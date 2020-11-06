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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Take-Two patronu oyunların olması gerekenden ucuza satıldığını söyledi

    Rockstar Games ve 2K'in bağlı olduğu şirket Take-Two'nun CEO'su Strauss Zelnick, oyun fiyatları ile ilgili konuştu ve kendisi fiyatların düşük olduğunu düşünüyor.
    5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
    2,7b
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    Take-Two patronu oyunların olması gerekenden ucuza satıldığını söyledi
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    GTA ve Red Dead Redemption gibi oyunları geliştiren Rockstar Games’in ve NBA 2K serisinin geliştiricisi 2K’in bağlı olduğu şirket Take-Two’nun patronu, oyun fiyatları ile ilgili bir açıklama yaptı.

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    Ayrıca Bkz. "GTA 5 satışları yedi yıl sonra ilk kez ciddi anlamda yavaşladı"

    Yeni nesil konsolların çıkışı ile birlikte oyun dünyası da yavaş yavaş değişiyor. Bu değişimde oyuncuların en çok canını sıkan nokta ise oyunların fiyatları. Türkiye’deki oyun fiyatları elbette ayrı bir konu ancak yurt dışındaki oyun fiyatlarında da yavaş yavaş bir artış söz konusu. Bazı firmalar yeni nesilde oyunlarını 60 dolardan, 70 dolara çıkaracağını açıklamıştı. Take Two da bu firmalardan biri.

    Take Two’nun patronu Strauss Zelnick ise günün erken saatlerinde bir finansal toplantıda, oyun fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Strauss Zelnick, oyun dünyasındaki en yüksek kaliteyi sunduklarını ancak olması gerekenden çok daha ucuza oyunlarını sattıklarını söyledi.

    “Take-Two büyük bir oynaması ücretsiz oyun yapacak mı?” sorusu üzerine de Strauss Zelnick, "GTA V veya Red Dead Redemption 2 gibi oyunları satın aldığınızda zaten yanında devasa çok oyunculu oyunlar da ücretsiz olarak geliyor ve ücretsiz bir şekilde de güncelleniyor." yanıtını verdi. Görünen o ki yakın tarihte Take Two’nun oynaması ücretsiz bir oyun yapma gibi bir planı yok.



    https://www.pcgamer.com/take-two-boss-we-charge-less-for-our-games-than-theyre-worth/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yanfo (Yavuz ) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Take-Two ve EA, video/bilgisayar oyun sektörünün katilleridir. Hollanda mahkemesinin aldığı kararın, ülkemizde de alınması lazım. Video oyunlarını kumarhane makinelerine çeviren bu iki şirkete yüklü bir ceza verilmesi gerektiğini düşünüyorum.
    Take-Two ve EA, video/bilgisayar oyun sektörünün katilleridir. Hollanda mahkemesinin aldığı kararın, ülkemizde de alınması lazım. Video oyunlarını kumarhane mak...
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    1 Yanıt Yanıtla +25
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    konsoldede 5 gün ( Mesaj Silindi )
    take two ve rock star gta serisi ile 20 milyar dolar servet yapti bunun icinde benim onlara verdimgim 500 dolar da dahil tamam adamlar bize güzel anlar yasatti lakin gelmis ucuza satiyoruz diyo kendi acisindan ucuz olabilir cünkü köseyi döndüler onlar icin 60 ,70 dolar oyun basi ucuz diye düsünebilirler , kisacasi götleri kakti
    take two ve rock star gta serisi ile 20 milyar dolar servet yapti bunun icinde benim onlara verdimgim 500 dolar da dahil tamam adamlar bize güzel anlar yasatti ...
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    Yanıtla +15
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    WarSaw (Savaş T.) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    oyunlar olması gerekenden kötü yapılıyor bu paralar fazla bile.
    Yanıtla +10
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    joven 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben tam tersinidüşünüyorum birçok oyun ederlerinin üstüne satılıyor
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    MacGyver. (Murat ) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    online bedavaymışmış... online'ı hayrına yapıyorsunuz evet...

    GTA 5'in online'ı olmasa 135 milyon değil, oyun 50-60 milyon satıp unutulacaktı. online'ı olmayan bir oyunun bu kadar satabilmesinin ihtimali var mı?

    madem o kadar karsız bir iş neden 7 senedir online'a güncelleme getiriyorlar? çok iyi insanlar oldukları için mi?

    uyanık, aklınca ters kolpa yapıyor işte...
    Yanıtla +3
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    takami59 (takami ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Ulan pc de rdr2 en baba sistemlerde zar zor 70 fps görüyor. Bunun farkında mı acaba? Sana 60 dolar yetmiyorsa bana da 60 fps yetmiyor o nasıl olacak doyumsuz pi ay em pi?!?!
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    Halilowich (H Y) 5 gün ( Mesaj Silindi ) takami59
    Oyun fiyatlarıyla fps oranının ne alakası var?
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    sniper23 (Enes Şahinler) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Take-Two ve EA gibiler aslında oyun şirketlerinin borsaya açılmasının ne kadar tehlikeli olduğunu bize gösteriyor. Oyuncu odaklı şirketlerden aç gözlü yatırımcıların dolduğu şirketler haline geldiler.
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    “Take-Two büyük bir oynaması ücretsiz oyun yapacak mı?” sorusu üzerine de Strauss Zelnick


    What??
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Ahaha kodomana kalsa online’ı da ücretli satacak
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    konsoldede 5 gün ( Mesaj Silindi )
    take two ve rock star gta serisi ile 20 milyar dolar servet yapti bunun icinde benim onlara verdimgim 500 dolar da dahil tamam adamlar bize güzel anlar yasatti lakin gelmis ucuza satiyoruz diyo kendi acisindan ucuz olabilir cünkü köseyi döndüler onlar icin 60 ,70 dolar oyun basi ucuz diye düsünebilirler , kisacasi götleri kakti
    Yanıtla +15
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    WarSaw (Savaş T.) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    oyunlar olması gerekenden kötü yapılıyor bu paralar fazla bile.
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    Yanfo (Yavuz ) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Take-Two ve EA, video/bilgisayar oyun sektörünün katilleridir. Hollanda mahkemesinin aldığı kararın, ülkemizde de alınması lazım. Video oyunlarını kumarhane makinelerine çeviren bu iki şirkete yüklü bir ceza verilmesi gerektiğini düşünüyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +25
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    tunc4y (Tuncay ak) 5 gün ( Mesaj Silindi ) Yanfo
    Aaa olur mu hocam öyle şey. Ülkemiz yabancı şirketlere yaptırım uyguladığında bazı kesim tarafından yargılanıyor.
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    onurfredy (onur kuru) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    TakeTwo 100 dolar yapta rahatlayalim
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    2654 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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    take two, oyun fiyatları ve
    9 etiket daha ne kadar zam rockstar games gta gta 5 türkçe red dead redemption 2k Yazılım
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