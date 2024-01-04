Yüzer rüzgar santralleri için 'dünyanın ilk' deniz altı güç merkezi test edilecek

Yüzer rüzgar santralleri için deniz altında güç dağıtımı
Aker Solutions kısa bir süre önce açık deniz rüzgar çiftliklerinin konfigürasyonunu yeniden tanımlamayı amaçlayan yenilikçi bir güç aktarım teknolojisi olan Subsea Collector'ı tanıttı. Geleneksel papatya zinciri modelinin aksine, Subsea Collector birden fazla rüzgar türbinini elektriksel olarak yıldız konfigürasyonunda birbirine bağlıyor.
Aker Solutions, sistemin tasarımının açık deniz rüzgar çiftliği mimarisi ve inşasında daha fazla esnekliğin yanı sıra türbin ve rüzgar çiftliği başına daha az kablo uzunluğu, daha az gemi kullanım süresi ve daha az kurulum maliyeti sağladığını söylüyor. Şirkete göre, 1 GW'lık bir yüzer rüzgar santralinde yüzde 10'a varan toplam maliyet tasarrufu bu sistem sayesinde sağlanabilecek.
Subsea Collector'ın temel bileşenleri arasında Benestad tarafından sağlanan 66kV ıslak eş bağlantı sistemi, denetleyici kontrollü deniz altı şalt sistemi ve ABB tarafından sağlanan veri toplama sistemi yer alıyor. Kurulum, Aker Solutions, DeepOcean ve Solstad Offshore arasındaki bir işbirliği olan Windstaller Alliance tarafından hayata geçiriliyor.
METCentre'nin Norveç kıyısının 10 kilometre açığında bulunan açık deniz rüzgar test alanında şu anda iki yüzer rüzgar türbini bulunuyor. Ancak 2026'dan itibaren test alanının yedi yüzer rüzgar türbinine genişletilmesi planlanıyor. Açıkçası Subsea Collector gerçekten önemli bir endüstri işbirliğini arkasına almış gibi görünüyor. Firmalar test sürecinde mevcut sorunları tespit edip çözmeyi istiyor. Taraflar, bu projenin, uzun yıllar boyunca sektöre fayda sağlayabilecek, sahada kendini kanıtlamış bir sistemle sonuçlanacağını umuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.