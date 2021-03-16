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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    App Store platformu Avrupa’da istihdama önemli katkı yapıyor

    Dev bir ekonomi haline gelen App Store platformu şimdiden büyük bir ekosistem oluşturmuş durumda. App Store gelirleri ile desteklenen yaklaşık 1.7 milyon geliştirici mevcut.
    16 Mart 2021, 11:00 (14 sa.)
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    App Store platformu Avrupa’da istihdama önemli katkı yapıyor
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    Mobil oyun ve uygulama ekosisteminin devasa bir ekonomi haline gelmesi istihdama da önemli bir katkı yapıyor. Sayısız yeni girişim büyük pastadan payını almak için hayata atılırken yazılım mühendislerine de kapı açılıyor.

    Önemli istihdam sağladı

    Apple tarafından açıklanan verilere göre geliştirici istihdamı açısından İngiltere lider durumda ve App Store satışları sayesinde 330 bin kişiye istihdam sağlandı. Önceki yıl aynı döneme göre yüzde 10 artış elde edilirken 5 milyar dolar civarında da gelir sağlandı.

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    Almanya ikinci sırada ve 250 bin civarında App Store ilişkili istihdam mevcut. Geçen yıla göre yüzde 8 artış görülürken 2.39 milyar dolar civarında da gelir elde edildi. Mağazada Almanya kaynaklı 60 bin uygulama yer alıyor ve gelirin yüzde 75’i de Almanya dışındaki indirmelerden geliyor.

    Fransa yine 250 bin civarında istihdam ile onu takip ediyor ve 2 milyar Avroya yakın da gelir elde edilmiş. Avrupa ülkeleri toplam olarak 1.7 milyon istihdam ile yüzde 7 civarında bir artış yakalamış.

    App Store uygulama satışları ve uygulama içi satışlar yanında Apple Arcade abonelik sistemi de geliştiricilere önemli bir destek haline geldi. App Store gelirleri Apple mali tablosunda önemli bir yere sahip.



    https://appleinsider.com/articles/21/03/15/app-store-supported-jobs-swelling-by-about-10-across-europe
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 1 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 1 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 1 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 1 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    G gidi (gidi gidi) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    applea geliştirici olmak bir türk için büyük maliyet ama karşılığını alıyorlar
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Keşke Türkiye hakkındada bir bilgi olsaydı..
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