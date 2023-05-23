Sızıntılardan yola çıkarak hazırlanan GTA 6 fragmanı izleyenleri büyüledi

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Grand Theft Auto'nun altıncı bölümü oyun severler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Rockstar Games oyunun gelişini çoktan onaylamış olsa da henüz GTA 6 ile ilgili merak giderecek çok fazla resmi bilgi yok. Serinin hayranlarından biri bu bekleyişi bir nebze de olsa giderecek bir işe imza attı.

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12th Hour isimli YouTube kanalının sahibi oyun hakkındaki sızıntı ve söylentilere dayanarak kendi GTA 6 fragmanını hazırladı. Fortnite montajlarıyla ünlenen kanal bu fan yapımı fragmanı Unreal Engine 5, Blender ve kendi parasıyla satın aldığı materyalleri kullanarak oluşturduğunu söylüyor.

Hayran yapımı GTA 6 fragmanı için 200 günden fazla zaman harcandığını belirtelim. Bu hayli zahmetli süreç geçtiğimiz Eylül ayındaki büyük sızıntıya dayanan iki dakikalık bir fragman olarak sonuçlandı. Videoda kovalamacalar, soygunlar ve GTA serisine özgü diğer olayların yer aldığını görüyoruz.

"Rockstar, bu adamı işe al"

GTA 6 için hazırlanan fragman Vice City'de geçiyor ve hikaye şehri ele geçirmek için birbirlerinin yardımına ihtiyaç duyan iki kahramanı (bir erkek ve bir kadın) konu alıyor. 12th Hour daha gerçekçi olması için projeye profesyonel bir seslendirme sanatçısı da dahil etmiş.

Fragman, izleyenler tarafından oldukça beğenildi. Haberimizin yayına hazırlandığı sıralarda görüntüleme sayısı 1 milyonu geçmişti. Hatta bazı YouTube kullanıcıları fragmanın hazırlanmasında harcanan emeğe ve kalitesine dikkat çekerek Rockstar'a seslendi: "bu adamı işe al".

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Sızıntıları temel alan fan yapımı GTA 6 fragmanı büyüledi