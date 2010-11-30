Tamamen elektrikli Mitsubishi i-MiEV'ın şarj videosu yayınlandı

Japon otomobil üreticisi Mitsubishi'nin tamamen elektrikli otomobili i-MiEV ile daha önceki haberlerimizde sizleri tanıştırmıştık. Peugeot ve Citroen markası altında Avrupa'da da satışları başlayacak olan Mitsubishi i-MiEV'ın şarj edilmesi ile ilgili çeşitli videolar yayınlanmaya başladı. Bunlardan bir tanesi de 2010 Los Angeles Auto Show'da çekildi.

Videodan da görüleceği gibi tamamen elektrikli otomobilleri (EV) şarj etmek, geleneksel otomobillerimizin deposuna benzin veya mazot doldurmaktan çok da farklı değil. Los Angeles Auto Show'un basın günlerinde bir tıra entegre edilmiş şarj istasyonu sergileyen Real Power firması, i-MiEV'ı şarj ederek geleneksel otomobillerle elektrikli otomobilin bir farkı olmadığını anlatmaya çalışmış. Tıra, elektrik enerjisini elde etmek için 60 kW gücünde bir jeneratör monte edilmiş. 440 voltluk DC şarj aleti için gereken enerji bu jeneratör tarafından üretiliyor.

Şimdilik elektrikli otomobil şarjı biraz daha zor olsa da Amerika'da başlayan projede olduğu gibi şehirlerin belirli bölgelerine şarj üniteleri kurulduğunda daha fazla tam elektrikli otomobil görmeye başlayabiliriz.