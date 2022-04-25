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    Tayvan döküm gelirlerinin büyük kısmına hakim

    TSMC gibi dev bir ismi bünyesinde barındıran Tayvan haliyle sektörde de açık ara liderliğe yükseldi. Gelir ve kapasite anlamında rakiplerinin çok çok önünde rakamlara sahip. 
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    TSMC

    Küresel çip krizi ile birlikte Tayvan daha fazla öne çıkmaya başladı. Krizde adeta kilit rol oynayan TSMC, sahip olduğu kapasite sayesinde ülkesini de zirveye taşıdı. Artık döküm sektöründe bir numara Tayvan haline geldi. 

    Tayvan en büyük dökümcü

    Yapılan Pazar araştırmasına göre 2022 yılında Tayvan gelir anlamında döküm pazarının yüzde 66’sına hakim hale gelecek. TSMC gelirlerin yüzde 56’sına hakim iken UMC, PSMC ve VIS de yüzde 10 civarında paya sahip. Güney Kore yüzde 17, Çin yüzde 8 pay ile onu takip ediyor. Arada devasa bir fark oluşmuş durumda. Sektörün toplam geliri ise tahmini olarak 128 milyar dolara ulaşacak. 

    Rakamlar birden fazla kategoriyi bir araya getiriyor. Yarı iletken gelirleri açısından Tayvan yüzde 26 paya sahipken, yonga tasarımı açısından yüzde 27, paketleme ve test sektörü açısından yüzde 20 payı elinde tutuyor. Tayvan’da 8 inç ve 12 inç plaka üretimi hakim durumda. 

    Döküm sektöründe yüzde 50’den fazla payı olan 12 inçlik plaka üretimi kapasitesinde Tayvan yüzde 48 paya sahip. Yine bu boyutta 16nm ve ilerisi süreçlerde ise yüzde 61 payı elinde tutuyor. 8 inçlik plakaların yükselişi nedeniyle Tayvan’ın bu kategoride bu yıl 1 puan düşüş yaşayacak. 
     

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    marto1 2 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 4 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 4 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 4 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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