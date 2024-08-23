Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    TCG Pirireis denizaltısı envantere giriyor: Yeni denizaltılar da yolda

    Reis Sınıfı Yeni Tip Denizaltı Projesi'nin (YTDP) ilki TCG Pirireis denizaltısı, 24 Ağustos Cumartesi günü düzenlenecek tören ile hizmete girecek. Reis sınıfı diğer yeni denizaltılar da yolda.
    TCG Pirireis denizaltısı envantere giriyor: Yenileri de geliyor Tam Boyutta Gör
    Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, 24 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni gerçekleştirilecek. Tören kapsamında Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli Denizaltı Projesi kapsamında inşa edilen ilk denizaltı TCG Pirireis hizmete girecek.

    TCG Pirireis hizmete giriyor

    Yeni Tip Denizaltı Projesi'nin (YTDP) kapsamında, Gölcük Tersane Komutanlığı’nda inşa edilen ilk denizaltı TCG Pirireis için mutlu sona ulaşılıyor. TCG Pirireis, yapılan açıklamaya göre 24 Ağustos Cumartesi günü düzenlenecek tören ile Türk Donanması’nın envanterine girecek.

    Öte yandan Hızırreis denizaltısı bayrak çekme ve seyir deneyimlerine, Muratreis denizaltısı havuz donatım faaliyetlerine başlayacak. YAKIT 2-3-4 Akaryakıt Gemileri ile dünyada sınıfının en büyüğü olan 3 bin tonluk denizaltı havuzu da hizmete girecek.

    Reis sınıfı denizaltılar

    TCG Pirireis denizaltısı envantere giriyor: Yenileri de geliyor Tam Boyutta Gör
    Reis sınıfı denizaltılar, Alman Tip 214 tasarımı temel alınarak Türk Donanması için inşa edilmekte olan altı adet gelişmiş denizaltıdan oluşuyor. 2006’da başlatılan bu proje, Türkiye’nin sualtı yeteneklerini önemli ölçüde geliştirmeyi amaçlıyor.

    Reis sınıfı denizaltılar havadan bağımsız tahrik (AIP) sistemleriyle donatılıyor. Bu denizaltılar su yüzüne çıkmadan uzun süreli su altı operasyonlarına olanak sağlayacakları için kritik öneme sahip olacak. Bu teknoloji dizel motorlar, bataryalar ve yakıt hücrelerini bir araya getirerek gizliliği ve operasyonel menzili yükseltecek. Denizaltılarda iki dizel jeneratör ve gelişmiş batarya sistemleriyle tamamlanan Siemens Permasyn’in bir ana motoru bulunuyor.

    Türk Donanması, proje kapsamında her yıl bir denizaltıyı hizmete almayı planlıyor. TCG Pirireis Aralık 2019'da denize indirilmiş ve halen deniz denemelerine devam etmekte. Gölcük Tersane Komutanlığında yapımı süren, Reis sınıfı denizaltıların hedef hizmete giriş tarihleri şu şekilde:

    • TCG Pirireis (S-330): 2024
    • TCG Hızırreis (S-331): 2025
    • TCG Muratreis (S-332): 2026
    • TCG Aydınreis (S-333): 2027
    • TCG Seydialireis (S-334): 2028
    • TCG Selmanreis (S-335): 2029

    TCG Pirireis için STM, ASELSAN, HAVELSAN, TÜBİTAK, AYESAŞ, MilSOFT ve KoçSistem firmaları görev almış durumda. Reis sınıfı denizaltıların dördü Gemisavar Füze ateşleme kabiliyetine sahip 8 adet 533mm’lik torpido kovanı ile silahlandırılacak. Denizaltılarda, Türk savunma sanayii tarafından milli imkanlarla geliştirilen AKYA Ağır Torpidosu ile ATMACA Gemisavar Füzesi kullanılacak.

    TCG Pirireis teknik özellikleri:

    TCG Pirireis teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Boy: ~68m
    • Tekne çapı: 6,3m
    • Yükseklik: 13,1m (Mastlar hariç)
    • Deplasman (Dalmış): 2.042ton
    • Deplasman (Satıh): 1.856 ton
    • Hız (Dalmış): 22+ kts
    • Hız (Şnorkel): 12+ kts
    • Hız (Satıh): 10+ kts
    • Hız (AIP): 6+ kts
    • Menzil (Satıh): 12.000nmi (6kts hız ile)
    • Menzil (AIP): 1.250nmi (4kts hız ile)
    • Menzil (Batarya ile dalmış): 420nmi (4kts hız ile)
    • Derinlik (Azami): 400m
    • Derinlik (Operasyonel): 250m
    • Su altında kalma suresi (Azami): 18 gün (AIP)
    • Seyir süresi (Azami): 12 hafta
    • Torpido kovanı sayısı: 8 adet
    • Torpido kovanı çapı: 533mm
    • Dizel motor: 2 adet MTU 16V-396 SE 84L (3,96 MW)
    • Jeneratör: 2 adet Piller Ntb56.40-10 (1,13 MW)
    • Ana elektrik motoru: 1 adet Siemens Permasyn (3,9 MW)
    • Batarya grubu: 648 (2 x 324) adet Exide Technologies Type 30 BS 15B
    • Yakıt hücresi: 2 adet Siemens BZM 120 (120 kW) AIP
    • Mürettebat: 27
    Kaynakça https://www.trthaber.com/haber/savunma/turk-muhendisler-uretti-japonyaya-yapay-zeka-sattilar-873821.html https://gdh.digital/turk-donanmasi-gucleniyor-ilk-reis-sinifi-denizalti-pirireis-envantere-giriyor-125133 https://www.savunmasanayist.com/tcg-pirireis-denizaltisinin-envantere-giris-tarihi-aciklandi/ https://x.com/TyrannosurusRex
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    iphone otomatik kilit ayarlanmıyor pi coin satmak istiyorum kadın dediğin nasıl olmalı epttavm ürünleri orjinal mi tür bakımından ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8.000-10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11S
    Xiaomi Redmi Note 11S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız