Take-Two, Dirt’in geliştiricisi Codemasters’i yaklaşık 1 milyar dolara satın almaya hazırlanıyor

Otomobil yarışı denilince akla gelen ilk stüdyolardan olan Codemasters yakında satılabilir. Rockstar Games ve 2K gibi başarılı geliştiricileri bünyesinde bulunduran Take-Two Interactive, İngiliz şirketi satın almak için 973 milyon dolarlık bir teklif yaptığını doğruladı.
Ayrıca Bkz. "Korku oyunu The Medium, 28 Ocak 2021’e ertelendi"
Satın alma gerçekleşirse bir başka başarılı yarış simülasyonu Project Cars’ın geliştiricisi Slightly Mad Studios’u da bünyesine katacak Take-Two, yapılacak detaylı inceleme ve Codemasters yönetim kurulu onayının alınmasını müteakip asıl adımın atılacağını ifade etti. Codemasters tarafında ise yönetim kurulunun oybirliğiyle alacağı kararda, “hissedarların yapılan teklifi kabul etmesi tavsiyesinde” bulunulacağı belirtildi.
Take-Two, satın alma gerçekleşirse 2K’in geliştirdiği spor oyunları ile Codemasters’ın yaptığı yarış oyunlarının tamamlayıcı bir ortaklık sağlayacağını düşünüyor. Şirket böylece, spor oyunları arenasında etkisini artırabilecek.
https://www.pcgamer.com/take-two-interactive-is-in-talks-to-acquire-codemasters-for-nearly-dollar1-billion/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL
Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Adamlar kendi türünde en iyi ürünleri çıkarıyorlar ,
Grid
Dirt
Formula 1 vs.r
Kabak yarıştırma oyunu çıkartsa yine satarlar yine zarar etmezler ,kemikleşmiş kitlesi var zaten üstüne oyun içi reklamlardan güzel para kanazıyorlar (örneğin ralli de bayrakların bir tanesie Razor logosu yerleştiriyorlar misss...)
Kısa vadeli borcu da yok fazla , cari dengesi - asit test oranı da şahane ,
30 yıllık firmanın tezgah açtığı alan çok isabetli yarış-spor eğlencesi her zaman satar ,
Sonuç , 101 okey oyununun 1 miyar dolar üstüne satıldığı bir dönemde
1 milyar dolar son derece ucuz anlayacağınız , bir bit yeniği var fakat anlayamadım...
bu satın alma silah zoruyla yapılıyor sanırım ,başka bir açıklaması yok ,
2019 mali yıl raporu aşağıda ...
kaynak : codemasters.com/...
Ayrıca , take two alırsa oyun fiyatları çok pahalanır ,adamlar rockstar ile sektöre format attılar ancak vampir gibiler....
Geçmiş olsun.