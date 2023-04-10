TCG Anadolu üzerinde Bayraktar TB3 ve Kızılelma görüntülendi

Kanatları katlanabilir yapıda tasarlanan Bayraktar TB3, TCG Anadolu’da park pozisyonunda az yer kaplayacak. Güverteye 11 adet SİHA konuşlandırılabilecek. Böylelikle Mavi Vatan’ın korunmasında SİHA’lar daha etkin bir şekilde kullanılacak.
SİHA’ların yanı sıra insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, HÜRJET Hafif Taarruz Uçağı ve helikopterler gemiden iniş ve kalkış yapabilecek. Uçuş güvertesinde 10 helikopter veya 11 adet SİHA, hangarda ise 19 helikopter veya 30 SİHA taşınabilecek. Geminin araç güvertesinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı, 33 muhtelif araç, 15 römork olmak üzere toplamda 94 kara aracı taşınabilecek.
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