Elon Musk üç yeni Tesla'dan bahsetti: "Bunlar çok özel olacak"

Yeni Tesla'lar merak uyandırdı
Elon Musk, "İlk başta insanlar bazılarının harika olmayacağını düşünebilir ancak bekleyin öyle olacak" diyerek oldukça iddialı bir çıkış yaptı. Gösterilen slayt görüntüsü, Tesla'nın mevcut Model 3 , Model Y , Model S , Model X , Cybertruck ve Semi'nin yanında duran üç yeni aracı örtü altında gösteriyor.
Kapalı araçlardan ikisi şık ve araba benzeri silüetler gibi görünüyor. Diğeri ise marka için dramatik bir değişiklikle kabinli bir minibüs olması bekleniyor. Tesla'nın Model 3 ve Model Y'nin altında yeni ve daha uygun fiyatlı bir araç üretmesi de beklentiler arasında.
8 Ağustos'ta tanıtılması planlanan ve Cybercab adını taşıyabilecek yeni bir robotaxi modeline de öncelik verildiği biliniyor. Ayrıca daha ucuz elektrikli araç ve robotaksinin, maliyetlerden tasarruf etmek ve karı en üst düzeye çıkarmak amacıyla büyük ölçüde aynı platformu temel alacağı uzun süredir rapor ediliyor.Kaynakça https://insideevs.com/news/723265/tesla-new-vehicles-elon-musk/ https://www.canberratimes.com.au/story/8662351/tesla-teases-three-pretty-special-new-cars/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.