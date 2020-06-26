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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TCl 10 Pro Türkiye'de satışa çıktı! TCL 10 Pro fiyatı ve özellikleri

    TCL'in AMOLED ekranlı ve Snapdragon 675 işlemcili TCL 10 Pro modeli Türkiye'de satışa sunuldu. TCL 10 Pro'nun Türkiye fiyatı ve özellikleri haberimizde.
    1 sa.
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    Cep Telefonları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    TCl 10 Pro Türkiye'de satışa çıktı! TCL 10 Pro fiyatı ve özellikleri
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    Çinli TCL firmasının orta-üst seviye yeni telefonu TCL 10 Pro, 4149 TL fiyat etiketiyle Türkiye’de satışa sunuldu. TCL marka telefonlar ülkemizde Bilkom tarafından TCL Türkiye garantili olarak satılıyor. Daha önce TCL Plex ve TCL 10L modelleri satışa sunulmuştu.

    TCL, Türkiye’de ilk olarak TCL Plex modelini satışa sunmuştu. Müşteriler tarafından fiyatı yüksek bulunan telefona az talep gösterildi. Talep az olduğu için ciddi oranda indirime gidildi ve fiyat/performans açısından daha iddialı bir konuma yerleşti. TCL 10 Pro modelinin fiyatı ise yine yüksek olarak belirlenmiş. TCL Plex gibi indirime girip girmeyeceğini birlikte göreceğiz.

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    TCL 10 Pro özellikleri

    TCL 10 Pro’nun 6,47 inç boyutundaki AMOLED ekranı 1080p çözünürlüğünde. Ekranın köşeleri kavisli yapıda. Ekranda parmak izi okuyucusu, HDR 10 desteği ve her zaman açık ekran özelliği bulunuyor.

    TCl 10 Pro Türkiye'de satışa çıktı! TCL 10 Pro fiyatı ve özellikleri
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    Telefon Snapdragon 675 yona setinden güç alıyor. 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama sunuluyor. Bataryası 4500 mAh kapasiteye, 18W hızlı şarj desteğine sahip. Telefonda dahili FM radyo özelliği var ancak Türkiye’de satışa sunulan modelde kullanılabilir olup olmadığını bilmiyoruz

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    Arka kısımda 64MP çözünürlüğünde ana sensör, 16MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 5MP çözünürlüğünde makro sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensöründen oluşan bir paket mevcut. 4K 30 fps video kaydı gerçekleştiriyor. Ön kısımda 24MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor.

    TCL 10 Pro, 4149 TL’ye Hepsiburada’da satışa sunuldu.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Revenge_ (kanber öner) 1 sa. en beğenilen
    Önceden pro denilince, üst seviye donanım ve özelikler gelirdi akıla. Sd 675 ile neyin prosu bu. Olsa olsa fiyatı pro olur oda Türkiye’de.
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    IceRulez (Osman R.F) 2 dk.
    Aboo. Bu fiyata şu işlemci nedir ya.
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    kucukyenici 10 dk.
    Küba Prosu. O nasıl fiyat öyle!
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    hamzasoph (Hamza Sofuoglu) 53 dk.
    Kazığın pro sudur bu. Fiyatlar abartılı halde arttı. 3 telefon fiyatına 1 telefon. Kemal Sunalın filmi aklıma geldi, 3 bana 1 sana
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    CodyTravers (Mert Suat Korkmaz) 52 dk.
    Aslında telefon donanım olarak güzel, orta seviye bi cihaz. Fiyat olarak da 3bin bandında olsa peynir ekmek gibi satar.
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    mu5tafa (mustafa kök) 52 dk.
    Tcl plex bile daha mantıklı.
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    Quard (Ahmet G) 1 sa.
    Videosunu yapsanız ya,neyin ne olduğunu anlatımla daha iyi öğreniyouz:)
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    Artizt (Mert ) 1 sa.
    Fiyat/performans çöp ötesi çöp
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    Revenge_ (kanber öner) 1 sa. en beğenilen
    Önceden pro denilince, üst seviye donanım ve özelikler gelirdi akıla. Sd 675 ile neyin prosu bu. Olsa olsa fiyatı pro olur oda Türkiye’de.
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    emreyy0034 (Emre Yücel) 1 sa. yeni yorumcu
    Birsuru sensor koyulmus okadar gereklimiydi
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