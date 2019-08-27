Tarım uygulamalarında STM'nin yerli uydusu LAGARİ'den faydalanılacak

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Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde mühendislik, teknoloji ve danışmanlık alanlarında çözümler geliştiren STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., yeni iş birlikleri ile hizmet alanını genişletmeye devam ediyor.

STM, yerli uydu teknolojilerinin kamu ihtiyaçlarına yönelik kullanılması hususunda T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ile önemli bir protokole imza attı. İş birliği kapsamında, STM tarafından geliştirilen ve Türkiye’nin ilk yüksek çözünürlüklü mikro uydusu olarak anılan LAGARİ’nin sağladığı görüntüler Bakanlık tarım uygulamaları için kullanılacak. Bu iş birliğinin savunma sanayinde geliştirilen belirli teknolojilerin tarım uygulamarında kullanılmasına zemin hazırladığı da verilen bilgiler arasında.

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STM Genel Müdürü Murat İkinci, ağırlıklı olarak kendi öz kaynaklarımızla yerli bir ürün olarak geliştirilen ve alçak irtifa yörüngede görev yapacak olan LAGARİ’nin kamuya hizmet edecek olmasından dolayı gururlu olduklarını belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Özkan Kayacan ise “Uydu görüntüleri bugün özellikle tarım stratejileri ve AR-GE faaliyetleri adına önem taşıyor. STM’nin yerli imkânlarla geliştirdiği milli bir uydu sistemini ülkemizin geleceğine hizmet eden amaçlar doğrultusunda kullanacak olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

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STM tarafından geliştirilen uydunun ismi, ilk roketli uzay uçuşunu gerçekleştiren kişi olarak kabul edilen Lagari Hasan Çelebi’den geliyor. 60-65 kg ağırlığıyla ‘Mikro Uydu’ kategorisine giren LAGARİ, alçak irtifa yörüngede görev yapacak. Pek çok farklı alandaki ihtiyaç için maliyet etkin ve yüksek performanslı bir çözüm sunacak LAGARİ’nin 2020 yılında fırlatılacağı söyleniyor.