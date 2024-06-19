Sürücüsüz araçlar karanlıkta daha çok zorlanıyor

Tam Boyutta Gör 2.000'den fazla sürücüsüz araçtan elde edilen veriler, bu araçların bazı koşullarda insanlardan daha güvenli, diğerlerinde ise potansiyel olarak daha tehlikeli olabileceği sonucuna varan bir çalışmaya katkıda bulundu.

Otonom araçların gündüz performansı daha etkileyici

Yayınlanan bir makalede, aynı şeritte kalma ve trafik akışına göre hızı koruma gibi günlük senaryolarda otonom araçların kazalara karışma olasılığının insanlardan daha düşük olduğunu ortaya çıkardı.

2016 ile 2024 yılları arasında 2.100 otonom araç ve 35.133 insan güdümlü araç kazasından veri toplayan çalışma, sürücüsüz araçların sırasıyla 0,5 ve 0,2 kat daha az yaygın olan arkadan çarpma ve yandan çarpma kazalarını da önleme olasılığının yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

Central Florida Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Shengxuan Ding tarafından yürütülen çalışma, otonom araçların muhtemelen yol güvenliğini artırabileceğini ancak iyileştirilmesi gereken alanların da bulunduğunu ortaya çıkardı.

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Örneğin araştırma, sürücüsüz araçların düşük ışık koşullarında (sabahın erken saatlerinde veya akşam karanlığında ışığın azaldığı zamanlarda) kaza yapma olasılığının ortalama 5,25 kat daha fazla olduğunu buldu. Ayrıca dönüş yaparken hata yapma olasılıkları insanlara göre 1,98 kat daha fazlaydı. Araştırmacılar, çalışmalarında hem otonom hem de insan güdümlü araçlardan daha önceki çalışmalara kıyasla daha fazla veri kullanıldığını söyledi.

Otonom araçların düşük ışık koşullarındaki zayıf performansının, "karmaşık sürüş senaryolarında durumsal farkındalık eksikliği ve sınırlı sürüş deneyimine" atfedilebileceğini söyledi. Bu gibi durumlarda otonom araç performansının iyileştirilmesi "gelişmiş sensörler, sağlam algoritmalar ve akıllı tasarım hususlarını" içerebilir.

Araştırmada, "Temel stratejiler arasında hava durumu ve aydınlatma sensörlerinin geliştirilmesi, yedeklilik önlemlerinin uygulanması ve sensör verilerinin etkili bir şekilde entegre edilmesi yer alıyor. Bu yönlere odaklanarak, (otonom sürüş sistemlerinin) güvenliği zorlu senaryolarda önemli ölçüde artırılabilir" dedi.

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Sürücüsüz araçlar karanlıkta daha çok zorlanıyor