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    TCG Anadolu üzerinde Bayraktar TB3 ve Kızılelma görüntülendi

    Bugün teslimat töreninin yapılacğaı TCG Anadolu gemisinin üzerinde Bayraktar TB3 ve Bayraktar Kızılelma görüntülendi. Görüntüler Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.
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    TCG Anadolu üzerinde Bayraktar TB3 ve Kızılelma görüntülendi Tam Boyutta Gör
    SİHA’ların iniş kalkış yapabileceği TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi bugün Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilecek. Teslimat töreni öncesinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda TCG Anadolu üzerinde Bayraktar TB3 ve Bayraktar Kızılelma görüntülendi.

    Kanatları katlanabilir yapıda tasarlanan Bayraktar TB3, TCG Anadolu’da park pozisyonunda az yer kaplayacak. Güverteye 11 adet SİHA konuşlandırılabilecek. Böylelikle Mavi Vatan’ın korunmasında SİHA’lar daha etkin bir şekilde kullanılacak.

    TCG Anadolu üzerinde Bayraktar TB3 ve Kızılelma görüntülendi Tam Boyutta Gör

    SİHA’ların yanı sıra insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, HÜRJET Hafif Taarruz Uçağı ve helikopterler gemiden iniş ve kalkış yapabilecek. Uçuş güvertesinde 10 helikopter veya 11 adet SİHA, hangarda ise 19 helikopter veya 30 SİHA taşınabilecek. Geminin araç güvertesinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı, 33 muhtelif araç, 15 römork olmak üzere toplamda 94 kara aracı taşınabilecek.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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    tcg anadolu, bayraktar tb3 ve
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