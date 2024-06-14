Tam Boyutta Gör Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin yıllık hissedar toplantısında beyaz örtülerin altında üç aracın resimlerini içeren bir slayt göstererek yeni araçların üzerinde çalışıldığını söyledi ancak araçlar hakkında daha fazla bilgi vermedi.

Yeni Tesla'lar merak uyandırdı

Elon Musk, "İlk başta insanlar bazılarının harika olmayacağını düşünebilir ancak bekleyin öyle olacak" diyerek oldukça iddialı bir çıkış yaptı. Gösterilen slayt görüntüsü, Tesla'nın mevcut Model 3 , Model Y , Model S , Model X , Cybertruck ve Semi'nin yanında duran üç yeni aracı örtü altında gösteriyor.

Teslanın elektrikli kamyonu 2026'da seri üretimde olacak 1 hf. önce eklendi

Kapalı araçlardan ikisi şık ve araba benzeri silüetler gibi görünüyor. Diğeri ise marka için dramatik bir değişiklikle kabinli bir minibüs olması bekleniyor. Tesla'nın Model 3 ve Model Y'nin altında yeni ve daha uygun fiyatlı bir araç üretmesi de beklentiler arasında.

8 Ağustos'ta tanıtılması planlanan ve Cybercab adını taşıyabilecek yeni bir robotaxi modeline de öncelik verildiği biliniyor. Ayrıca daha ucuz elektrikli araç ve robotaksinin, maliyetlerden tasarruf etmek ve karı en üst düzeye çıkarmak amacıyla büyük ölçüde aynı platformu temel alacağı uzun süredir rapor ediliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Elon Musk üç yeni Tesla'dan bahsetti: "Bunlar çok özel olacak"