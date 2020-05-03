Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TCL 10L Türkiye'de satışa çıktı

    TCL 10 ailesinin düşük fiyatlı üyesi TCL10L, Turkcell'de satışa sunuldu. TCL 10L, 2999 TL fiyat etiketine sahip. TCL 10L'nin özellikleri haberimizde.
    1 hf.
    4,4b
    1
    22
    Cep Telefonları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    TCL 10L Türkiye'de satışa çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Çinli akıllı telefon üretici TCL, yaklaşık 1 ay önce tanıtımını yaptığı TCL 10 serisinin uygun fiyatlı modeli TCL 10L’yi Türkiye’de satışa sundu. TCL 10L, 2999 TL fiyat etiketiyle Turkcell’den satın alınabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "MediaTek, Helio G85'i duyurdu "

    İlginizi Çekebilir Avatar İstanbul Maltepe’ye Mi Store açılıyor

    TCL 10L, ülkemizde satışa sunulan ikinci TCL modeli oldu. TCL kendi adıyla akıllı telefon pazarına yeni adım atmış olsa da bugüne kadar Alcatel ve BlackBerry markalarının lisans hakkını kullanarak Türkiye’ye çok sayıda telefon getirmişti. TCL’in Türkiye’deki ilk modeli TCL Plex, yeteri kadar ilgi görmedi.

    TCL 10L Türkiye'de satışa çıktı
    Tam Boyutta Gör

    TCL 10L özellikleri

    TCL 10L, 6.53 inç büyüklüğünde, FHD+, IPS LCD ve nokta çentikli bir ekrana sahip. Gücünü Snapdragon 665 yonga setinden alıyor. 6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı ile geliyor. MicroSD kart ile hafızayı arttırabilmek mümkün.

    TCL 10L Türkiye'de satışa çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Arkadaki dörtlü kamera dizilimde 48 MP geniş açılı sensör, 8 MP ultra geniş açılı sensör, 2 MP makro sensör ve 2 MP derinlik algılayıcı sensör yer alıyor. 4K 60 FPS video kaydı ve optik görüntü sabitleme özelliklerinin bulunmadığını görüyoruz. Önde 16 MP çözünürlüğünde bir adet selfie kamerası bulunuyor.

    TCL 10L’de 4000 mAh büyüklüğünde batarya, Android 10 işletim sistemi ve NXTVISION isimli yapay zeka teknolojisine yer veriliyor. TCL 10L, ülkemizde 2999 TL’ye satılmaya başlandı.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    hasanandnexus (Hasan Yıldırım) 1 hf. en beğenilen
    Cihazı turkcell getirtmiş. Belli ki bayilerde bilmeyen insanlara satmaya çalışacaklar. Tamam serbest piyasa falan ama el insaf be kardeşim bu kadar mı insanları sağılacak inek olarak görüyorsunuz. Uzak durun bu markadan da turkcellden de.
    Cihazı turkcell getirtmiş. Belli ki bayilerde bilmeyen insanlara satmaya çalışacaklar. Tamam serbest piyasa falan ama el insaf be kardeşim bu kadar mı insanları...
    Devamını Gör
    Yanıtla +17
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    PurposeLess sinan (sinan yerlihan) 1 hf.
    bu telefonu bu fiyata alan maldır.
    Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Revenge_ (kanber öner) 1 hf.
    İlk modelin zaten tutmamış, hala burnunuzdan kıl aldırmıyorsunuz. Kim buna 3000 tl verir. Piyasa f/p ürün kaynıyor.
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
    Cpt.Tsubasa 1 hf.
    Adamlar TCL Plex ten daha kötü modeli daha yüksek fiyata çıkardılar. Almayı düşünen varsa Plex modelini alsın, sorunsuz cihaz. 1,000 tl cebinizde kalır.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Artizt (Mert ) 1 hf.
    Snapdragon 665'e 3k vermek? Ne gerek var?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Will Antonio Zebbeli (Ahmet Ege) 1 hf.
    Redmi Note 8 var yarı fiyatına yuh be!
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    sendomi (metin alkan) 1 hf.
    özellikler baktımda plex ile ana kamera aynı sony ımx582 geniş açı kamera çözürlüğü ve açısı düşmüş,gece kamerası yok ve artı olarak makro var ön kamerada plex omnivision kullanırken 24mp'lik 10l samsung 16mp'lik sensör kullanmı çok lazım sanki üstelik işlemcide sdd 6665 plex'de 675,çok gereksiz olmuş bu plex varken
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    sendomi (metin alkan) 1 hf.
    tcl plex aldım,kullanmayan yorum yapmasın hakikaten güzel telefon 1900tl'ye,yalnız dikkatimi çeken ekran aynı boyutta tasarımda aynı ancak plex'in kamera özellikleri daha iyi gibi tabi teknik detaya bakmak lazım bu fiyata harbi pahalı olmuş git plex al daha iyi,plex kullanbanlara bakın hemen hekes memnun çok az kullanan var gerçi ama malzeme kalitesi hakikaten çok iyi note 8 yada pro falan eş değeri değil malzeme kalitesinde
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Silent Guardian (Muhammet Tüfekçi) 1 hf.
    Tarifeme ek ayda 1 TL veririm. İşlerine gelirse.



