Taşınabilir oyuncu monitörü Asus ROG Strix XG16 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

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ROG markası adı altında oyuncu ekipmanları piyasaya süren Asus, bugün dahili bir pil ile gelen ve Nvidia G-SYNC desteğine sahip ROG Strix XG16 taşınabilir oyuncu monitörünü duyurdu.

Asus ROG Strix XG16 neler sunuyor?

El konsolları ve telefonlar için taşınabilir bir yapı ile gelen ROG Strix XG16, 144Hz yenileme hızını destekleyen FHD 15,6 inç boyutlarında bir ekran ile kullanıcılara sunulacak. Bununla birlikte 7.800 mAh boyutlarında bir pil ile toplam üç saate kadar kullanım süresi sunacak yeni monitör, hızlı şarj ile 1,5 saat gibi bir sürede yeniden şarj edilebilecek.

Asus’un açıklamalarına göre yatay ve dikey kullanım için katlanabilir bir destek ayağı ile birlikte gelen ROG Strix XG16, 1 adet Mini HDMI, 2 adet USB-C girişlerine sahip olacak. Ayrıca yeni monitörün tripod soketi diğer tripot standları ile uyumlu bir yapıda gelecek.

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Temmuz ayından itibaren Hindistan’da Siyah ve Beyaz olmak üzere toplam iki renk seçeneği ile piyasaya sürülecek Asus ROG Strix XG16, 773 dolardan başlayan fiyatlar ile kullanıcılara sunulacak.

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Taşınabilir oyuncu monitörü Asus ROG Strix XG16 tanıtıldı