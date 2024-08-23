TCG Pirireis denizaltısı envantere giriyor: Yeni denizaltılar da yolda

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Tam Boyutta Gör Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, 24 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni gerçekleştirilecek. Tören kapsamında Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli Denizaltı Projesi kapsamında inşa edilen ilk denizaltı TCG Pirireis hizmete girecek.

TCG Pirireis hizmete giriyor

Yeni Tip Denizaltı Projesi'nin (YTDP) kapsamında, Gölcük Tersane Komutanlığı’nda inşa edilen ilk denizaltı TCG Pirireis için mutlu sona ulaşılıyor. TCG Pirireis, yapılan açıklamaya göre 24 Ağustos Cumartesi günü düzenlenecek tören ile Türk Donanması’nın envanterine girecek.

Öte yandan Hızırreis denizaltısı bayrak çekme ve seyir deneyimlerine, Muratreis denizaltısı havuz donatım faaliyetlerine başlayacak. YAKIT 2-3-4 Akaryakıt Gemileri ile dünyada sınıfının en büyüğü olan 3 bin tonluk denizaltı havuzu da hizmete girecek.

Reis sınıfı denizaltılar

Tam Boyutta Gör Reis sınıfı denizaltılar, Alman Tip 214 tasarımı temel alınarak Türk Donanması için inşa edilmekte olan altı adet gelişmiş denizaltıdan oluşuyor. 2006’da başlatılan bu proje, Türkiye’nin sualtı yeteneklerini önemli ölçüde geliştirmeyi amaçlıyor.

Reis sınıfı denizaltılar havadan bağımsız tahrik (AIP) sistemleriyle donatılıyor. Bu denizaltılar su yüzüne çıkmadan uzun süreli su altı operasyonlarına olanak sağlayacakları için kritik öneme sahip olacak. Bu teknoloji dizel motorlar, bataryalar ve yakıt hücrelerini bir araya getirerek gizliliği ve operasyonel menzili yükseltecek. Denizaltılarda iki dizel jeneratör ve gelişmiş batarya sistemleriyle tamamlanan Siemens Permasyn’in bir ana motoru bulunuyor.

Türk Donanması, proje kapsamında her yıl bir denizaltıyı hizmete almayı planlıyor. TCG Pirireis Aralık 2019'da denize indirilmiş ve halen deniz denemelerine devam etmekte. Gölcük Tersane Komutanlığında yapımı süren, Reis sınıfı denizaltıların hedef hizmete giriş tarihleri şu şekilde:

TCG Pirireis (S-330): 2024

TCG Hızırreis (S-331): 2025

TCG Muratreis (S-332): 2026

TCG Aydınreis (S-333): 2027

TCG Seydialireis (S-334): 2028

TCG Selmanreis (S-335): 2029

TCG Pirireis için STM, ASELSAN, HAVELSAN, TÜBİTAK, AYESAŞ, MilSOFT ve KoçSistem firmaları görev almış durumda. Reis sınıfı denizaltıların dördü Gemisavar Füze ateşleme kabiliyetine sahip 8 adet 533mm’lik torpido kovanı ile silahlandırılacak. Denizaltılarda, Türk savunma sanayii tarafından milli imkanlarla geliştirilen AKYA Ağır Torpidosu ile ATMACA Gemisavar Füzesi kullanılacak.

TCG Pirireis teknik özellikleri:

Tam Boyutta Gör

Boy: ~68m

Tekne çapı: 6,3m

Yükseklik: 13,1m (Mastlar hariç)

Deplasman (Dalmış): 2.042ton

Deplasman (Satıh): 1.856 ton

Hız (Dalmış): 22+ kts

Hız (Şnorkel): 12+ kts

Hız (Satıh): 10+ kts

Hız (AIP): 6+ kts

Menzil (Satıh): 12.000nmi (6kts hız ile)

Menzil (AIP): 1.250nmi (4kts hız ile)

Menzil (Batarya ile dalmış): 420nmi (4kts hız ile)

Derinlik (Azami): 400m

Derinlik (Operasyonel): 250m

Su altında kalma suresi (Azami): 18 gün (AIP)

Seyir süresi (Azami): 12 hafta

Torpido kovanı sayısı: 8 adet

Torpido kovanı çapı: 533mm

Dizel motor: 2 adet MTU 16V-396 SE 84L (3,96 MW)

Jeneratör: 2 adet Piller Ntb56.40-10 (1,13 MW)

Ana elektrik motoru: 1 adet Siemens Permasyn (3,9 MW)

Batarya grubu: 648 (2 x 324) adet Exide Technologies Type 30 BS 15B

Yakıt hücresi: 2 adet Siemens BZM 120 (120 kW) AIP

Mürettebat: 27

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