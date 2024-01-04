Yüzer rüzgar santralleri için 'dünyanın ilk' deniz altı güç merkezi test edilecek

Tam Boyutta Gör Aker Solutions, açık deniz rüzgâr endüstrisi için dünyanın ilk deniz altı güç dağıtım sisteminin pilot uygulamasını yapmak üzere Norveç'in Marine Energy Test Centre (METCentre) ile bir sözleşme imzaladı. Firma, Subsea Collector olarak adlandırdığı teknolojisi ile kablo uzunluğunu azaltmak ve kurulumu kolaylaştırmak için yıldız şeklinde bir tasarım inşa etmeyi planlıyor. Firma bu sayede maliyetlerde önemli bir düşüş yaşanacağını söylüyor.

Yüzer rüzgar santralleri için deniz altında güç dağıtımı

Aker Solutions kısa bir süre önce açık deniz rüzgar çiftliklerinin konfigürasyonunu yeniden tanımlamayı amaçlayan yenilikçi bir güç aktarım teknolojisi olan Subsea Collector'ı tanıttı. Geleneksel papatya zinciri modelinin aksine, Subsea Collector birden fazla rüzgar türbinini elektriksel olarak yıldız konfigürasyonunda birbirine bağlıyor.

Aker Solutions, sistemin tasarımının açık deniz rüzgar çiftliği mimarisi ve inşasında daha fazla esnekliğin yanı sıra türbin ve rüzgar çiftliği başına daha az kablo uzunluğu, daha az gemi kullanım süresi ve daha az kurulum maliyeti sağladığını söylüyor. Şirkete göre, 1 GW'lık bir yüzer rüzgar santralinde yüzde 10'a varan toplam maliyet tasarrufu bu sistem sayesinde sağlanabilecek.

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Subsea Collector'ın temel bileşenleri arasında Benestad tarafından sağlanan 66kV ıslak eş bağlantı sistemi, denetleyici kontrollü deniz altı şalt sistemi ve ABB tarafından sağlanan veri toplama sistemi yer alıyor. Kurulum, Aker Solutions, DeepOcean ve Solstad Offshore arasındaki bir işbirliği olan Windstaller Alliance tarafından hayata geçiriliyor.

METCentre'nin Norveç kıyısının 10 kilometre açığında bulunan açık deniz rüzgar test alanında şu anda iki yüzer rüzgar türbini bulunuyor. Ancak 2026'dan itibaren test alanının yedi yüzer rüzgar türbinine genişletilmesi planlanıyor. Açıkçası Subsea Collector gerçekten önemli bir endüstri işbirliğini arkasına almış gibi görünüyor. Firmalar test sürecinde mevcut sorunları tespit edip çözmeyi istiyor. Taraflar, bu projenin, uzun yıllar boyunca sektöre fayda sağlayabilecek, sahada kendini kanıtlamış bir sistemle sonuçlanacağını umuyor.

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