Tayvan döküm gelirlerinin büyük kısmına hakim

Küresel çip krizi ile birlikte Tayvan daha fazla öne çıkmaya başladı. Krizde adeta kilit rol oynayan TSMC, sahip olduğu kapasite sayesinde ülkesini de zirveye taşıdı. Artık döküm sektöründe bir numara Tayvan haline geldi.

Tayvan en büyük dökümcü

Yapılan Pazar araştırmasına göre 2022 yılında Tayvan gelir anlamında döküm pazarının yüzde 66’sına hakim hale gelecek. TSMC gelirlerin yüzde 56’sına hakim iken UMC, PSMC ve VIS de yüzde 10 civarında paya sahip. Güney Kore yüzde 17, Çin yüzde 8 pay ile onu takip ediyor. Arada devasa bir fark oluşmuş durumda. Sektörün toplam geliri ise tahmini olarak 128 milyar dolara ulaşacak.

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Rakamlar birden fazla kategoriyi bir araya getiriyor. Yarı iletken gelirleri açısından Tayvan yüzde 26 paya sahipken, yonga tasarımı açısından yüzde 27, paketleme ve test sektörü açısından yüzde 20 payı elinde tutuyor. Tayvan’da 8 inç ve 12 inç plaka üretimi hakim durumda.

Döküm sektöründe yüzde 50’den fazla payı olan 12 inçlik plaka üretimi kapasitesinde Tayvan yüzde 48 paya sahip. Yine bu boyutta 16nm ve ilerisi süreçlerde ise yüzde 61 payı elinde tutuyor. 8 inçlik plakaların yükselişi nedeniyle Tayvan’ın bu kategoride bu yıl 1 puan düşüş yaşayacak.



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Tayvan döküm sektöründe para basıyor