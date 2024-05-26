Xbox Next bildiğimiz konsollara benzemeyecek

Xbox Next neler sunacak?
Daha önce gündeme gelen iddialarda Xbox konsolunun bir de el konsolu versiyonu ile geleceği belirtilmişti. Bazı kaynaklar Microsoft’un farklı bir konsepte başlayacak kadar esnek bir bütçesinin olmadığını belirterek bu iddialara karşı çıkmıştı ancak durum çok farklı.
Yeni iddialar Microsoft’un Steam OS benzeri bir proje üzerinde çalıştığını gösteriyor. Bu projede Microsoft referans bir tasarım geliştirecek ve üçüncü taraf üreticiler bu referansa göre kendi konsollarını hazırlayacak. Bunlar arasında el konsolu da olacak.
Şimdiye kadar konsol dünyasında atılmış en önemli adım olarak tanımlanan Xbox Next projesi, firmanın Surface ekibi tarafından yönetiliyor. Bu ekip Surface Pro 11 referans AI PC cihazını da tasarlamıştı.
Bununla birlikte Xbox Next kesin olarak hayata geçecek mi bilinmiyor zira Microsoft için de büyük bir değişim olabilir. Her şeyden önemlisi oyun dünyasındaki gelir akışını ne kadar Microsoft tarafına kaydıracak?Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.