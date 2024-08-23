TCG Pirireis denizaltısı envantere giriyor: Yeni denizaltılar da yolda

TCG Pirireis hizmete giriyor
Yeni Tip Denizaltı Projesi'nin (YTDP) kapsamında, Gölcük Tersane Komutanlığı’nda inşa edilen ilk denizaltı TCG Pirireis için mutlu sona ulaşılıyor. TCG Pirireis, yapılan açıklamaya göre 24 Ağustos Cumartesi günü düzenlenecek tören ile Türk Donanması’nın envanterine girecek.
Öte yandan Hızırreis denizaltısı bayrak çekme ve seyir deneyimlerine, Muratreis denizaltısı havuz donatım faaliyetlerine başlayacak. YAKIT 2-3-4 Akaryakıt Gemileri ile dünyada sınıfının en büyüğü olan 3 bin tonluk denizaltı havuzu da hizmete girecek.
Reis sınıfı denizaltılar
Reis sınıfı denizaltılar havadan bağımsız tahrik (AIP) sistemleriyle donatılıyor. Bu denizaltılar su yüzüne çıkmadan uzun süreli su altı operasyonlarına olanak sağlayacakları için kritik öneme sahip olacak. Bu teknoloji dizel motorlar, bataryalar ve yakıt hücrelerini bir araya getirerek gizliliği ve operasyonel menzili yükseltecek. Denizaltılarda iki dizel jeneratör ve gelişmiş batarya sistemleriyle tamamlanan Siemens Permasyn’in bir ana motoru bulunuyor.
Türk Donanması, proje kapsamında her yıl bir denizaltıyı hizmete almayı planlıyor. TCG Pirireis Aralık 2019'da denize indirilmiş ve halen deniz denemelerine devam etmekte. Gölcük Tersane Komutanlığında yapımı süren, Reis sınıfı denizaltıların hedef hizmete giriş tarihleri şu şekilde:
- TCG Pirireis (S-330): 2024
- TCG Hızırreis (S-331): 2025
- TCG Muratreis (S-332): 2026
- TCG Aydınreis (S-333): 2027
- TCG Seydialireis (S-334): 2028
- TCG Selmanreis (S-335): 2029
TCG Pirireis için STM, ASELSAN, HAVELSAN, TÜBİTAK, AYESAŞ, MilSOFT ve KoçSistem firmaları görev almış durumda. Reis sınıfı denizaltıların dördü Gemisavar Füze ateşleme kabiliyetine sahip 8 adet 533mm’lik torpido kovanı ile silahlandırılacak. Denizaltılarda, Türk savunma sanayii tarafından milli imkanlarla geliştirilen AKYA Ağır Torpidosu ile ATMACA Gemisavar Füzesi kullanılacak.
TCG Pirireis teknik özellikleri:
- Boy: ~68m
- Tekne çapı: 6,3m
- Yükseklik: 13,1m (Mastlar hariç)
- Deplasman (Dalmış): 2.042ton
- Deplasman (Satıh): 1.856 ton
- Hız (Dalmış): 22+ kts
- Hız (Şnorkel): 12+ kts
- Hız (Satıh): 10+ kts
- Hız (AIP): 6+ kts
- Menzil (Satıh): 12.000nmi (6kts hız ile)
- Menzil (AIP): 1.250nmi (4kts hız ile)
- Menzil (Batarya ile dalmış): 420nmi (4kts hız ile)
- Derinlik (Azami): 400m
- Derinlik (Operasyonel): 250m
- Su altında kalma suresi (Azami): 18 gün (AIP)
- Seyir süresi (Azami): 12 hafta
- Torpido kovanı sayısı: 8 adet
- Torpido kovanı çapı: 533mm
- Dizel motor: 2 adet MTU 16V-396 SE 84L (3,96 MW)
- Jeneratör: 2 adet Piller Ntb56.40-10 (1,13 MW)
- Ana elektrik motoru: 1 adet Siemens Permasyn (3,9 MW)
- Batarya grubu: 648 (2 x 324) adet Exide Technologies Type 30 BS 15B
- Yakıt hücresi: 2 adet Siemens BZM 120 (120 kW) AIP
- Mürettebat: 27
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.