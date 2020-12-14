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    Switch için bağımsız oyunların duyurulacağı "Nintendo Indie World" sunumu yarın düzenlenecek

    Nintendo'nun en başarılı konsollarından biri olan Nintendo Switch'e gelecek olan bağımsız oyunların duyurulacağı "Nintendo Indie World" sunumu yarın düzenlenecek.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
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    Switch için bağımsız oyunların duyurulacağı

    2017 yılında ilk kez piyasaya sürülen Nintendo Switch konsolu için düzenlenen Nintendo Indie World sunumunun yenisi için tarih verildi.

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    Bir süredir yapılan Nintendo Indie World sunumunun yenisi yarın, yani 15 Aralık'ta düzenlenecek. Etkinlik yarın akşam 20.00'da başlayacak ve 15 dakika sürecek. Etkinlikte Nintendo Switch'e gelecek olan yeni bağımsız oyunlar duyurulacak veya çıkışı yaklaşan yapımlardan yeni videolar yayınlanacak. 

    Etkinlikte büyük bir ihtimalle ses getiren bir duyuru olmayacak ancak Nintendo Switch takipçileri için keyifli bir 15 dakika olacağını söyleyebiliriz. Özellikle bağımsız oyun sevenler ve Nintendo Switch sahipleri için takip edilebilecek bir etkinlik.

    Nintendo'nun Twitter üzerinden yaptığı paylaşımı aşağıda bulabilirsiniz. Etkinliği yarın buradan izleyebilirsiniz. 



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