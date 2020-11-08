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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Take-Two, Dirt’in geliştiricisi Codemasters’i yaklaşık 1 milyar dolara satın almaya hazırlanıyor

    Rockstar Games ve 2K gibi başarılı geliştiricileri bünyesinde bulunduran Take-Two Interactive, Dirt serisinden tanıdığımız Codemasters'ı satın almaya hazırlanıyor.
    3 gün
    1,9b
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    Oyunlar
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    Gökhan G.
    Editör
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    Take-Two, Dirt’in geliştiricisi Codemasters’i yaklaşık 1 milyar dolara satın almaya hazırlanıyor
    Otomobil yarışı denilince akla gelen ilk stüdyolardan olan Codemasters yakında satılabilir. Rockstar Games ve 2K gibi başarılı geliştiricileri bünyesinde bulunduran Take-Two Interactive, İngiliz şirketi satın almak için 973 milyon dolarlık bir teklif yaptığını doğruladı.

    Ayrıca Bkz. "Korku oyunu The Medium, 28 Ocak 2021’e ertelendi"

    Satın alma gerçekleşirse bir başka başarılı yarış simülasyonu Project Cars’ın geliştiricisi Slightly Mad Studios’u da bünyesine katacak Take-Two, yapılacak detaylı inceleme ve Codemasters yönetim kurulu onayının alınmasını müteakip asıl adımın atılacağını ifade etti. Codemasters tarafında ise yönetim kurulunun oybirliğiyle alacağı kararda, “hissedarların yapılan teklifi kabul etmesi tavsiyesinde” bulunulacağı belirtildi.

    Take-Two, satın alma gerçekleşirse 2K’in geliştirdiği spor oyunları ile Codemasters’ın yaptığı yarış oyunlarının tamamlayıcı bir ortaklık sağlayacağını düşünüyor. Şirket böylece, spor oyunları arenasında etkisini artırabilecek.



    https://www.pcgamer.com/take-two-interactive-is-in-talks-to-acquire-codemasters-for-nearly-dollar1-billion/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

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    1 saat önce
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    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    haktan24 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    92 TL lere dirt 5 f1 2020 oynuyoruz bu satın almadan sonra büyük ihtimal tarih olacak bu fiyatlar umarım ben yanılırım...
    Yanıtla +12
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    emre1393 (Emre K......) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    satın alırsa 500 liralık(steam için) codemasters oyunlarına hazırlanın.
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    Geçmiş olsun şimdiden herkese. İnşAllah yanılırımda fiyatlar çok artmaz. İki ucuz oyun alabiliyorduk bu da hayal olacak gibi.
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    sendemail (umit erdem) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Codemasters ın şirket değeri 690 miyon sterlin şu anda , 2019 net karı da 88 milyon sterlin ,

    Adamlar kendi türünde en iyi ürünleri çıkarıyorlar ,
    Grid
    Dirt
    Formula 1 vs.r

    Kabak yarıştırma oyunu çıkartsa yine satarlar yine zarar etmezler ,kemikleşmiş kitlesi var zaten üstüne oyun içi reklamlardan güzel para kanazıyorlar (örneğin ralli de bayrakların bir tanesie Razor logosu yerleştiriyorlar misss...)
    Kısa vadeli borcu da yok fazla , cari dengesi - asit test oranı da şahane ,
    30 yıllık firmanın tezgah açtığı alan çok isabetli yarış-spor eğlencesi her zaman satar ,
    Sonuç , 101 okey oyununun 1 miyar dolar üstüne satıldığı bir dönemde
    1 milyar dolar son derece ucuz anlayacağınız , bir bit yeniği var fakat anlayamadım...

    bu satın alma silah zoruyla yapılıyor sanırım ,başka bir açıklaması yok ,

    2019 mali yıl raporu aşağıda ...

    kaynak : codemasters.com/...

    Ayrıca , take two alırsa oyun fiyatları çok pahalanır ,adamlar rockstar ile sektöre format attılar ancak vampir gibiler....

    Geçmiş olsun.
    Yanıtla +1
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    rx7enes 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben Codemasters'ı TOCA Race Driver 2'dan tanıyorum.
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    Mehmet177 (Mehmet Gürçay) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Para var huzur var :)
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    Mehmet177 (Mehmet Gürçay) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Para var huzur var :)
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    emre1393 (Emre K......) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    satın alırsa 500 liralık(steam için) codemasters oyunlarına hazırlanın.
    Yanıtla +6
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    haktan24 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    92 TL lere dirt 5 f1 2020 oynuyoruz bu satın almadan sonra büyük ihtimal tarih olacak bu fiyatlar umarım ben yanılırım...
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