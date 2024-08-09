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    Anlık Bildirim

    Take-Two, GTA 6’nın çıkış aralığını doğruladı

    Rockstar Games’in sahibi ve Grand Theft Auto 6'nın yayıncısı olan Take-Two, GTA 6’nın çıkış aralığını doğruladı. Firma, GTA VI için 2025 yılın son çeyreğine işaret ediyor.
    Take-Two, GTA 6’nın çıkış aralığını doğruladı Tam Boyutta Gör
    Projelerin iptal edildiği, ertelendiği ve sağa sola itildiği bir çağda, tarihin en çok beklenen oyununun hala söz verilen tarihe sadık kaldığını görmek umutlandırıyor. Rockstar Games’in sahibi ve Grand Theft Auto 6'nın yayıncısı olan Take-Two Interactive, son finansal kazanç çağrısı sırasında GTA 6’nın çıkış aralığını 2025 sonu olarak doğruladı.

    GTA 6, 2025 sonbaharında geliyor

    Take-Two, GTA 6’nın 2025 takviminin sonbaharında (Eylül-Kasım) piyasaya sürüleceğini doğruladı. Bu haber, GTA 6'nın Take-Two Interactive ve Rockstar Games tarafından 2026 yılına erteleneceği yönündeki bazı söylentilerin olduğu bir dönemde geliyor. Elbette 2025 sonu için halen uzun bir süre var ve ertelenme ihtimali her zaman masada bulunuyor.

    2025 sonbaharında PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için piyasaya çıktığında GTA 6’nın büyük bir sükse yaratması bekleniyor. GTA 5 bugüne kadar 200 milyondan fazla kopya satmayı başarmış ve muhtemelen oyunu satın alanların çok büyük bir çoğunluğu GTA 6’yı merakla bekliyor. Bu da oyunu tarihin en beklenen oyunlarından birisi haline getiriyor.

    Öte yandan Rockstar Games, GTA 6’ya dair tek resmi içerik paylaşımını Aralık 2023’te yayınladığı fragmanla yaptı. Resmi bir bilgi olmasa da ikinci fragmanın yılın sonlarına doğru yayınlanması bekleniyor. Bununla birlikte Rockstar, oyunun PC sürümünü henüz onaylamamış durumda. Dolayısıyla önceki oyunda olduğu gibi PC kullanıcıları oyuna konsollardan sonra kavuşacak ve bekleyişleri uzayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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