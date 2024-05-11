Honor 200 Pro'nun render görüntüleri ortaya çıktı: İşte muhtemel tasarım

Geçtiğimiz haftalarda Honor 200 serisinin ilk üyesi Honor 200 Lite'ı piyasaya süren şirket, şimdilerde seriye yeni bir cihaz eklemek için çalışıyor. Serinin yeni cihazı olacak Honor 200 Pro'nun tasarımı ise yakın zamanlı bir sosyal medya paylaşımı sayesinde ortaya çıktı.

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İşte Honor 200 Pro'nun render görüntüleri:

Honor 200 ailesine en az iki yeni cihaz daha eklenmesi bekleniyor ve bunlardan biri olan Honor 200 Pro'nun render görüntüleri Twitter/X'teki bir paylaşım sayesinde ortaya çıktı. Görüntülere göre cam ve suni deri olmak üzere iki farklı arka panele sahip olacak cihaz, oval bir kamera adasına sahip olacak.

Tam Boyutta Gör Geçmiş sızıntılara göre periskop kamera, 50MP f/1.9-2.4 değişken diyafram açıklığına sahip ana sensör ve 50X (dijital) yakınlaştırmaya sahip bir sensörden oluşan bir arka kamera kurulumuyla donatılacak cihaz, Snapdragon 8 Gen 3 ile piyasaya sürülebilir. Serinin bir diğer üyesi olması beklenen Honor 200'ün ise Snapdragon 8s Gen 3'den güç olması muhtemel. Ayrıca hem Honor 200 hem de 200 Pro'nun 1.5K çözünürlüklü OLED bir ekranla piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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