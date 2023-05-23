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    Sızıntılardan yola çıkarak hazırlanan GTA 6 fragmanı izleyenleri büyüledi

    Grand Theft Auto hayranlarından biri Eylül ayındaki büyük sızıntıya dayanan iki dakikalık bir GTA 6 fragmanı hazırladı. Tam 200 günde oluşturulan görüntüler izleyenlerde hayranlık uyandırıyor.
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    Sızıntıları temel alan fan yapımı GTA 6 fragmanı büyüledi Tam Boyutta Gör

    Grand Theft Auto'nun altıncı bölümü oyun severler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Rockstar Games oyunun gelişini çoktan onaylamış olsa da henüz GTA 6 ile ilgili merak giderecek çok fazla resmi bilgi yok. Serinin hayranlarından biri bu bekleyişi bir nebze de olsa giderecek bir işe imza attı.

    12th Hour isimli YouTube kanalının sahibi oyun hakkındaki sızıntı ve söylentilere dayanarak kendi GTA 6 fragmanını hazırladı. Fortnite montajlarıyla ünlenen kanal bu fan yapımı fragmanı Unreal Engine 5, Blender ve kendi parasıyla satın aldığı materyalleri kullanarak oluşturduğunu söylüyor.

    Hayran yapımı GTA 6 fragmanı için 200 günden fazla zaman harcandığını belirtelim. Bu hayli zahmetli süreç geçtiğimiz Eylül ayındaki büyük sızıntıya dayanan iki dakikalık bir fragman olarak sonuçlandı. Videoda kovalamacalar, soygunlar ve GTA serisine özgü diğer olayların yer aldığını görüyoruz.

    "Rockstar, bu adamı işe al"

    GTA 6 için hazırlanan fragman Vice City'de geçiyor ve hikaye şehri ele geçirmek için birbirlerinin yardımına ihtiyaç duyan iki kahramanı (bir erkek ve bir kadın) konu alıyor. 12th Hour daha gerçekçi olması için projeye profesyonel bir seslendirme sanatçısı da dahil etmiş.

    Fragman, izleyenler tarafından oldukça beğenildi. Haberimizin yayına hazırlandığı sıralarda görüntüleme sayısı 1 milyonu geçmişti. Hatta bazı YouTube kullanıcıları fragmanın hazırlanmasında harcanan emeğe ve kalitesine dikkat çekerek Rockstar'a seslendi: "bu adamı işe al".

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    avecatius 21 saat önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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