Tarayıcıda süper bilgisayar dönemi: Nvidia DGX Cloud duyuruldu

Nvidia DGX Cloud neler sunacak?
Açıklanan bilgilere göre Nvidia DGX Cloud, yüksek performanslı hesaplama ve yapay zeka uygulamaları için tasarlanan DGX iş istasyonlarını bulut altyapısı ile bir araya getirecek. Böylece teknoloji devi, üretken yapay zekâ modelleri ve hizmetleri oluşturmak isteyen kurumsal müşterilerin donanım ihtiyacını ortadan kaldırmayı planlıyor.
Bilmeyenler için Nvidia DGX iş istasyonları, genellikle araştırma kurumları, üniversiteler ve büyük ölçekli işletmeler gibi yüksek performanslı hesaplama ve yapay zeka uygulamaları geliştiren kuruluşlar tarafından kullanılıyor. Ayrıca bu sistemlere Nvidia'nın önde gelen derin öğrenme yazılımları ve önceden eğitilmiş üretken AI modelleri eşlik ediyor.
Bununla birlikte Nvidia CEO'su Jensen Huang, DGX Cloud'u GPU iş modelinin "bir sonraki seviyesi" olarak nitelendirdi. Şu an için Nvidia DGX Cloud hakkında bilinenler sınırlı olsa da, Nvidia tarafından Mart ayında düzenlenecek sanal bir etkinlikte daha fazla ayrıntının paylaşılması bekleniyor.
Yeni duyuruya ek olarak Nvidia, yeni hizmetin halihazırda Oracle Cloud Infrastructure'da mevcut olduğunu ve yakında Microsoft Azure, Google Cloud ve diğer bulut hizmetlerine ulaşacağını duyurdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.