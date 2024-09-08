Rockstar hayranlarını üzecek iddia: GTA 6 ertelenmiş olabilir

Grand Theft Auto 6, 2026 yılına ertelenmiş olabilir
GTA 6’nın fragmanının tarihini aylar önce duyuran GTA Base üyesi Liam, yapımın ertelendiğini belirtti. Liam, iki farklı Rockstar Games stüdyosunda çalışan geliştiricilerden aldığı bilgilere göre, GTA 6’nın 2026 yılının ilk yarısına ertelendiğini söyledi. Liam’a göre Rockstar Games’in biraz daha süreye ihtiyacı var ve yapım, bu yüzden ertelenmiş.
Ertelenme iddiasının yanı sıra Liam, Grand Theft Auto 6’nın PC versiyonu hakkında da yeni bilgiler paylaştı. İddiaya göre Rockstar Games, GTA 6’nın PC versiyonunu, konsol versiyonundan 12-18 ay sonra satışa çıkarmayı planlıyor. Bu da demek oluyor ki PC oyuncuları, GTA serisinin yeni üyesine 2027 yılından önce kavuşamayacak. Rockstar Games ve Take-Two, iddialar hakkında henüz bir açıklama yapmadı.
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türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.