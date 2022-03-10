T129 ATAK helikopterinin Filipinler'e ilk teslimatı gerçekleşti

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri helikopterinin Filipinler’e ilk teslimatı gerçekleşti. Filipinler ile TUSAŞ arasındaki T129 ATAK satış sözleşmesi 2018’de imzalanmıştı. Sözleşme kapsamındaki 6 helikopterin 2’si teslim edildi.

T129 Atak helikopterinde motor olarak ABD’nin Honeywell ve İngiltere’nin Rolls Royce şirketlerinin ortaklığında geliştirilen LHTEC CTS800-400A motoru kullanılıyor. Bu nedenle helikopterin başka ülkelere satışı için ABD’den izin alınması gerekiyor. ABD, uzun süre izin vermemiş ancak sonrasında izin verdiğini açıklamıştı. Bu nedenle Filipinler’e teslimatlar gecikti. Öte yandan ABD, aynı helikopterlerin Pakistan’a satışına güvenlik gerekçesiyle izin vermedi. Bu nedenle 1,5 milyar dolarlık sözleşme değeriyle Türk savunma sanayinin en büyük ihracatı olması planlanan 30 adet T129 Atak helikopterinin teslimatı yapılamadı.

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Filipinler Savunma Bakanlığı, T129 Atak helikopteri tedarik sözleşmesinin 270 milyon dolar olduğunu açıklamıştı. Üretim ve testleri tamamlanan 2 Atak helikopteri ve ekipmanları, 2 nakliye uçağıyla Filipinler'e gönderildi. TUSAŞ, diğer helikopterlerin teslimatını da kısa süre içinde tamamlayacak. Filipinler'e ihraç edilen helikopter sayısının opsiyonlarla artması bekleniyor.

ATAK helikopteri teknik özellikleri

Boyutlar/Ağırlık

Uzunluk: 14.54 m / 47.70 ft

Yükseklik: 3.40 m / 11.20 ft

Tam Yükseklik. 3.95 m / 39.00 ft

Genişlik. 3.49 m / 11.45 ft

Ana Rotor Çapı. 11.90 m / 39.00 ft

Mürettebat. 2

MTOW. 5065 kg / 11166 Ib

Performans

Azami Seyir Hızı: 281 km/sa / 152 kts

Menzil: 537 km / 290 nm

Havada Kalış. 3 saat

HIGE Tavanı: 4572 m / 15000 ft

HOGE Tavanı: 4221 m / 13850 ft

Tırmanma: 13.26 m/sn / 2610 ft/dk

Dikey Tırmanma: 7.3 m/sn / 1430 ft/dk

Görev Tavanı: 4572 m / 15000 ft

Motor

2 x Turbo şaft motor: LHTEC – CTS800-4A

Kalkış Gücü: 2 x 1024 kw, 2 x 1.373 shp

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