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    Sürücüsüz araçlar karanlıkta daha çok zorlanıyor

    Yeni yayınlanan bir makalenin otonom araçlarla ilgili yayınladığı rapor oldukça dikkat çekiyor. Bu araçların gündüz ve gece performansı arasındaki fark endişe verici.
    Sürücüsüz araçlar karanlıkta daha çok zorlanıyor Tam Boyutta Gör
    2.000'den fazla sürücüsüz araçtan elde edilen veriler, bu araçların bazı koşullarda insanlardan daha güvenli, diğerlerinde ise potansiyel olarak daha tehlikeli olabileceği sonucuna varan bir çalışmaya katkıda bulundu.

    Otonom araçların gündüz performansı daha etkileyici

    Yayınlanan bir makalede, aynı şeritte kalma ve trafik akışına göre hızı koruma gibi günlük senaryolarda otonom araçların kazalara karışma olasılığının insanlardan daha düşük olduğunu ortaya çıkardı.

    2016 ile 2024 yılları arasında 2.100 otonom araç ve 35.133 insan güdümlü araç kazasından veri toplayan çalışma, sürücüsüz araçların sırasıyla 0,5 ve 0,2 kat daha az yaygın olan arkadan çarpma ve yandan çarpma kazalarını da önleme olasılığının yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

    Central Florida Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Shengxuan Ding tarafından yürütülen çalışma, otonom araçların muhtemelen yol güvenliğini artırabileceğini ancak iyileştirilmesi gereken alanların da bulunduğunu ortaya çıkardı.

    Örneğin araştırma, sürücüsüz araçların düşük ışık koşullarında (sabahın erken saatlerinde veya akşam karanlığında ışığın azaldığı zamanlarda) kaza yapma olasılığının ortalama 5,25 kat daha fazla olduğunu buldu. Ayrıca dönüş yaparken hata yapma olasılıkları insanlara göre 1,98 kat daha fazlaydı. Araştırmacılar, çalışmalarında hem otonom hem de insan güdümlü araçlardan daha önceki çalışmalara kıyasla daha fazla veri kullanıldığını söyledi.

    Otonom araçların düşük ışık koşullarındaki zayıf performansının, "karmaşık sürüş senaryolarında durumsal farkındalık eksikliği ve sınırlı sürüş deneyimine" atfedilebileceğini söyledi. Bu gibi durumlarda otonom araç performansının iyileştirilmesi "gelişmiş sensörler, sağlam algoritmalar ve akıllı tasarım hususlarını" içerebilir.

    Araştırmada, "Temel stratejiler arasında hava durumu ve aydınlatma sensörlerinin geliştirilmesi, yedeklilik önlemlerinin uygulanması ve sensör verilerinin etkili bir şekilde entegre edilmesi yer alıyor. Bu yönlere odaklanarak, (otonom sürüş sistemlerinin) güvenliği zorlu senaryolarda önemli ölçüde artırılabilir" dedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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