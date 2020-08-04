Tablet pazarı beklenmedik bir sıçrama yaptı

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Pandemi döneminde evden çalışma konseptinin ağırlık kazanması ile taşınabilir bilgisayar sistemlerine ilgi arttı. Dizüstü bilgisayar satışlarının artmasına paralel olarak tablet satışları da artış gösteriyor.

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Canalys tarafından yapılan araştırmalara göre ikinci çeyrekte 37.54 milyon adet satış yapan tablet pazarı yüzde 26 artış gösterdi. Pazarın lideri Apple toplamda 14.2 milyon adet satış yaptı ve yüzde 20 büyüdü. İkinci Samsung ise 7 milyon satış ile yüzde 40 büyüme oranı yakaladı.

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Huawei ise 4.77 milyon satış ile yüzde 44.5 büyüme oranına ulaştı. Amazon yüzde 37 büyüme ile 3.16 milyon satış, Lenovo da 2.8 milyon satış ile yüzde 53 büyüme oranlarına ulaştı. Markaların dikkat çekici büyüme oranlarına ulaştığı görülüyor.

Pandemi sürecinin belirsizliği pazarın geleceğini de karanlığa gömdü. Göründüğü kadarıyla büyük ekranlı bilgisayar sistemlerine ilgi pandemi süreci boyunca devam edecek. Bu bakımdan büyümenin süreceğini de düşünebiliriz.

https://www.gsmarena.com/canalys_tablet_market_rises_26_following_reborn_demand_for_bigger_screens-news-44584.php

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