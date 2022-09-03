Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tapo P115 akıllı priz ülkemizde satışa sunuluyor

    Evinizden ayrıldığınızda prizlerinizi kontrol etmek ve enerji verimliliğine yönelik çeşitli senaryoları uzaktan yönetmeniz için Tapo P115 akıllı priz satışa sunuluyor. 
    2

    Tapo P115

    Evimizde akıllı hale gelen cihazlardan birisi de prizler oldu. Uzaktan kontrol imkânı ve senaryo belirleyebilme sayesinde enerji tüketimi konusunda da önemli bir yardımcı haline gelen akıllı prizlere TP-Link de önemli katkı sağlıyor.

    Tapo P115 özellikleri ve fiyatı

    TP-Link’in kaliteli ve uygun fiyatlı akıllı ev ürün ailesi olan Tapo serisine yeni bir akıllı priz daha ekleniyor. Diğer Tapo akıllı prizlerden farklı bir tasarıma sahip olan Tapo P115, küçük ve her prizde rahat kullanılabiliyor, yer kaplamıyor.

    Tapo P115’in diğer Tapo akıllı prizlerden ayrılan bir diğer önemli özelliği ise akıllı telefon uygulaması üzerinden gerçek zamanlı olarak enerji tüketiminin izlenebilmesi. Tapo P115 akıllı priz, Android ve iOS destekli Tapo uygulaması sayesinde her yerden kolayca yönetilebiliyor. Evden uzaktayken de akıllı prize bağlı olan elektrikli cihaz kapatılıp açılabiliyor; programlanarak günün belli saatlerinde aktif hale gelmesi sağlanabiliyor; zamanlayıcıyla örneğin çocuğun odasındaki aydınlatma aygıtı belli saatte kapanabiliyor.

    Tapo P115’de Kapanma Belleği özelliği de bulunuyor. Örneğin WiFi bağlantısında sorun olduğunda ya da elektrik kesildiğinde akıllı prize bağlı cihazlar varsayılan durum ayarına otomatik olarak geri dönüyor. Varsayılan durum ise her cihaz için üç farklı şekilde önceden belirlenebiliyor; Önceki Güç Durumu – Kapalı – Açık.

    Alev geciktirici UL94-V0 PC malzemesinden üretilen priz, aynı zamanda çocukların prizi kurcalaması ihtimaline karşı korumalı bir tasarıma sahip. Nikel kaplama, pas önleyici tasarımı sayesinde priz hem daha dayanıklı hem de bağlantıları daha sağlam oluyor. Ayrıca evden uzaktayken Uzakta Modu sayesinde prize bağlı aydınlatma cihazları belli zamanlarda çalışır hale geliyor ve kötü niyetli kişiler evden uzak tutulabiliyor.

    Herhangi bir bağlantı merkezi gerektirmeyen Tapo P115 için 290TL civarında teslimat dahil Amazon yurtdışı fiyatı mevcut. Önümüzdeki günlerde ise ülkemizde de satışa sunulacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Siper hedefi 12'den vurdu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X515EP-EJ339
    ASUS X515EP-EJ339
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız