Japonya, Bayraktar TB2 SİHA almayı değerlendiriyor!

Tam Boyutta Gör Baykar Teknoloji tarafından üretilen Bayraktar TB2 SİHA’ya olan ilgi büyümeye devam ediyor. Japon basınında çıkan haberlere göre Japonya, Bayraktar TB2 SİHA sistemlerini satın almayı ciddi bir şekilde değerlendiriyor. Bayraktar TB2 SİHA halihazırda 28 ülke tarafından kullanılıyor ve Japonya ile bu sayı 29 olmaya çok yakın.

Japonya, Çin ve Rusya'ya cevap vermek istiyor

Nikkei'nin bildirdiğine göre Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (Self-Defense Forces - SDF), ülkenin hava savunmasını savunmak için insanlı jetler yerine insansız hava araçlarını kullanmayı planlıyor. Japonya, özellikle Çin ve Rusya tehdidine karşı insansız hava araçlarını kullanacak. Zira Japonya’ya göre Çin ve Rusya ülke sınırlarını ihlal etmekte ve bu ihlalleri kovuşturmak için yapılan operasyonlar ciddi maliyetler doğurmakta.

Japon Öz Savunma Kuvvetleri’ne göre 2021 yılında Japonya, sınırlarını tehdit eden yabancı uçaklar için tam 1.004 kez jet havalandırmak zorunda kaldı. Çin ordusu Japon hava sahası yakınındaki operasyonları artırdıkça, bu tür manevraların sıklığının ve maliyetinin de arttığı belirtiliyor. Japonya, İHA’ların normal jetlere göre 40 kat daha ucuz maliyetleri olduğu aktarılıyor. Bu nedenle İHA’lar ülke sınırını gözetlemek için ideal bir konuma yükseliyor.

Bayraktar TB2 ve MQ-9 Reaper test edilecek

Tam Boyutta Gör Aktarılanlara göre Japonya Öz Savunma Kuvvetleri iki seçenek üzerinde duruyor: Bayraktar TB2 veya ABD yapımı MQ-9 Reaper. Japonya’nın her iki platformu da test edeceği söyleniyor. Japonya, bu İHA’ları hava sahasını taciz eden uçak veya gemileri uzaklaştırmak için kullanmayı düşünüyor. Drone ve İHA’ların kullanımı Japonya’nın geçen yılın sonunda kabul ettiği strateji planlarının önemli bir kısmını oluşturduğu da biliniyor.

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Japonya, Bayraktar TB2 gibi İHA’ları kullanarak maliyetleri ve personel riskini azaltmayı hedefliyor. Japonya’ya göre İHA’lar tam bir “oyun değiştirici”.

Japonya’nın ilgisi yeni değil

Bununla birlikte geçtiğimiz yıl Mart ayında, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, “Yakında ilk uçuşunu gerçekleştirecek TB3, Japonya’nın Izumo sınıfı platformları için çok uygun olacak. İHA’nın katlanabilir kanatları, bir taşıyıcının sabit kanatlı uçaklardan daha fazla İHA barındırmasını sağlayacaktır. Japonya, mümkün olan en kısa sürede silahlı insansız hava araçları edinmelidir.” açıklamalarında bulunmuştu. Bununla birlikte geçtiğimiz hafta Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi SUZUKI Kazuhiro bir heyet ile Baykar’a bir ziyaret gerçekleştirmişti.

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