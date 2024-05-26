Xbox Next bildiğimiz konsollara benzemeyecek

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Tam Boyutta Gör Konsol dünyası geleneksel cihaz anlayışının sonraki döngüsünü beklerken Microsoft büyük bir sürprize imza atabilir. Yeni Xbox konsolu Microsoft tarafından değil üçüncü taraf üreticilerin elinden çıkabilir.

Xbox Next neler sunacak?

Daha önce gündeme gelen iddialarda Xbox konsolunun bir de el konsolu versiyonu ile geleceği belirtilmişti. Bazı kaynaklar Microsoft’un farklı bir konsepte başlayacak kadar esnek bir bütçesinin olmadığını belirterek bu iddialara karşı çıkmıştı ancak durum çok farklı.

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Yeni iddialar Microsoft’un Steam OS benzeri bir proje üzerinde çalıştığını gösteriyor. Bu projede Microsoft referans bir tasarım geliştirecek ve üçüncü taraf üreticiler bu referansa göre kendi konsollarını hazırlayacak. Bunlar arasında el konsolu da olacak.

Şimdiye kadar konsol dünyasında atılmış en önemli adım olarak tanımlanan Xbox Next projesi, firmanın Surface ekibi tarafından yönetiliyor. Bu ekip Surface Pro 11 referans AI PC cihazını da tasarlamıştı.

Bununla birlikte Xbox Next kesin olarak hayata geçecek mi bilinmiyor zira Microsoft için de büyük bir değişim olabilir. Her şeyden önemlisi oyun dünyasındaki gelir akışını ne kadar Microsoft tarafına kaydıracak?

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