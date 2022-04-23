ASML: Ekipman siparişlerinin bu yıl yüzde 60’ını karşılayabiliriz

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Küresel çip krizinin üstesinden gelebilmek için yonga firmaları yüz milyarlarca dolar yatırım açıkladı ve bu yıl önemli bir kısmının inşaasına başlanacak. Bununla birlikte yatırımın anlamlı hale gelebilmesi için ekipmanların da ilk gün hazır halde olması gerekiyor. Bu pek mümkün değil.

ASML siparişlerde zorlanıyor

Yıllık olarak 55 EUV döküm sistemi ve 240 DUV döküm sistemi siparişi üretebilen Hollandalı ASML, sektörün tek hakimi olunca en ufak sıkıntı sektörü de etkiliyor. DUV siparişleri 500 üzerinde çıktığı için firma sıkıntıya girdi.

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Çeyrek dönemde de 14 EUV ve 60 DUV sistemi teslim edebilen ASML bu yıl DUV siparişlerinin yüzde 60’ını karşılayabilecek. Bir DUV makinesinin müşteriye teslim süresi 2 yıla kadar uzamış durumda. Firma kapasiteyi arttırmaya çalışıyor.

2025 yılı itibariyle yıllık olarak 600 DUV sistemi ve 90 adet 0.33 NA EUV sistem üretimi kapasitesine ulaşmak hedefleniyor. Ayrıca orta vadede daha gelişmiş 20 adet 0.55 NA EUV üretim kapasitesi de elde edilecek.

Daha verimli ve pahalı EUV sistemleri Samsung, Intel, TSMC gibi firmalar sipariş verebildiği için diğer oyuncular DUV sistemlere yöneliyor. Yine yukarıda saydığımız firmaların belirli yonga ürünleri için DUV sistemler kullandığını da biliyoruz. Görünen o ki her yıl biriken bu siparişler küresel çip krizinin bitmesine engel oluyor.



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