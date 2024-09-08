Rockstar hayranlarını üzecek iddia: GTA 6 ertelenmiş olabilir

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Tam Boyutta Gör 2013 yılında satışa çıkan Grand Theft Auto V, aradan yıllar geçmesine rağmen oyun dünyasının en başarılı isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yılın aralık ayında GTA 6’nın fragmanının yayınlanması ile serinin bir sonraki oyunu için 10 yıldan fazla bekleyen oyuncuların yüreğine su serpilmişti. 2025 yılında çıkacağı resmi olarak duyurulan yapım, yeni iddialara göre ertelenmiş olabilir.

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Grand Theft Auto 6, 2026 yılına ertelenmiş olabilir

GTA 6’nın fragmanının tarihini aylar önce duyuran GTA Base üyesi Liam, yapımın ertelendiğini belirtti. Liam, iki farklı Rockstar Games stüdyosunda çalışan geliştiricilerden aldığı bilgilere göre, GTA 6’nın 2026 yılının ilk yarısına ertelendiğini söyledi. Liam’a göre Rockstar Games’in biraz daha süreye ihtiyacı var ve yapım, bu yüzden ertelenmiş.

Ertelenme iddiasının yanı sıra Liam, Grand Theft Auto 6’nın PC versiyonu hakkında da yeni bilgiler paylaştı. İddiaya göre Rockstar Games, GTA 6’nın PC versiyonunu, konsol versiyonundan 12-18 ay sonra satışa çıkarmayı planlıyor. Bu da demek oluyor ki PC oyuncuları, GTA serisinin yeni üyesine 2027 yılından önce kavuşamayacak. Rockstar Games ve Take-Two, iddialar hakkında henüz bir açıklama yapmadı.



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Grand Theft Auto 6 ertelenmiş olabilir