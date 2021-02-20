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    Tamamen Hindistan üretimi Moto E7 Power duyuruldu

    Moto E7 Power modelinde MediaTek Helio G25 yonga seti, çift arka kamera, 5000mAh kapasiteli batarya, 10W hızlı şarj, parmak izi okuyucu gibi özellikler yer alıyor.
    20 Şubat 2021, 13:00 (3 sa.)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Tamamen Hindistan üretimi Moto E7 Power duyuruldu
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    Çin ve ABD arasında yaşanan gerilim teknoloji devlerini farklı üretim pazarları aramaya itiyor. Bunlardan birisi şüphesiz kalabalık nüfusu ile Hindistan. Apple’ın iPhone SE üretimini yaptığı ülkede Motorola da Moto E7 Power modelini üretiyor.

    Moto E7 Power özellikleri ve fiyatı

    Moto E7 Power markanın tamamen Hindistan’da ürettiği bir model olması ile öne çıkıyor Bu bakımdan devlet tarafında biraz daha teşvik alarak fiyatları nispeten düşük seviyelerde tutabiliyor.

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    6.5 inçlik ekranında 1540x720 piksel çözünürlük sunan Moto E7 Power; su damlası çentik tasarımı ile nispeten çerçevesiz bir görünüm sunuyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Helio G25 yonga seti hem temel seviyede oyun performansını arttırıyor hem de kablosuz bağlantıları daha verimli hale getiriyor.

    2GB/4GB RAM bellek ve 32GB/64GB depolama kapasitesine sahip olan modelde 5000mAh kapasiteli batarya 10W hızlı şarj ile destekleniyor. Arka kısımda 13MP+2MP çift kamera mevcutken ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde bir sensör yer alıyor.

    Parmak izi okuyucu, 2x2 MIMO anten dizilimi, USB Tip-C portu, IP52 sertifikası, Google Assistant tuşu gibi diğer özellikleri olan Moto E7 Power için 85 Avro-105 Avro fiyat etiketleri belirlenmiş.



    https://www.gsmarena.com/motorola_moto_e7_power_specs_price_sale_datenews-news-47826.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Nissan'dan karavan ofis konsepti

    holyturk06 58 dakika önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 5 saat önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 5 saat önce

    Doktor bu ne?

    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Sirchade 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Keşke Motorola ülkemize gelse, birkaç sene önce ülkede birkaç modeli varken almayı çok isteyip alamamıştım, hala içimde ukte. Kaliteli duruyorlar.
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    kuvant512 (kuvant 512) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    10w'a hızlı şarj deyip milleti kandirana editör demem ben
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    R rakanishu 1 sa. ( Mesaj Silindi ) kuvant512
    Teorik olarak QC 1.0 10w derekliyordu, o yüzden kağıt üzerinde yanlış diyemeyiz ama bu 6 sene önceydi tabii. 20 w altı artık olmamalı.
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