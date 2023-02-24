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    Tarayıcıda süper bilgisayar dönemi: Nvidia DGX Cloud duyuruldu

    Ekran kartı pazarının önde gelen isimlerinden Nvidia, Nvidia DGX Cloud hizmetini duyurdu. Yapay zeka sistemleri oluşturmaya yönelik DGX süper bilgisayar donanımını buluta taşınıyor. İşte detaylar
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    Tarayıcıda süper bilgisayar dönemi: Nvidia DGX Cloud duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ sohbet robotu ChatGPT'ye olan ilginin artmasının ardından, teknoloji dünyasında büyük bir değişim yaşanıyor. Bu alanda yatırımlarına hız kesmeden devam eden Nvidia, şimdi de DGX Süper bilgisayarı buluta taşıyacak Nvidia DGX Cloud hizmetini duyurdu.

    Nvidia DGX Cloud neler sunacak?

    Açıklanan bilgilere göre Nvidia DGX Cloud, yüksek performanslı hesaplama ve yapay zeka uygulamaları için tasarlanan DGX iş istasyonlarını bulut altyapısı ile bir araya getirecek. Böylece teknoloji devi, üretken yapay zekâ modelleri ve hizmetleri oluşturmak isteyen kurumsal müşterilerin donanım ihtiyacını ortadan kaldırmayı planlıyor.

    Bilmeyenler için Nvidia DGX iş istasyonları, genellikle araştırma kurumları, üniversiteler ve büyük ölçekli işletmeler gibi yüksek performanslı hesaplama ve yapay zeka uygulamaları geliştiren kuruluşlar tarafından kullanılıyor. Ayrıca bu sistemlere Nvidia'nın önde gelen derin öğrenme yazılımları ve önceden eğitilmiş üretken AI modelleri eşlik ediyor.

    Bununla birlikte Nvidia CEO'su Jensen Huang, DGX Cloud'u GPU iş modelinin "bir sonraki seviyesi" olarak nitelendirdi. Şu an için Nvidia DGX Cloud hakkında bilinenler sınırlı olsa da, Nvidia tarafından Mart ayında düzenlenecek sanal bir etkinlikte daha fazla ayrıntının paylaşılması bekleniyor.

    Yeni duyuruya ek olarak Nvidia, yeni hizmetin halihazırda Oracle Cloud Infrastructure'da mevcut olduğunu ve yakında Microsoft Azure, Google Cloud ve diğer bulut hizmetlerine ulaşacağını duyurdu.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    AssetGroup 2 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 3 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 3 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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