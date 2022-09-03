Tapo P115 akıllı priz ülkemizde satışa sunuluyor

Evimizde akıllı hale gelen cihazlardan birisi de prizler oldu. Uzaktan kontrol imkânı ve senaryo belirleyebilme sayesinde enerji tüketimi konusunda da önemli bir yardımcı haline gelen akıllı prizlere TP-Link de önemli katkı sağlıyor.

Tapo P115 özellikleri ve fiyatı

TP-Link’in kaliteli ve uygun fiyatlı akıllı ev ürün ailesi olan Tapo serisine yeni bir akıllı priz daha ekleniyor. Diğer Tapo akıllı prizlerden farklı bir tasarıma sahip olan Tapo P115, küçük ve her prizde rahat kullanılabiliyor, yer kaplamıyor.

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Tapo P115’in diğer Tapo akıllı prizlerden ayrılan bir diğer önemli özelliği ise akıllı telefon uygulaması üzerinden gerçek zamanlı olarak enerji tüketiminin izlenebilmesi. Tapo P115 akıllı priz, Android ve iOS destekli Tapo uygulaması sayesinde her yerden kolayca yönetilebiliyor. Evden uzaktayken de akıllı prize bağlı olan elektrikli cihaz kapatılıp açılabiliyor; programlanarak günün belli saatlerinde aktif hale gelmesi sağlanabiliyor; zamanlayıcıyla örneğin çocuğun odasındaki aydınlatma aygıtı belli saatte kapanabiliyor.

Tapo P115’de Kapanma Belleği özelliği de bulunuyor. Örneğin WiFi bağlantısında sorun olduğunda ya da elektrik kesildiğinde akıllı prize bağlı cihazlar varsayılan durum ayarına otomatik olarak geri dönüyor. Varsayılan durum ise her cihaz için üç farklı şekilde önceden belirlenebiliyor; Önceki Güç Durumu – Kapalı – Açık.

Alev geciktirici UL94-V0 PC malzemesinden üretilen priz, aynı zamanda çocukların prizi kurcalaması ihtimaline karşı korumalı bir tasarıma sahip. Nikel kaplama, pas önleyici tasarımı sayesinde priz hem daha dayanıklı hem de bağlantıları daha sağlam oluyor. Ayrıca evden uzaktayken Uzakta Modu sayesinde prize bağlı aydınlatma cihazları belli zamanlarda çalışır hale geliyor ve kötü niyetli kişiler evden uzak tutulabiliyor.

Herhangi bir bağlantı merkezi gerektirmeyen Tapo P115 için 290TL civarında teslimat dahil Amazon yurtdışı fiyatı mevcut. Önümüzdeki günlerde ise ülkemizde de satışa sunulacak.

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