Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Japonya, Bayraktar TB2 SİHA almayı değerlendiriyor!

    Baykar Teknoloji tarafından geliştirilen ve üretilen Bayraktar TB2 SİHA’ların popülerliği giderek artıyor. Görünüşe göre Japonya, Bayraktar TB2’nin bir sonraki müşterisi olacak.
    Oy Ver
    Japonya, Bayraktar TB2 almayı düşünüyor Tam Boyutta Gör
    Baykar Teknoloji tarafından üretilen Bayraktar TB2 SİHA’ya olan ilgi büyümeye devam ediyor. Japon basınında çıkan haberlere göre Japonya, Bayraktar TB2 SİHA sistemlerini satın almayı ciddi bir şekilde değerlendiriyor. Bayraktar TB2 SİHA halihazırda 28 ülke tarafından kullanılıyor ve Japonya ile bu sayı 29 olmaya çok yakın.

    Japonya, Çin ve Rusya'ya cevap vermek istiyor

    Nikkei'nin bildirdiğine göre Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (Self-Defense Forces - SDF), ülkenin hava savunmasını savunmak için insanlı jetler yerine insansız hava araçlarını kullanmayı planlıyor. Japonya, özellikle Çin ve Rusya tehdidine karşı insansız hava araçlarını kullanacak. Zira Japonya’ya göre Çin ve Rusya ülke sınırlarını ihlal etmekte ve bu ihlalleri kovuşturmak için yapılan operasyonlar ciddi maliyetler doğurmakta.

    Japon Öz Savunma Kuvvetleri’ne göre 2021 yılında Japonya, sınırlarını tehdit eden yabancı uçaklar için tam 1.004 kez jet havalandırmak zorunda kaldı. Çin ordusu Japon hava sahası yakınındaki operasyonları artırdıkça, bu tür manevraların sıklığının ve maliyetinin de arttığı belirtiliyor. Japonya, İHA’ların normal jetlere göre 40 kat daha ucuz maliyetleri olduğu aktarılıyor. Bu nedenle İHA’lar ülke sınırını gözetlemek için ideal bir konuma yükseliyor.

    Bayraktar TB2 ve MQ-9 Reaper test edilecek

    Japonya, Bayraktar TB2 almayı düşünüyor Tam Boyutta Gör
    Aktarılanlara göre Japonya Öz Savunma Kuvvetleri iki seçenek üzerinde duruyor: Bayraktar TB2 veya ABD yapımı MQ-9 Reaper. Japonya’nın her iki platformu da test edeceği söyleniyor. Japonya, bu İHA’ları hava sahasını taciz eden uçak veya gemileri uzaklaştırmak için kullanmayı düşünüyor. Drone ve İHA’ların kullanımı Japonya’nın geçen yılın sonunda kabul ettiği strateji planlarının önemli bir kısmını oluşturduğu da biliniyor.

    Japonya, Bayraktar TB2 gibi İHA’ları kullanarak maliyetleri ve personel riskini azaltmayı hedefliyor. Japonya’ya göre İHA’lar tam bir “oyun değiştirici”.

    Japonya’nın ilgisi yeni değil

    Bununla birlikte geçtiğimiz yıl Mart ayında, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, “Yakında ilk uçuşunu gerçekleştirecek TB3, Japonya’nın Izumo sınıfı platformları için çok uygun olacak. İHA’nın katlanabilir kanatları, bir taşıyıcının sabit kanatlı uçaklardan daha fazla İHA barındırmasını sağlayacaktır. Japonya, mümkün olan en kısa sürede silahlı insansız hava araçları edinmelidir.” açıklamalarında bulunmuştu. Bununla birlikte geçtiğimiz hafta Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi SUZUKI Kazuhiro bir heyet ile Baykar’a bir ziyaret gerçekleştirmişti.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 6 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    türksat 4a sirali kanal listesi usb erkeklerde kılları seyreltme vodafone tahmin et kazan l300 yakıt tüketimi iddaa pişmanlıktır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Huawei Y6 2019
    Huawei Y6 2019
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer ChromeBook Spin
    Acer ChromeBook Spin
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    ARC-750
    ARC-750
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız