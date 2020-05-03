TCL 10L Türkiye'de satışa çıktı

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Çinli akıllı telefon üretici TCL, yaklaşık 1 ay önce tanıtımını yaptığı TCL 10 serisinin uygun fiyatlı modeli TCL 10L’yi Türkiye’de satışa sundu. TCL 10L, 2999 TL fiyat etiketiyle Turkcell’den satın alınabiliyor.

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TCL 10L, ülkemizde satışa sunulan ikinci TCL modeli oldu. TCL kendi adıyla akıllı telefon pazarına yeni adım atmış olsa da bugüne kadar Alcatel ve BlackBerry markalarının lisans hakkını kullanarak Türkiye’ye çok sayıda telefon getirmişti. TCL’in Türkiye’deki ilk modeli TCL Plex, yeteri kadar ilgi görmedi.

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TCL 10L özellikleri

TCL 10L, 6.53 inç büyüklüğünde, FHD+, IPS LCD ve nokta çentikli bir ekrana sahip. Gücünü Snapdragon 665 yonga setinden alıyor. 6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı ile geliyor. MicroSD kart ile hafızayı arttırabilmek mümkün.

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Arkadaki dörtlü kamera dizilimde 48 MP geniş açılı sensör, 8 MP ultra geniş açılı sensör, 2 MP makro sensör ve 2 MP derinlik algılayıcı sensör yer alıyor. 4K 60 FPS video kaydı ve optik görüntü sabitleme özelliklerinin bulunmadığını görüyoruz. Önde 16 MP çözünürlüğünde bir adet selfie kamerası bulunuyor.

TCL 10L’de 4000 mAh büyüklüğünde batarya, Android 10 işletim sistemi ve NXTVISION isimli yapay zeka teknolojisine yer veriliyor. TCL 10L, ülkemizde 2999 TL’ye satılmaya başlandı.

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