    Note 8 var aynı paraya taş gibi kendini kanıtlamış marka ve telefon
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    hakankabaoglu (HAKAN KARAOĞLU) 1 hf.
    Aynı özelliklerde realme 5i yi arkadaşıma 1400 TL ye aldık işlemciden kameraya RAM den herşeyine özelliği aynı üstüne bir de realme marka yani.Hangi enayi buna gidip 1600 TL fazla verir?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    gently weeps (kaan tuncel) 1 hf.
    Amoled ekran ve ois olsa gene okey derim.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    mczaga 1 hf. gently weeps
    Başkan apple fanları kızabilir sana.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    GwynBleidd48 1 hf.
    Bu fiyatı hak etmiyor
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    dreamblue35 (yunus aydemir) 1 hf.
    bu telefon da LG g8s gibi satışı sadece turkcell tarafından yapılıyor olursa siz daha çok beklersiniz düşecek diye fiyatı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Cem300 +169 ofee +151 deboern94 +140 EddyCue +129 kaand12@ +125 Aref6 +106 Feyzuli +99 XanthiN +89 Conqueror26 +89 .V. +86
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 Sirkadyen 3. kez +332 2 ressi1 ilk kez +198 3 TITAN 4. kez +186
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    4448 kez okundu.
    20 kişi, toplam 21 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    tcl, TCL 10L ve
    4 etiket daha tcl 10l fiyatı tcl 10l çıkış tarihi Türkiye Haberleri Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası254,5b
    Twitter Profili81,2b
    YouTube Kanalı287b
    Instagram Profili46,9b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. B550 anakartlar B450 tabanlılarla benzer fiyatlanacak 1 hf. Zoom ve Teams’e yerli rakip: HAVELSAN Diyalog 1 hf. Türkiye'de motosiklet satışlarındaki düşüş sürüyor 1 hf. Microsoft News Bar güncellemesi özelleştirme seçeneklerini artırıyor 1 hf. Facebook haber doğrulama için Doğruluk Payı ile anlaştı 1 hf. Yeni Firefox eklentisi sizin için sahte e-posta adresi üretiyor 1 hf. Redmi Note 9, Redmi Note 9S/Redmi Note 9 Pro ve Redmi Note 9 Pro Max karşı karşıya 1 hf. Half-Life:Alyx sayesinde Steam platformuna 1 milyona yakın VR gözlük kaydı yapıldı 1 hf. Bandcamp her ayın ilk Cuma günü ücreti kesintilerini sıfırlıyor 1 hf. Bilim insanları, robotlar için yapay deri geliştiriyor 1 hf. Michael Jordan belgeseli The Last Dance izlenme rekoru kırdı 1 hf. Hayat Eve Sığar uygulamasına yeni özellik: Ücretsiz maske kodu alınabiliyor 1 hf. MIUI 12'nin beta sürümü 28 cihaz için global çapta indirmeye sunuldu 1 hf. HAVELSAN ve TUSAŞ işbirliğinde MMU için yazılım geliştirme çalışmaları başlıyor 1 hf. ÖYGM lise öğrencileri için uluslararası akredite yazılım eğitimlerini yayınladı 1 hf. İnflamasyonu baskılayan kanser ilacı keşfedildi 1 hf. Realme X3 SuperZoom'un batarya özellikleri sızdırıldı 1 hf. Koronavirüs vakalarında düşüş sürüyor 1 hf. Gaz geçişisine izin veren elektronik bandaj geliştirildi 1 hf. Toyota dünya çapında 15 milyon hibrit araç sattı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN TCL 10L Türkiye'de satışa çıktı Sonraki En popüler Windows 10 sürümleri belli oldu 1 hf. Maaşı Hi-Fi kulaklığa bastım, sonuç... "Sennheiser HD6xx deneyimi" 1 hf. OnePlus, OxygenOS'a gelecek beş yeni özelliği açıkladı 1 hf. Meizu 17 serisinin GaN tabanlı şarj aleti ile geleceği kesinleşti 1 hf. Telegram, Google Play Store'da 500 milyon indirmeyi geçti 1 hf. Google Pixel 4a, Geekbench testine girdi 1 hf. ASRock’ın B ve H serisi anakartlarında kilitli işlemcileri hızaşırtılabilecek 1 hf. Xiaomi, Mi Browser üzerinden veri topladığı iddialarını yalanladı 1 hf. Microsoft'un Trello klonu 'Outlook Spaces' herkese açık olabilir 1 hf. Google topluluk hareketliliği verilerini güncelledi: İşte Türkiye'nin yeni hareketlilik karnesi 1 hf. NASA, Jüpiter'in uydusu Europa'nın 90'lı yıllardaki görüntülerini yeniden işledi 1 hf. iPad Pro katili Huawei MatePad Pro Türkiye'de! İşte fiyatı 1 hf. Surface Go 2 özellikleri Energy Star sertifikasında ortaya çıktı 1 hf. Raja Koduri Xe HPC GPU’sunu paylaştı 1 hf. Slack CEO'su: Microsoft Teams, Slack için rakip değil! 1 hf. Google Meet ücretsiz oldu 1 hf. RTX 3080 Ti 8192 CUDA çekirdeğiyle gelebilir 1 hf. Huawei kendi işlemcisini ve işletim sistemini barındıran bir PC hazırlıyor 1 hf. Intel’in 7 nm ile gelecek işlemcilerinin kod adı gün yüzüne çıktı: Lake’e devam 1 hf. TÜBİTAK destekli GriCeviz en beğenilen uygulamalar arasında Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Jurassic Park Oyununun İsmi Jurassic World Aftermath
    Bölüm Sonu Canavarı
    Call of Duty: Modern Warfare Multiplayer Bu Hafta Sonu Oynamas...
    Bölüm Sonu Canavarı
    200.000₺' ye kadar Suv Tavsiye!
    DH Forum
    94GB kaç günde iner?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi