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Tam Boyutta Gör Projelerin iptal edildiği, ertelendiği ve sağa sola itildiği bir çağda, tarihin en çok beklenen oyununun hala söz verilen tarihe sadık kaldığını görmek umutlandırıyor. Rockstar Games’in sahibi ve Grand Theft Auto 6'nın yayıncısı olan Take-Two Interactive, son finansal kazanç çağrısı sırasında GTA 6’nın çıkış aralığını 2025 sonu olarak doğruladı.

GTA 6, 2025 sonbaharında geliyor

Take-Two, GTA 6’nın 2025 takviminin sonbaharında (Eylül-Kasım) piyasaya sürüleceğini doğruladı. Bu haber, GTA 6'nın Take-Two Interactive ve Rockstar Games tarafından 2026 yılına erteleneceği yönündeki bazı söylentilerin olduğu bir dönemde geliyor. Elbette 2025 sonu için halen uzun bir süre var ve ertelenme ihtimali her zaman masada bulunuyor.

2025 sonbaharında PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için piyasaya çıktığında GTA 6’nın büyük bir sükse yaratması bekleniyor. GTA 5 bugüne kadar 200 milyondan fazla kopya satmayı başarmış ve muhtemelen oyunu satın alanların çok büyük bir çoğunluğu GTA 6’yı merakla bekliyor. Bu da oyunu tarihin en beklenen oyunlarından birisi haline getiriyor.

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Öte yandan Rockstar Games, GTA 6’ya dair tek resmi içerik paylaşımını Aralık 2023’te yayınladığı fragmanla yaptı. Resmi bir bilgi olmasa da ikinci fragmanın yılın sonlarına doğru yayınlanması bekleniyor. Bununla birlikte Rockstar, oyunun PC sürümünü henüz onaylamamış durumda. Dolayısıyla önceki oyunda olduğu gibi PC kullanıcıları oyuna konsollardan sonra kavuşacak ve bekleyişleri uzayacak.

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Take-Two, GTA 6’nın çıkış aralığını doğruladı