Take-Two, Dirt’in geliştiricisi Codemasters’i yaklaşık 1 milyar dolara satın almaya hazırlanıyor

Otomobil yarışı denilince akla gelen ilk stüdyolardan olan Codemasters yakında satılabilir. Rockstar Games ve 2K gibi başarılı geliştiricileri bünyesinde bulunduran Take-Two Interactive, İngiliz şirketi satın almak için 973 milyon dolarlık bir teklif yaptığını doğruladı.

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Satın alma gerçekleşirse bir başka başarılı yarış simülasyonu Project Cars’ın geliştiricisi Slightly Mad Studios’u da bünyesine katacak Take-Two, yapılacak detaylı inceleme ve Codemasters yönetim kurulu onayının alınmasını müteakip asıl adımın atılacağını ifade etti. Codemasters tarafında ise yönetim kurulunun oybirliğiyle alacağı kararda, “hissedarların yapılan teklifi kabul etmesi tavsiyesinde” bulunulacağı belirtildi.

Take-Two, satın alma gerçekleşirse 2K’in geliştirdiği spor oyunları ile Codemasters’ın yaptığı yarış oyunlarının tamamlayıcı bir ortaklık sağlayacağını düşünüyor. Şirket böylece, spor oyunları arenasında etkisini artırabilecek.

https://www.pcgamer.com/take-two-interactive-is-in-talks-to-acquire-codemasters-for-nearly-dollar1-billion/

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