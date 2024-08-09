Take-Two, GTA 6’nın çıkış aralığını doğruladı

GTA 6, 2025 sonbaharında geliyor
Take-Two, GTA 6’nın 2025 takviminin sonbaharında (Eylül-Kasım) piyasaya sürüleceğini doğruladı. Bu haber, GTA 6'nın Take-Two Interactive ve Rockstar Games tarafından 2026 yılına erteleneceği yönündeki bazı söylentilerin olduğu bir dönemde geliyor. Elbette 2025 sonu için halen uzun bir süre var ve ertelenme ihtimali her zaman masada bulunuyor.
2025 sonbaharında PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için piyasaya çıktığında GTA 6’nın büyük bir sükse yaratması bekleniyor. GTA 5 bugüne kadar 200 milyondan fazla kopya satmayı başarmış ve muhtemelen oyunu satın alanların çok büyük bir çoğunluğu GTA 6’yı merakla bekliyor. Bu da oyunu tarihin en beklenen oyunlarından birisi haline getiriyor.
Öte yandan Rockstar Games, GTA 6’ya dair tek resmi içerik paylaşımını Aralık 2023’te yayınladığı fragmanla yaptı. Resmi bir bilgi olmasa da ikinci fragmanın yılın sonlarına doğru yayınlanması bekleniyor. Bununla birlikte Rockstar, oyunun PC sürümünü henüz onaylamamış durumda. Dolayısıyla önceki oyunda olduğu gibi PC kullanıcıları oyuna konsollardan sonra kavuşacak ve bekleyişleri uzayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.