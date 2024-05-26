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    Anlık Bildirim

    Xbox Next bildiğimiz konsollara benzemeyecek

    Xbox Next yani yeni nesil Xbox konsolunda Microsoft tarihi bir karara imza atabilir. Firmanın bundan sonra Xbox konsolu üreticisi olmayacağı konuşuluyor.        
    Xbox Tam Boyutta Gör
    Konsol dünyası geleneksel cihaz anlayışının sonraki döngüsünü beklerken Microsoft büyük bir sürprize imza atabilir. Yeni Xbox konsolu Microsoft tarafından değil üçüncü taraf üreticilerin elinden çıkabilir.

    Xbox Next neler sunacak?

    Daha önce gündeme gelen iddialarda Xbox konsolunun bir de el konsolu versiyonu ile geleceği belirtilmişti. Bazı kaynaklar Microsoft’un farklı bir konsepte başlayacak kadar esnek bir bütçesinin olmadığını belirterek bu iddialara karşı çıkmıştı ancak durum çok farklı.

    Yeni iddialar Microsoft’un Steam OS benzeri bir proje üzerinde çalıştığını gösteriyor. Bu projede Microsoft referans bir tasarım geliştirecek ve üçüncü taraf üreticiler bu referansa göre kendi konsollarını hazırlayacak. Bunlar arasında el konsolu da olacak.

    Şimdiye kadar konsol dünyasında atılmış en önemli adım olarak tanımlanan Xbox Next projesi, firmanın Surface ekibi tarafından yönetiliyor. Bu ekip Surface Pro 11 referans AI PC cihazını da tasarlamıştı.

    Bununla birlikte Xbox Next kesin olarak hayata geçecek mi bilinmiyor zira Microsoft için de büyük bir değişim olabilir. Her şeyden önemlisi oyun dünyasındaki gelir akışını ne kadar Microsoft tarafına kaydıracak?

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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