Tamamen elektrikli Mitsubishi i-MiEV'ın şarj videosu yayınlandı

Japon otomobil üreticisi Mitsubishi'nin tamamen elektrikli otomobili i-MiEV ile daha önceki haberlerimizde sizleri tanıştırmıştık. Peugeot ve Citroen markası altında Avrupa'da da satışları başlayacak olan Mitsubishi i-MiEV'ın şarj edilmesi ile ilgili çeşitli videolar yayınlanmaya başladı. Bunlardan bir tanesi de 2010 Los Angeles Auto Show'da çekildi.
Videodan da görüleceği gibi tamamen elektrikli otomobilleri (EV) şarj etmek, geleneksel otomobillerimizin deposuna benzin veya mazot doldurmaktan çok da farklı değil. Los Angeles Auto Show'un basın günlerinde bir tıra entegre edilmiş şarj istasyonu sergileyen Real Power firması, i-MiEV'ı şarj ederek geleneksel otomobillerle elektrikli otomobilin bir farkı olmadığını anlatmaya çalışmış. Tıra, elektrik enerjisini elde etmek için 60 kW gücünde bir jeneratör monte edilmiş. 440 voltluk DC şarj aleti için gereken enerji bu jeneratör tarafından üretiliyor.
Şimdilik elektrikli otomobil şarjı biraz daha zor olsa da Amerika'da başlayan projede olduğu gibi şehirlerin belirli bölgelerine şarj üniteleri kurulduğunda daha fazla tam elektrikli otomobil görmeye başlayabiliriz.
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arac elektrikli arac ama sarji icin arkada koca jenerator cayir cayir mazot yakiyor. firmaya sorsan zero emission der.
fosil yakiti ha arabanin icinde yakmissin, ha buyuk santrallerde yada jenaratorde. ayni sey. bu adamlar salak degil herhalde. tum firmalar ve ulkeler elektrikli araca gecis hazirliklari yapiyorsa bir planlari var demektir. ruzgar ve gunes enerjisinin hala ana enerji kaynagi olmakdan cok uzakda olduklari dusunulurse, kimse dillendirmiyor ama bence cevap nukleer enerji. en cevreci ulkelerde bile yavastan mevcut nukleerlerin hizmet sureleri uzatilmaya basladi. ilk enerji krizinde insanlarin cevreci direnci kirildiginda patir patir yeni santraller yapmaya baslayacaklar. demedi demeyin.
ilk arabalar çıkarken de atlarla arabaları karşılştırmışlardır kesin gelecek elektirikli yada hidrojen yada başka birşey olabilir ama kesinlikle çevreci olmayan mazot benzin türevlerinde değil belki 100 yıl dayınır oda ayrı muamma ama bu tarz teknolojiler yıllar yıllar önceden yapılmazsa dünya darbogaza girer ama yavaşca hazırlık yapılırsa .......
zero emission ise enerjiyi aldıgın yere göre degişir
biz 200 yıl sonra kullansak daha iyi olacak ancak o zamanın şartlarını toparlamış oluruz