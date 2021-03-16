App Store platformu Avrupa’da istihdama önemli katkı yapıyor

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Mobil oyun ve uygulama ekosisteminin devasa bir ekonomi haline gelmesi istihdama da önemli bir katkı yapıyor. Sayısız yeni girişim büyük pastadan payını almak için hayata atılırken yazılım mühendislerine de kapı açılıyor.

Önemli istihdam sağladı

Apple tarafından açıklanan verilere göre geliştirici istihdamı açısından İngiltere lider durumda ve App Store satışları sayesinde 330 bin kişiye istihdam sağlandı. Önceki yıl aynı döneme göre yüzde 10 artış elde edilirken 5 milyar dolar civarında da gelir sağlandı.

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Almanya ikinci sırada ve 250 bin civarında App Store ilişkili istihdam mevcut. Geçen yıla göre yüzde 8 artış görülürken 2.39 milyar dolar civarında da gelir elde edildi. Mağazada Almanya kaynaklı 60 bin uygulama yer alıyor ve gelirin yüzde 75’i de Almanya dışındaki indirmelerden geliyor.

Fransa yine 250 bin civarında istihdam ile onu takip ediyor ve 2 milyar Avroya yakın da gelir elde edilmiş. Avrupa ülkeleri toplam olarak 1.7 milyon istihdam ile yüzde 7 civarında bir artış yakalamış.

App Store uygulama satışları ve uygulama içi satışlar yanında Apple Arcade abonelik sistemi de geliştiricilere önemli bir destek haline geldi. App Store gelirleri Apple mali tablosunda önemli bir yere sahip.

https://appleinsider.com/articles/21/03/15/app-store-supported-jobs-swelling-by-about-10-across-europe

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