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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tablet pazarı beklenmedik bir sıçrama yaptı

    Evden çalışan insanların büyük ekranlı bilgisayar sistemlerine yönelmesi tablet satışlarını patlattı. İkinci çeyrekte yüzde 26 büyüyen tablet pazarı 37.54 milyon satış yaptı.
    2 hf.
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    Taşınab...
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Tablet pazarı beklenmedik bir sıçrama yaptı
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    Pandemi döneminde evden çalışma konseptinin ağırlık kazanması ile taşınabilir bilgisayar sistemlerine ilgi arttı. Dizüstü bilgisayar satışlarının artmasına paralel olarak tablet satışları da artış gösteriyor.

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    Sıçrama yaptı

    Canalys tarafından yapılan araştırmalara göre ikinci çeyrekte 37.54 milyon adet satış yapan tablet pazarı yüzde 26 artış gösterdi. Pazarın lideri Apple toplamda 14.2 milyon adet satış yaptı ve yüzde 20 büyüdü. İkinci Samsung ise 7 milyon satış ile yüzde 40 büyüme oranı yakaladı.

    Ayrıca Bkz. "Dünyanın ilk çalınabilir piyano LEGO seti piyasada"

    Huawei ise 4.77 milyon satış ile yüzde 44.5 büyüme oranına ulaştı. Amazon yüzde 37 büyüme ile 3.16 milyon satış, Lenovo da 2.8 milyon satış ile yüzde 53 büyüme oranlarına ulaştı. Markaların dikkat çekici büyüme oranlarına ulaştığı görülüyor.

    Pandemi sürecinin belirsizliği pazarın geleceğini de karanlığa gömdü. Göründüğü kadarıyla büyük ekranlı bilgisayar sistemlerine ilgi pandemi süreci boyunca devam edecek. Bu bakımdan büyümenin süreceğini de düşünebiliriz.



    https://www.gsmarena.com/canalys_tablet_market_rises_26_following_reborn_demand_for_bigger_screens-news-44584.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Skylined (.... ....) 2 hf. en beğenilen 9600_G_T
    İpad A12Z ve 6 gb ram ile yeni model çıkardı. Bir çok pc den hızlı olduğunu iddia ediyor. Senin bahsettiğin tabletler çocuk tabletleri youtube da çizgi film izlensin diye ebeveynler alıyor.
    İpad A12Z ve 6 gb ram ile yeni model çıkardı. Bir çok pc den hızlı olduğunu iddia ediyor. Senin bahsettiğin tabletler çocuk tabletleri youtube da çizgi film izl...
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    BloodyMonday (Ali Yilmaz) 2 hf. tomshardware
    reklam engelleyici eklentiler ise yaramiyor mu?
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    tomshardware (toms hardware) 2 hf.
    İlginç..

    Ben ise tamamen masaüstü PC'ye çakıldım.



    Laptop resmen boşa çıktı. Hep evdeyim, laptopu ya da tableti napim?



    Dip not:

    Mobilden girdiğim bir tek DH var, reklam görmemek için.
    İlginç.. Ben ise tamamen masaüstü PC'ye çakıldım. Laptop resmen boşa çıktı. Hep evdeyim, laptopu ya da tableti napim?
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    2 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    aliss (aliço ) 1 hf.
    herkes bilişim uzmanımı oldu yazılımcımı oldu tutturmuşlar bir ipad güçlü tablet şart ))
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    civcivx (Cem© ) 1 hf. aliss
    Adam mail atıyor, web browser açıyor, 2 resim karalıyor, İpad gibisi yok diyor
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    rifatbalci 1 hf.
    bir ben mi masaüstünde kaldım :) hemn bir tablet almam gerek
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    musetea 1 hf. (düzenlendi)
    Masaüstü PC her türlü üretim tüketim ve konfor ihtiyacımı karşılıyor.



    Leptoplar ise ağırlıktan başka bir şey değil.



    Tabletler ise güzel hafif ama ciddi bir üretim ve ciddi bir oyun aracı değil.



    Yani ya PC ya da iPad Pro 2020 tavsiye ederim.
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    Mustafa SARI. (LTF ) 2 hf.
    Tablet ne ki telefonun buyugu diyen ben bile aldim
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    435 2 hf.
    Evet fiyatları da iyi sıçradı. Klavye kalem iPad 13 bin TL verdim az önce. Sonra ne aldım diye düşündüm. Ulan iMac 15bin TL iPad niye bu fiyatlarda?
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    drjacob (... ) 2 hf.
    Apple iPhone dışında her yerde sıçrama yapıyor
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    4Vagrant (4Vaqrant ) 2 hf. (düzenlendi)
    lenovo nun 500 tl lik aleti de tablet, ipad de tablet surface pro da tablet bu ne kadar detaylı bir araştırmadır gözlerim kanıyor
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Skylined (.... ....) 2 hf. 4Vagrant
    500 TL lik lenovo ile çizgi film izlersin İpad pro ve ms surface ile render yaparsın çizim yaparsın photoshop ile yada bir çok pc de saatlerce süren işlemi daha kısa sürede yaparsın Tablet dediğin zaten bilgisayar bu kadar küçümsemek yerine önce bir deneyimleyin sonra yorum yapın Ama gidip çizgi film açan çocuk tableti deneyimlemeyin...ipad pro 11 inç 2020 yada ms surface pro deneyimleyin ok sonra 500 TL lik tablet neymiş anlarsın
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    tomshardware (toms hardware) 2 hf.
    İlginç..

    Ben ise tamamen masaüstü PC'ye çakıldım.



    Laptop resmen boşa çıktı. Hep evdeyim, laptopu ya da tableti napim?



    Dip not:

    Mobilden girdiğim bir tek DH var, reklam görmemek için.
    2 Yanıt Yanıtla +5
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    BloodyMonday (Ali Yilmaz) 2 hf. tomshardware
    reklam engelleyici eklentiler ise yaramiyor mu?
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    ozon3 (Yılmaz Güneş) 2 hf. tomshardware
    Aynen ben 20 senedir pcden bile mobilden giriy m yada tablet versiyonundan pc kaldirmiyor normal versiyonu donuyor reklamdan
    Yanıtla +1
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    9600_G_T (kadir varae) 2 hf.
    islemcisi 1 ghz ram 1 gb veya 2 tabletlerin cogunlugu o kadar para verilmez
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    smart0201 2 hf. 9600_G_T
    onlarda 1 gb ram sevdası bitmez
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    Skylined (.... ....) 2 hf. 9600_G_T
    İpad A12Z ve 6 gb ram ile yeni model çıkardı. Bir çok pc den hızlı olduğunu iddia ediyor. Senin bahsettiğin tabletler çocuk tabletleri youtube da çizgi film izlensin diye ebeveynler alıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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