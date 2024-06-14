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    Elon Musk üç yeni Tesla'dan bahsetti: "Bunlar çok özel olacak"

    Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin yıllık hissedar toplantısında "Üzerinde çalıştığımız bazı yeni ürünlerimiz var, bunların oldukça özel olacağını düşünüyorum" dedi.
    Elon Musk üç yeni Tesla'dan bahsetti: 'Bunlar çok özel olacak' Tam Boyutta Gör
    Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin yıllık hissedar toplantısında beyaz örtülerin altında üç aracın resimlerini içeren bir slayt göstererek yeni araçların üzerinde çalışıldığını söyledi ancak araçlar hakkında daha fazla bilgi vermedi.

    Yeni Tesla'lar merak uyandırdı

    Elon Musk, "İlk başta insanlar bazılarının harika olmayacağını düşünebilir ancak bekleyin öyle olacak" diyerek oldukça iddialı bir çıkış yaptı. Gösterilen slayt görüntüsü, Tesla'nın mevcut Model 3 , Model Y , Model S , Model X , Cybertruck ve Semi'nin yanında duran üç yeni aracı örtü altında gösteriyor.

    Kapalı araçlardan ikisi şık ve araba benzeri silüetler gibi görünüyor. Diğeri ise marka için dramatik bir değişiklikle kabinli bir minibüs olması bekleniyor. Tesla'nın Model 3 ve Model Y'nin altında yeni ve daha uygun fiyatlı bir araç üretmesi de beklentiler arasında.

    8 Ağustos'ta tanıtılması planlanan ve Cybercab adını taşıyabilecek yeni bir robotaxi modeline de öncelik verildiği biliniyor. Ayrıca daha ucuz elektrikli araç ve robotaksinin, maliyetlerden tasarruf etmek ve karı en üst düzeye çıkarmak amacıyla büyük ölçüde aynı platformu temel alacağı uzun süredir rapor ediliyor.

    Kaynakça https://insideevs.com/news/723265/tesla-new-vehicles-elon-musk/ https://www.canberratimes.com.au/story/8662351/tesla-teases-three-pretty-special-new-cars/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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