Japonya, Bayraktar TB2 SİHA almayı değerlendiriyor!

- Japonya, Çin ve Rusya'ya cevap vermek istiyor
- Bayraktar TB2 ve MQ-9 Reaper test edilecek
- Japonya’nın ilgisi yeni değil
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Japonya, Çin ve Rusya'ya cevap vermek istiyor
Nikkei'nin bildirdiğine göre Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (Self-Defense Forces - SDF), ülkenin hava savunmasını savunmak için insanlı jetler yerine insansız hava araçlarını kullanmayı planlıyor. Japonya, özellikle Çin ve Rusya tehdidine karşı insansız hava araçlarını kullanacak. Zira Japonya’ya göre Çin ve Rusya ülke sınırlarını ihlal etmekte ve bu ihlalleri kovuşturmak için yapılan operasyonlar ciddi maliyetler doğurmakta.
Japon Öz Savunma Kuvvetleri’ne göre 2021 yılında Japonya, sınırlarını tehdit eden yabancı uçaklar için tam 1.004 kez jet havalandırmak zorunda kaldı. Çin ordusu Japon hava sahası yakınındaki operasyonları artırdıkça, bu tür manevraların sıklığının ve maliyetinin de arttığı belirtiliyor. Japonya, İHA’ların normal jetlere göre 40 kat daha ucuz maliyetleri olduğu aktarılıyor. Bu nedenle İHA’lar ülke sınırını gözetlemek için ideal bir konuma yükseliyor.
Bayraktar TB2 ve MQ-9 Reaper test edilecek
Japonya, Bayraktar TB2 gibi İHA’ları kullanarak maliyetleri ve personel riskini azaltmayı hedefliyor. Japonya’ya göre İHA’lar tam bir “oyun değiştirici”.
Japonya’nın ilgisi yeni değil
Bununla birlikte geçtiğimiz yıl Mart ayında, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, “Yakında ilk uçuşunu gerçekleştirecek TB3, Japonya’nın Izumo sınıfı platformları için çok uygun olacak. İHA’nın katlanabilir kanatları, bir taşıyıcının sabit kanatlı uçaklardan daha fazla İHA barındırmasını sağlayacaktır. Japonya, mümkün olan en kısa sürede silahlı insansız hava araçları edinmelidir.” açıklamalarında bulunmuştu. Bununla birlikte geçtiğimiz hafta Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi SUZUKI Kazuhiro bir heyet ile Baykar’a bir ziyaret gerçekleştirmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı