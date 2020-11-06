Take-Two patronu oyunların olması gerekenden ucuza satıldığını söyledi

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GTA ve Red Dead Redemption gibi oyunları geliştiren Rockstar Games’in ve NBA 2K serisinin geliştiricisi 2K’in bağlı olduğu şirket Take-Two’nun patronu, oyun fiyatları ile ilgili bir açıklama yaptı.

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Yeni nesil konsolların çıkışı ile birlikte oyun dünyası da yavaş yavaş değişiyor. Bu değişimde oyuncuların en çok canını sıkan nokta ise oyunların fiyatları. Türkiye’deki oyun fiyatları elbette ayrı bir konu ancak yurt dışındaki oyun fiyatlarında da yavaş yavaş bir artış söz konusu. Bazı firmalar yeni nesilde oyunlarını 60 dolardan, 70 dolara çıkaracağını açıklamıştı. Take Two da bu firmalardan biri.

Take Two’nun patronu Strauss Zelnick ise günün erken saatlerinde bir finansal toplantıda, oyun fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Strauss Zelnick, oyun dünyasındaki en yüksek kaliteyi sunduklarını ancak olması gerekenden çok daha ucuza oyunlarını sattıklarını söyledi.

“Take-Two büyük bir oynaması ücretsiz oyun yapacak mı?” sorusu üzerine de Strauss Zelnick, "GTA V veya Red Dead Redemption 2 gibi oyunları satın aldığınızda zaten yanında devasa çok oyunculu oyunlar da ücretsiz olarak geliyor ve ücretsiz bir şekilde de güncelleniyor." yanıtını verdi. Görünen o ki yakın tarihte Take Two’nun oynaması ücretsiz bir oyun yapma gibi bir planı yok.

https://www.pcgamer.com/take-two-boss-we-charge-less-for-our-games-than-theyre-worth/

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