancak mobil uygulamada kullanabilmek için uygulamayı güncellemeniz gerek. Profilime PIN koyduğum halde uygulamayı güncellemediğim için PIN kodu istemeden direkt giriş yapıyor.

    Hesap ayarları kısmından “İzleme Kısıtlamaları” isimli sayfaya girerek profillerin yetişkinlik düzeyine göre içerik kısıtlaması yapılabiliyor. Örneğin Yusuf isimli hesabın 16+ içerikleri görüntülemesi engelleyebiliyorsunuz. Dilerseniz yaş kısıtı filtresinin yanı sıra belirli içerikleri gizleyebilirsiniz. Dizi ve film adlarını listeye ekleyerek bu içerikleri gizleyebiliyorsunuz.



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Rachsuchtig 8 sa.
    Profilime PIN koyduğum halde uygulamayı güncellemediğim için PIN kodu istemeden direk giriş yapıyor.


    Direk nedir ya, direkt veya dogrudan kullanilmali. Direk kullanimi yanlistir.
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    berbatine (Burak Asan) 8 sa.
    Bu özellik çoktan vardı. Sadece profil kilidi özelliğini yeni getirmişler.
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    Ray Kurzweil 10 sa.
    Uzun zamandır var ki bu.
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    CodyTravers (Mert Suat Korkmaz) 9 sa. Ray Kurzweil
    Profil kilidi yoktu sanırım, yada ben yeni görüyorum. Yayınlar da pin denetimi vardı zaten, ancak profil parola olayı yeni, yani bence.
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